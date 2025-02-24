https://ukraina.ru/20250224/1061331762.html

Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС

Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС - 24.02.2025 Украина.ру

Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС

Европейски страны с русскоязычными жителями подвержены риску нападения России. Об этом 24 февраля в Киеве заявил Владимир Зеленский.

2025-02-24T20:30

2025-02-24T20:30

2025-02-24T20:30

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Выступая в присутствии чиновников Евросоюза и главы Еврокомиссии, Владимир Зеленский представил русскоязычных жителей ЕС как фактор риска.По мнению Зеленского, особой опасности российской интервенции подвержены постсоветские республики. В их числе он назвал также три прибалтийские и Молдавию.По его мнению, потенциально Москва угрожает также Словакии и Польше.Президент Латвии и другие представители прибалтийских постсоветских республик одобрительно кивали во время спича Зеленского.До избрания президентом Украины в 2019 году Владимир Зеленский позиционировал себя защитником двуязычия на Украине и сторонником диалога с регионами юго-востока постсоветской республики, не признавшими государственный переворот в Киеве 2014 года. По мнению украинских политологов, благодаря этому на президентских выборах потерпел поражение олигарх Пётр Порошенко, открыто симпатизировавший украинским русофобам и противникам канонической Православной церкви. После вступления в должность президента Зеленский также перешёл на идейную платформу радикальных украинских националистов.Ранее на эту тему: "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев

https://ukraina.ru/20250224/1061330294.html

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