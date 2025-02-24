https://ukraina.ru/20250224/1061325439.html

Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"

Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов" - 24.02.2025 Украина.ру

Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"

В воскресенье, 23 февраля первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон на очередной, вероятно, последний раунд переговоров по "сделке на 500 миллиардов". Так же в переговорах будет участвовать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

2025-02-24T18:00

2025-02-24T18:00

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Предшествовало этому очередному раунду переговоров большое количество заявлений, сделанных представителями киевского режима и лично Зеленским. В минувшее воскресенье он дал большую пресс-конференцию, посвященную планам на 2025 год. На ней он в очередной раз обрушился с критикой в адрес Трампа лично и его окружения. И даже позволил себе довольно оскорбительное заявление: "Трамп не навсегда …". Что, само собой, вряд ли поспособствует готовности новой американской администрации к компромиссам.Что же касается "сделки на 500 миллиардов", то на этом импровизированном форуме он заявил, что в том виде, в котором она обсуждалась, он ее подписывать не будет. А так же дал понять, чт не намерен снимать своих требований по мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа.Вообще, говоря о "сделке", глава киевского режима то и дело ударялся в откровенный электоральный пафос. И еще, он, Зеленский, заявил, что вообще не признает, что Украина что-либо должна Штатам за уже оказанную помощь в войне.Кроме того, недофюрер озвучил и свое принципиально отличное от видения Трампа видение смысла "сделки". Он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь, а не в качестве компенсации за уже произведённые поставки, как того хочет Трамп. Ну и вдогонку к этой эскападе Зеленский, расхрабрившись, фактически потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ.На фоне этих истерик Зеленского как седативное для внутреннего и внешнего потребителя звучали заявления других ответственных лиц режима. Так, серый кардинал Украины Ермак заявил, что Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым."Никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым с США, идёт нормальный рабочий переговорный процесс". Вторила ему и вице-премьер Стефанишина: "Переговоры были очень конструктивными, и почти все ключевые детали были окончательно согласованы. Мы намерены завершить его в кратчайшие сроки и приступить к его подписанию", - сказал он.В сухом же остатке, по имеющейся инсайдерской информации, украинская делегация отправилась в Вашингтон с новым предложением о содержании "Сделки на 500 миллиардов". Суть его проста: фонд размером не 500, а 100 миллиардов.- В фонд передается только 50% доходов от предприятий из списка, который еще предстоит согласовать. - Расходуются деньги фонда только на проекты на Украине под общим управлением, в которых США и Украина имеют доли по 50%. - Кроме того , США обязуются предоставить Украине гарантии безопасности в виде американского контингента и аналога "5 статьи НАТО", то есть при нападении кого-либо на Украину США автоматически обязаны вступить в войну.В обсуждаемом списке предприятий, доходы от которых могут по итогам соглашения быть направлены в контролируемый США "Фонд восстановления", по имеющейся информации, фигурируют, наряду с другими, следующие предприятия:Горно-металлургические комплексы:"Восточный ГОК" урановые руды, "Иршанский ГОК" ильмениты, титановые руды, "Вольногорский ГОК" ильмениты, циркониевые пески, титановые руды, Покровский и Марганецкий ГОК-и марганцевые руды группы "Приват" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, Полтавский, Ерестовский и Балановский ГОК-и, железная руда, Ferrexpo AG Константина Живаго.Нефтяные и газовые добывающие предприятия и месторождения:"Нафтогаз Украины", "Укргазвыдобування", "Укрнафта" группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Burisma Holdings Николая Злочевского, нефтегазовые активы Константина Живаго, Петра Порошенко, Нестора Шуфрича и Дмитрия Фирташа. Магистральные трубопроводы Украины, компрессорные станции и подземные газохранилища. В том числе ООО "ПрикарпатЗападтранс", в рамках которого осуществляется транзит дизтоплива из Белоруссии и России;Компания "ГТС Украины" (22 магистральных газопровода на вход и 15 магистральных газопроводов на выход);Компания "Укртранснефть" (19 магистральных нефтепроводов); Одесский припортовый завод и украинская часть аммиакопровода "Тольятти - Одесса"; Морские торговые порты:Одесский порт, порт Южный, Черноморский (Ильичевский) порт, Николаевский порт, порт "Ольвия", порт Рени, порт Измаил, порт Килия, Белгород-Днестровский порт, Буго-днепровский порт, терминал "ТИС-зерно".Список, мягко говоря, впечатляющий. Впрочем, вероятность сделки все еще представляется менее вероятной, чем срыв переговоров о ней. Уж больно серьезные внешние силы стараются ее сорвать. И слишком велика личная зависимость Зеленского от этих внешних сил.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на эту тему: Украина за неделю. Приготовления к разделу страны

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, нато, укрнафта, burisma holdings