Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"
18:00 24.02.2025 (обновлено: 18:01 24.02.2025)
© AP / John McDonnell
© AP / John McDonnell
В воскресенье, 23 февраля первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон на очередной, вероятно, последний раунд переговоров по "сделке на 500 миллиардов". Так же в переговорах будет участвовать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Предшествовало этому очередному раунду переговоров большое количество заявлений, сделанных представителями киевского режима и лично Зеленским. В минувшее воскресенье он дал большую пресс-конференцию, посвященную планам на 2025 год. На ней он в очередной раз обрушился с критикой в адрес Трампа лично и его окружения. И даже позволил себе довольно оскорбительное заявление: "Трамп не навсегда …". Что, само собой, вряд ли поспособствует готовности новой американской администрации к компромиссам.
Что же касается "сделки на 500 миллиардов", то на этом импровизированном форуме он заявил, что в том виде, в котором она обсуждалась, он ее подписывать не будет. А так же дал понять, чт не намерен снимать своих требований по мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа.
Вообще, говоря о "сделке", глава киевского режима то и дело ударялся в откровенный электоральный пафос.
"Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить с Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи США хотят получить с Украины два доллара. … Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю".
И еще, он, Зеленский, заявил, что вообще не признает, что Украина что-либо должна Штатам за уже оказанную помощь в войне.
"Это был грант. Я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг".
28 ноября 2023, 14:51Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Кроме того, недофюрер озвучил и свое принципиально отличное от видения Трампа видение смысла "сделки". Он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь, а не в качестве компенсации за уже произведённые поставки, как того хочет Трамп.
Ну и вдогонку к этой эскападе Зеленский, расхрабрившись, фактически потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ.
На фоне этих истерик Зеленского как седативное для внутреннего и внешнего потребителя звучали заявления других ответственных лиц режима. Так, серый кардинал Украины Ермак заявил, что Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым.
"Никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым с США, идёт нормальный рабочий переговорный процесс". Вторила ему и вице-премьер Стефанишина: "Переговоры были очень конструктивными, и почти все ключевые детали были окончательно согласованы. Мы намерены завершить его в кратчайшие сроки и приступить к его подписанию", - сказал он.
В сухом же остатке, по имеющейся инсайдерской информации, украинская делегация отправилась в Вашингтон с новым предложением о содержании "Сделки на 500 миллиардов". Суть его проста: фонд размером не 500, а 100 миллиардов.
- В фонд передается только 50% доходов от предприятий из списка, который еще предстоит согласовать.
- Расходуются деньги фонда только на проекты на Украине под общим управлением, в которых США и Украина имеют доли по 50%.
- Кроме того , США обязуются предоставить Украине гарантии безопасности в виде американского контингента и аналога "5 статьи НАТО", то есть при нападении кого-либо на Украину США автоматически обязаны вступить в войну.
В обсуждаемом списке предприятий, доходы от которых могут по итогам соглашения быть направлены в контролируемый США "Фонд восстановления", по имеющейся информации, фигурируют, наряду с другими, следующие предприятия:
Горно-металлургические комплексы:
"Восточный ГОК" урановые руды, "Иршанский ГОК" ильмениты, титановые руды, "Вольногорский ГОК" ильмениты, циркониевые пески, титановые руды, Покровский и Марганецкий ГОК-и марганцевые руды группы "Приват" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, Полтавский, Ерестовский и Балановский ГОК-и, железная руда, Ferrexpo AG Константина Живаго.
"Восточный ГОК" урановые руды, "Иршанский ГОК" ильмениты, титановые руды, "Вольногорский ГОК" ильмениты, циркониевые пески, титановые руды, Покровский и Марганецкий ГОК-и марганцевые руды группы "Приват" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, Полтавский, Ерестовский и Балановский ГОК-и, железная руда, Ferrexpo AG Константина Живаго.
Нефтяные и газовые добывающие предприятия и месторождения:
"Нафтогаз Украины", "Укргазвыдобування", "Укрнафта" группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Burisma Holdings Николая Злочевского, нефтегазовые активы Константина Живаго, Петра Порошенко, Нестора Шуфрича и Дмитрия Фирташа.
"Нафтогаз Украины", "Укргазвыдобування", "Укрнафта" группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Burisma Holdings Николая Злочевского, нефтегазовые активы Константина Живаго, Петра Порошенко, Нестора Шуфрича и Дмитрия Фирташа.
Магистральные трубопроводы Украины, компрессорные станции и подземные газохранилища. В том числе ООО "ПрикарпатЗападтранс", в рамках которого осуществляется транзит дизтоплива из Белоруссии и России;
Компания "ГТС Украины" (22 магистральных газопровода на вход и 15 магистральных газопроводов на выход);
Компания "Укртранснефть" (19 магистральных нефтепроводов);
Одесский припортовый завод и украинская часть аммиакопровода "Тольятти - Одесса";
Морские торговые порты:
Одесский порт, порт Южный, Черноморский (Ильичевский) порт, Николаевский порт, порт "Ольвия", порт Рени, порт Измаил, порт Килия, Белгород-Днестровский порт, Буго-днепровский порт, терминал "ТИС-зерно".
Список, мягко говоря, впечатляющий. Впрочем, вероятность сделки все еще представляется менее вероятной, чем срыв переговоров о ней. Уж больно серьезные внешние силы стараются ее сорвать. И слишком велика личная зависимость Зеленского от этих внешних сил.
Одесский порт, порт Южный, Черноморский (Ильичевский) порт, Николаевский порт, порт "Ольвия", порт Рени, порт Измаил, порт Килия, Белгород-Днестровский порт, Буго-днепровский порт, терминал "ТИС-зерно".
Список, мягко говоря, впечатляющий. Впрочем, вероятность сделки все еще представляется менее вероятной, чем срыв переговоров о ней. Уж больно серьезные внешние силы стараются ее сорвать. И слишком велика личная зависимость Зеленского от этих внешних сил.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Ещё на эту тему: Украина за неделю. Приготовления к разделу страны