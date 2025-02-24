https://ukraina.ru/20250224/1061314454.html

Воюем дальше, или Слабоумие и отвага: итоги пресс-конференции Зеленского

Воюем дальше, или Слабоумие и отвага: итоги пресс-конференции Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру

Воюем дальше, или Слабоумие и отвага: итоги пресс-конференции Зеленского

Зеленский пошёл на новый виток эскалации.

2025-02-24T14:29

2025-02-24T14:29

2025-02-24T14:29

эксклюзив

украина

владимир зеленский

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На прошедшей 23 февраля пресс-конференции в Киеве он продемонстрировал, во-первых, нежелание соглашаться на предложения США по скорому урегулированию конфликта и подписанию финансовых сделок, а, во-вторых, окружил себя на сцене всеми ключевыми руководителя – премьером, спикером Рады, СБУ, ГУР, Минобороны, – чтобы подтвердить, что имеет полноту власти и поддержки элит. Сегодня, 24 февраля, в Киев прибыли лидеры европейских стран (и не только), которые продемонстрируют и внешнюю поддержку Зеленского. А значит, может быть оформлена новая коалиция уже против Трампа.Как американская администрация отреагирует на демарш Украины, будет видно уже в ближайшие дни. А пока эксперты проанализировали итоги пресс-конференции Зеленского.Политолог Михаил ПавливНу, а что тут писать и говорить про пресс-конференцию Зеленского? Новый виток конфронтации. Озвучил новый лозунг-мантру глобалистов "Трамп не навсегда" … По сути, отказ Дональду по всем позициям. Банковая не может не знать, что реакция последует, но все равно это делает. Слабоумие и отвага!Публицист Александр ВасильевКак известно, Владимир Зеленский родился и вырос в Кривом Роге — городе, в котором - наряду с Казанью - подростковые уличные группировки выделялись своей массовостью и жестокостью на общесоюзном фоне. Мы ничего достоверно не знаем о том, как Вова Зеленский, миниатюрный мальчик из хорошей семьи, где папа был профессором, а дедушка - главой угрозыска, выживал на улицах, где могли убить за помпон на шапке. Сам он рассказывал в разное время о детских занятиях вольной борьбой и тяжёлой атлетикой, но карьеру он сделал благодаря бальным танцам. Как бы то ни было, отпечаток кварталов Кривого Рога остался с ним навсегда. Насколько глубоко стало понятно через полгода его президентства, когда он с надрывом убеждал пацана из "Азова"* в том, что он не лох. Очевидно, что страх выглядеть со стороны лохом, т.е. слабаком, жертвой является одним из его главных жизненных мотивов. Когда Зеленский не сбежал из Киева, когда он потужно встал во главе сражающейся нации многие даже прониклись к нему уважением … В общем, делом доказал, что не лох. А потом пришел Трамп. — Эй Вася, сюда иди, вот здесь подпиши. — Что это? — Ты нам должен! — Но… мне же обещали… это был грант… Я рос в интеллигентном городе, где криминальные понятия - скорее часть колоритного фольклора, чем реальная повседневность. Но даже я знаю, что если на тебя наехали бандиты, то ни в коем случае нельзя искать на них управу у других бандитов. Потому что пацаны сядут где-нибудь в кафе "Восток" и договорятся, а лох останется мало того, что с разбитым носом, так еще и должен.Политический аналитик Сергей Марченко…внимательно прослушал ответ Зеленского и пришел к выводу, что СМИ преимущественно искажают ответ Зеленского на вопрос, готов ли он сложить свои полномочия, если от этого зависит мир на Украине. Выражаю свое личное оценочное суждение, базирующееся на многолетней работе с людьми и внимательном анализе пресс-конференции президента**. Нет, Зеленский не готов сложить свои полномочия ради прекращения войны. ... Из ответа Зеленского было очевидно, что наиболее важной для президента частью вопроса был вопрос об его отставке. На видео заметно, что Зеленский сильно раздражен.Отвечая журналисту, он не говорит прямо, что готов пойти во имя мира, а применяет форму "если вам очень нужно" и делает сильный акцент на слове "вам".Это классическая манипуляция, когда человек не хочет ничего делать, но говорит, что сделает ради другого человека. Например: "Любимая, если тебе так принципиально, я уберу носки из-под дивана!"Очевидно, что самому Зеленскому идея сложить полномочия не интересна и, мне показалось, глубоко оскорбительна. Поэтому он тут же атакует журналиста странной конструкцией, обменивающей свою отставку на членство в НАТО. Само это заявление абсолютно абсурдно. Ибо членство Украины в НАТО от Зеленского (и даже всей Украины!) зависит едва на 10%. Поэтому никакое его решение о пребывании в должности президента в принципе не может обмениваться на членство в НАТО. Это тоже классическая манипуляция, когда оппоненту предлагают заранее несбывшееся предложение. ... В целях информационной гигиены не пишите, что Владимир Александрович готов оставить свой пост ради мира. Нет, он не готов. ... Но если вы думаете, что после окончания войны Зеленский уйдет, вы очень сильно ошибаетесь. По крайней мере, президент сделает все, от него зависящее, чтобы править так долго, как Эрдоган, Орбан или Лукашенко. Запомните и не обольщайтесь какими-то иллюзиями.Политолог Юрий БаранчикВчера Зеленский давал пресс-конференцию для иностранных СМИ. Он вновь не удержался, чтобы не поддеть США, заявив, что отказывается признавать долг в $500 млрд, даже $100 не готов документально зафиксировать, так как по условиям администрации Байдена – это были гранты, а не кредиты и их, типа, не нужно возвращать. ТТакже Зеленский пожаловался на США, поясняя, что они отказываются предоставлять свои войска для гарантий безопасности и высказался непосредственно в адрес Трампа, завив, что он не вечный, а Украине нужен мир на долгие годы. В это же время на CNN давал интервью спецпредставитель США Уиткофф и он заявил, что Зеленский колебался по поводу сделки с США, но Трамп "направил ему сообщение". "Он больше не колеблется", и сделка будет подписана на этой неделе, считает Уиткофф.Дискоординация в заявлениях очень наглядна и более вероятно – это США не контролируют реальную ситуацию. Зеленский объявил, что 24 февраля в Киеве пройдёт саммит с участием европейских лидеров, который может стать переломным моментом. Вероятно, он надеется, что Европа может спасти его. Ага.Журналист Татьяна ДаниленкоВпервые за 20 лет на пресс-конференции президента не дали слова "Украинской правде". Как назло, на этот раз представляла ее я. Даже Янукович выслушивал вопросы от УП! В общем, пресс-конференцию Владимира Зеленского можно охарактеризовать как теплую ванну с вопросами, общий смысл которых – что у вас с Трампом и как же мир до такого докатился? Считаю, что вместо этого театра кабуки президент мог бы продемонстрировать, что он – не "просроченный диктатор", а легитимный и демократически избранный лидер. Тем более что вопросов – именно вопросов, а не комплиментов – накопилось очень много. Если Зеленский готов пожертвовать властью ради мира, готов ли он публично прогарантировать, что выполнит предвыборное обещание и не уйдет на второй срок? Если да, кого (возможно из своей команды) поддержит на должность лидера государства? В конце концов почему, по его мнению, Трамп хочет подписывать соглашение не с ним?Каких чеченцев голыми руками резал Татаров и зачем президент дезинформировал иностранные медиа о высадке десанта на Банковой? Может, в публичных проявлениях не стоит озвучивать более чем сомнительные цифры об оккупации 50% Украины? Не особо напрягаясь, можно задавать еще несколько десятков вопросов, которые накопились не у журналистов, у общества. Несколькодесят – это если без фронта. Там их нереально (много). Уверена, Зеленский мог бы ответить и это было бы полезно ему тоже. Но вместо честной коммуникации он снова покупался в теплой ванне и свете софитов. На самом деле жаль.Журналист Юрий БутусовПресс-конференция Зеленского, оценка и выводы: 1. Главное – США остаются союзником Украины, никакого разрыва на данный момент нет, никаких официальных или неофициальных угроз в разрыве отношений, прекращении работы Starlink, руководители США не озвучивали. Но нет новых решений о продолжении оказания помощи.2. Руководство Украины делает все для достижения взаимопонимания с Трампом относительно фонда управления полезными ископаемыми. Президент не признает долг Украины в 500 миллиардов долларов, о котором говорил Трамп. Но принципиальная готовность передачи части украинских ископаемых в управление одного фонда совместно с США достигнута. Кстати, президент пообещал, что правоохранители проведут проверку или переоценку, какие именно ископаемые можно забрать у недобросовестных владельцев. Но сроков, ответственных лиц, олигархов, у кого что-либо могли бы забрать, не назвал. 3. Европа активно поддерживает Украину и предоставила помощь на такую ​​же сумму, как и США. Евросоюз за три года предоставил чуть более 100 миллиардов долларов, США – 100 миллиардов долларов. Собственные расходы Украины на войну президент оценил в 120 миллиардов долларов за три года (Для сравнения: Россия потратила на войну только в одном 2024-м году не менее 462 миллиарда долларов по данным CIPRI и официальным расходам федерального бюджета, то есть за один прошлый год РФ потратила на войну больше в 1,5 раза, чем Украина в целом потратила за три года). 4. Комментариев на обвинение Трампа Зеленский не дал, кроме упоминания, что рейтинг у президента не маленький в 4%, а большой в 65%. 5. В ответ на вопрос, готов ли он покинуть пост ради достижения мира, Зеленский согласился. Но показал, что вопрос неприятный, и с такими оговорками, что это можно воспринять и как то, что ухода от власти он на самом деле не рассматривает. В целом ответ был логичным. 6. Относительно оборонной промышленности. Президент заявил, что в 2024 году Украина усиливает внутреннее производство вооружения и произвела 2,2 миллиона дронов и 154 орудия, это больше, чем произвели орудий во всем Евросоюзе. Эти цифры будут превышены в 2025 году. 7. О мобилизации и сроках завершения контрактов. Зеленский заявил, что полагается на эксперимент по привлечению молодежи на контракт за 1 миллион. Или платить деньги молодежи, которая уже ушла добровольно в армию - не сказал, кто должен проработать. Президент заявил, что военное командование - Сырский и Драпатый, посоветовали для начала ввести контракт за 1 миллион в нескольких бригадах, где есть лучшая подготовка, а через два месяца разрешить набирать молодежь за 1 миллион и другим бригадам. Обещает ротации на фронте, военные должны проработать. Это заявление Зеленский уже делал не в первый раз (но никаких изменений в плане ротаций нет). 8. В целом, в плане изложения внешнеполитических вопросов, это была лучшая пресс-конференция президента, которую я слышал. Большинство вопросов по внешней политике донесено понятно и убедительно. Это было приятно. Путаница в словах начиналась только при переходе на внутриполитические вопросы, на которые Зеленский никогда не любит отвечать. 9. Цензор. Нет на пресс-конференции не было, многим коллегам, которых допустили, не дали возможности задать вопрос. Зеленский боится общения с украинскими медиа. Это еще раз к вопросу о свободе слова на Украине. А о борьбе с коррупцией, о злоупотреблениях властью, о ситуации на фронте, о значительных потерях людей и городов - времени на пресс-конференции не осталось.* запрещённая в РФ террористическая организация** президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, на данный момент он не является легитимным главой украинского государстваЕщё на эту тему: Ложь, шантаж и цинизм — итоги пресс-конференции Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, сша, эксперты, соцсети, дональд трамп