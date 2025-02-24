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Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины

Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины - 24.02.2025 Украина.ру

Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины

Дональд Трамп снова огорчил украинские власти – американская военная база в Греции, которую создали для переброски вооружения для ВСУ, прекращает свою работу. Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как пытаться сколотить себе новую группу поддержки, чем он и занялся в Киеве

2025-02-24T17:14

2025-02-24T17:14

2025-02-24T17:14

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

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Александруполис - всёНатянутые отношения Офиса Зеленского с Белым домом не становятся лучше. Дышащая на ладан после урезания денег от USAID украинская пресса пытается сохранить оптимизм: соглашение о природных ресурсах вот-вот подпишут, а дальше будет легче. Однако простой анализ фактов говорит о том, что легче уж точно не будет.Так, американцы сворачивают работу своей базы в портовом городе Александруполисе на севере Греции, пишет местная газета Dimokratia. Отмечается, что этот объект активно использовался для поставок оружия Украине и в Восточную Европу.Издание считает, что это решение было принято после переговоров России и США в Эр-Рияде."Такое решение администрации США больше всего устраивает Россию Владимира Путина, который, напомним, с самого начала украинско-российского кризиса сделал своей целью Александруполис и по этой причине причислил Грецию к числу враждебных России стран", - говорится в материале.Закрытие базы, полагает газета, может свидетельствовать о сворачивании военных поставок Украине со стороны Соединенных Штатов или же об их сокращении.Саммит преданныхТем временем, на Украине продолжается спор о роли личности Трампа в истории. Телеканал CNN опубликовал материал, в котором содержались оценки, которые американскому президенту выдают украинские военнослужащие. Если резюмировать, то эпитеты эти отнюдь не лестные.Чувство предательства общему антироссийскому делу наверняка чувствуют и участники ритуальной встречи в украинской столице, которую в годовщину начала СВО Зеленский провел в Киеве.Назвали это действо саммитом "Поддержи Украину". Компанию обязательных участников подобных мероприятий в лице лидеров стран Прибалтики и Скандинавии разбавили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также хромая утка Джастин Трюдо, пока еще исполняющий обязанности премьера Канады.Основная задача европейско-канадских гостей заключалась в создании видимости нерушимой поддержки Украины, для чего ими по очереди были анонсированы очередные пакеты помощи: испанский – на 1 млрд евро, канадский – 5 млрд евро кредитом с погашением за счет стоимости замороженных российских активов, а также от ЕС еще на 3,5 млрд евро. Свои транши пообещали и все остальные.Лишь Литве и прочим прибалтам передать было нечего, поэтому президент страны Гитанас Науседа просто предложил принять Украину в Евросоюз в 2030 году.Так или иначе, тень Трампа незримо присутствовала за круглым столом саммита. К президенту США, например, постоянно апеллировал Зеленский. Именно ему, надо полагать, было обращено наиболее экстремальное заявление лидера киевского режима:"Никто в мире не верит российскому вранью о нашем государстве, наших людях. Даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто врет вместе с ней, все они понимают, кого и в чем они поддерживают. Они могут сделать разные шаги, они могут заработать какие-то деньги на своих отношениях с Россией сейчас, но никогда не получат уважение", - сказал он.Суд ЛинчаТеоретически, под эту реплику помимо США можно отнести те страны, которые являются союзниками России, но если учитывать новую информацию о поведении Зеленского на переговорах с министром финансов Соединенных Штатов, то охотно верится, что очередной его выпад был именно против Трампа.Так, Financial Times обнародовала новые детали встречи Зеленского и Скотта Бессента, которая состоялась в украинской столице 12 февраля.Представитель американской администрации прибыл в Киев подписывать соглашение по природным ресурсам, однако в Киеве его ждал более чем холодный прием. Ранее Трамп рассказал, что Зеленский проспал встречу и не отвечал на телефонные звонки. Теперь же выяснилось, что на американского министра еще и накричали."За <...> дверями <...> офиса [Зеленского] в Киеве <...> вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", - говорится в сообщении.Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал журналистам, что Зеленский был очень зол в тот день.Тем не менее, украинские власти похоже склоняются к тому, что другого выхода, кроме как подписать соглашение, у них нет. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что почти все ключевые детали договора согласованы. Более того, киевский режим хочет, чтобы подписание документа происходило на высшем уровне, однако есть сомнения, что Трамп захочет встречаться с Зеленским после всего того, что было.Возможно, это очередная уловка Украины чтобы сорвать подписание договора. The Economist утверждает, что в случае утверждения того варианта, который сейчас на столе у сторон, выплачивать деньги по нему Киев будет сотни лет.Дело в том, что все государственные доходы от природных ресурсов Украины предлагается делить пополам. Одна половина будет идти в специальный инвестиционный фонд, который принадлежит США. Это будет продолжаться пока сумма в этом фонде не достигнет 500 млрд долларов."Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса, а разъяренная толпа линчует нас", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника.Предположительно, еще более кабальный вариант договора, в котором среди прочего упомянуты даже доходы с украинских портов, был предложен Киеву в наказание за то, что первый его вариант был со скандалом отвергнут.Запад в настоящее время перестал быть единым в оценке украинского конфликта и подхода к его решению - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп