Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов" - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061325439.html
Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"
Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов" - 24.02.2025 Украина.ру
Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"
В воскресенье, 23 февраля первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон на очередной, вероятно, последний раунд переговоров по "сделке на 500 миллиардов". Так же в переговорах будет участвовать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
2025-02-24T18:00
2025-02-24T18:01
мнения
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
андрей ермак
нато
укрнафта
burisma holdings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061327262_253:0:2364:1188_1920x0_80_0_0_ec0d7c276bebea225b55dc146b1c3584.jpg
Предшествовало этому очередному раунду переговоров большое количество заявлений, сделанных представителями киевского режима и лично Зеленским. В минувшее воскресенье он дал большую пресс-конференцию, посвященную планам на 2025 год. На ней он в очередной раз обрушился с критикой в адрес Трампа лично и его окружения. И даже позволил себе довольно оскорбительное заявление: "Трамп не навсегда …". Что, само собой, вряд ли поспособствует готовности новой американской администрации к компромиссам.Что же касается "сделки на 500 миллиардов", то на этом импровизированном форуме он заявил, что в том виде, в котором она обсуждалась, он ее подписывать не будет. А так же дал понять, чт не намерен снимать своих требований по мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа.Вообще, говоря о "сделке", глава киевского режима то и дело ударялся в откровенный электоральный пафос. И еще, он, Зеленский, заявил, что вообще не признает, что Украина что-либо должна Штатам за уже оказанную помощь в войне.Кроме того, недофюрер озвучил и свое принципиально отличное от видения Трампа видение смысла "сделки". Он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь, а не в качестве компенсации за уже произведённые поставки, как того хочет Трамп. Ну и вдогонку к этой эскападе Зеленский, расхрабрившись, фактически потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ.На фоне этих истерик Зеленского как седативное для внутреннего и внешнего потребителя звучали заявления других ответственных лиц режима. Так, серый кардинал Украины Ермак заявил, что Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым."Никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым с США, идёт нормальный рабочий переговорный процесс". Вторила ему и вице-премьер Стефанишина: "Переговоры были очень конструктивными, и почти все ключевые детали были окончательно согласованы. Мы намерены завершить его в кратчайшие сроки и приступить к его подписанию", - сказал он.В сухом же остатке, по имеющейся инсайдерской информации, украинская делегация отправилась в Вашингтон с новым предложением о содержании "Сделки на 500 миллиардов". Суть его проста: фонд размером не 500, а 100 миллиардов.- В фонд передается только 50% доходов от предприятий из списка, который еще предстоит согласовать. - Расходуются деньги фонда только на проекты на Украине под общим управлением, в которых США и Украина имеют доли по 50%. - Кроме того , США обязуются предоставить Украине гарантии безопасности в виде американского контингента и аналога "5 статьи НАТО", то есть при нападении кого-либо на Украину США автоматически обязаны вступить в войну.В обсуждаемом списке предприятий, доходы от которых могут по итогам соглашения быть направлены в контролируемый США "Фонд восстановления", по имеющейся информации, фигурируют, наряду с другими, следующие предприятия:Горно-металлургические комплексы:"Восточный ГОК" урановые руды, "Иршанский ГОК" ильмениты, титановые руды, "Вольногорский ГОК" ильмениты, циркониевые пески, титановые руды, Покровский и Марганецкий ГОК-и марганцевые руды группы "Приват" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, Полтавский, Ерестовский и Балановский ГОК-и, железная руда, Ferrexpo AG Константина Живаго.Нефтяные и газовые добывающие предприятия и месторождения:"Нафтогаз Украины", "Укргазвыдобування", "Укрнафта" группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Burisma Holdings Николая Злочевского, нефтегазовые активы Константина Живаго, Петра Порошенко, Нестора Шуфрича и Дмитрия Фирташа. Магистральные трубопроводы Украины, компрессорные станции и подземные газохранилища. В том числе ООО "ПрикарпатЗападтранс", в рамках которого осуществляется транзит дизтоплива из Белоруссии и России;Компания "ГТС Украины" (22 магистральных газопровода на вход и 15 магистральных газопроводов на выход);Компания "Укртранснефть" (19 магистральных нефтепроводов); Одесский припортовый завод и украинская часть аммиакопровода "Тольятти - Одесса"; Морские торговые порты:Одесский порт, порт Южный, Черноморский (Ильичевский) порт, Николаевский порт, порт "Ольвия", порт Рени, порт Измаил, порт Килия, Белгород-Днестровский порт, Буго-днепровский порт, терминал "ТИС-зерно".Список, мягко говоря, впечатляющий. Впрочем, вероятность сделки все еще представляется менее вероятной, чем срыв переговоров о ней. Уж больно серьезные внешние силы стараются ее сорвать. И слишком велика личная зависимость Зеленского от этих внешних сил.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на эту тему: Украина за неделю. Приготовления к разделу страны
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061327262_114:0:2365:1688_1920x0_80_0_0_983786bf422dc97e1d86d1645c88031c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, нато, укрнафта, burisma holdings
Мнения, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, Укрнафта, Burisma Holdings

Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"

18:00 24.02.2025 (обновлено: 18:01 24.02.2025)
 
© AP / John McDonnell
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP / John McDonnell
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
В воскресенье, 23 февраля первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон на очередной, вероятно, последний раунд переговоров по "сделке на 500 миллиардов". Так же в переговорах будет участвовать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Предшествовало этому очередному раунду переговоров большое количество заявлений, сделанных представителями киевского режима и лично Зеленским. В минувшее воскресенье он дал большую пресс-конференцию, посвященную планам на 2025 год. На ней он в очередной раз обрушился с критикой в адрес Трампа лично и его окружения. И даже позволил себе довольно оскорбительное заявление: "Трамп не навсегда …". Что, само собой, вряд ли поспособствует готовности новой американской администрации к компромиссам.
Что же касается "сделки на 500 миллиардов", то на этом импровизированном форуме он заявил, что в том виде, в котором она обсуждалась, он ее подписывать не будет. А так же дал понять, чт не намерен снимать своих требований по мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа.
Вообще, говоря о "сделке", глава киевского режима то и дело ударялся в откровенный электоральный пафос.
"Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить с Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи США хотят получить с Украины два доллара. … Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю".
И еще, он, Зеленский, заявил, что вообще не признает, что Украина что-либо должна Штатам за уже оказанную помощь в войне.
"Это был грант. Я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг".
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Кроме того, недофюрер озвучил и свое принципиально отличное от видения Трампа видение смысла "сделки". Он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь, а не в качестве компенсации за уже произведённые поставки, как того хочет Трамп.
Ну и вдогонку к этой эскападе Зеленский, расхрабрившись, фактически потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ.
На фоне этих истерик Зеленского как седативное для внутреннего и внешнего потребителя звучали заявления других ответственных лиц режима. Так, серый кардинал Украины Ермак заявил, что Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым.
"Никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым с США, идёт нормальный рабочий переговорный процесс". Вторила ему и вице-премьер Стефанишина: "Переговоры были очень конструктивными, и почти все ключевые детали были окончательно согласованы. Мы намерены завершить его в кратчайшие сроки и приступить к его подписанию", - сказал он.
В сухом же остатке, по имеющейся инсайдерской информации, украинская делегация отправилась в Вашингтон с новым предложением о содержании "Сделки на 500 миллиардов". Суть его проста: фонд размером не 500, а 100 миллиардов.
- В фонд передается только 50% доходов от предприятий из списка, который еще предстоит согласовать.
- Расходуются деньги фонда только на проекты на Украине под общим управлением, в которых США и Украина имеют доли по 50%.
- Кроме того , США обязуются предоставить Украине гарантии безопасности в виде американского контингента и аналога "5 статьи НАТО", то есть при нападении кого-либо на Украину США автоматически обязаны вступить в войну.
В обсуждаемом списке предприятий, доходы от которых могут по итогам соглашения быть направлены в контролируемый США "Фонд восстановления", по имеющейся информации, фигурируют, наряду с другими, следующие предприятия:
Горно-металлургические комплексы:
"Восточный ГОК" урановые руды, "Иршанский ГОК" ильмениты, титановые руды, "Вольногорский ГОК" ильмениты, циркониевые пески, титановые руды, Покровский и Марганецкий ГОК-и марганцевые руды группы "Приват" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, Полтавский, Ерестовский и Балановский ГОК-и, железная руда, Ferrexpo AG Константина Живаго.
Нефтяные и газовые добывающие предприятия и месторождения:
"Нафтогаз Украины", "Укргазвыдобування", "Укрнафта" группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Burisma Holdings Николая Злочевского, нефтегазовые активы Константина Живаго, Петра Порошенко, Нестора Шуфрича и Дмитрия Фирташа.
Магистральные трубопроводы Украины, компрессорные станции и подземные газохранилища. В том числе ООО "ПрикарпатЗападтранс", в рамках которого осуществляется транзит дизтоплива из Белоруссии и России;
Компания "ГТС Украины" (22 магистральных газопровода на вход и 15 магистральных газопроводов на выход);
Компания "Укртранснефть" (19 магистральных нефтепроводов);

Одесский припортовый завод и украинская часть аммиакопровода "Тольятти - Одесса";
Морские торговые порты:
Одесский порт, порт Южный, Черноморский (Ильичевский) порт, Николаевский порт, порт "Ольвия", порт Рени, порт Измаил, порт Килия, Белгород-Днестровский порт, Буго-днепровский порт, терминал "ТИС-зерно".

Список, мягко говоря, впечатляющий. Впрочем, вероятность сделки все еще представляется менее вероятной, чем срыв переговоров о ней. Уж больно серьезные внешние силы стараются ее сорвать. И слишком велика личная зависимость Зеленского от этих внешних сил.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Ещё на эту тему: Украина за неделю. Приготовления к разделу страны
 
МненияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОУкрнафтаBurisma Holdings
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя
19:24Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов
19:10"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине
19:04Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона
19:01Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
18:35Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
18:26Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку при атаке ВСУ
18:18Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц
18:16Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg
18:07Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила
18:00Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"
17:45Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
17:39Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
17:35Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
17:14Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
17:14Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины
17:12Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения
16:54Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
16:25Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского
16:20Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира
Лента новостейМолния