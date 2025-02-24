Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС - 24.02.2025 Украина.ру
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Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС
Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС - 24.02.2025 Украина.ру
Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС
Европейски страны с русскоязычными жителями подвержены риску нападения России. Об этом 24 февраля в Киеве заявил Владимир Зеленский.
2025-02-24T20:30
2025-02-24T20:30
новости
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владимир зеленский
петр порошенко
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еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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Выступая в присутствии чиновников Евросоюза и главы Еврокомиссии, Владимир Зеленский представил русскоязычных жителей ЕС как фактор риска.По мнению Зеленского, особой опасности российской интервенции подвержены постсоветские республики. В их числе он назвал также три прибалтийские и Молдавию.По его мнению, потенциально Москва угрожает также Словакии и Польше.Президент Латвии и другие представители прибалтийских постсоветских республик одобрительно кивали во время спича Зеленского.До избрания президентом Украины в 2019 году Владимир Зеленский позиционировал себя защитником двуязычия на Украине и сторонником диалога с регионами юго-востока постсоветской республики, не признавшими государственный переворот в Киеве 2014 года. По мнению украинских политологов, благодаря этому на президентских выборах потерпел поражение олигарх Пётр Порошенко, открыто симпатизировавший украинским русофобам и противникам канонической Православной церкви. После вступления в должность президента Зеленский также перешёл на идейную платформу радикальных украинских националистов.Ранее на эту тему: "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
https://ukraina.ru/20250224/1061330294.html
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, латвия, эстония, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, словакия, польша, русофобия, сво, молдавия, восточное партнерство
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Латвия, Эстония, Прибалтика, бывший СССР, постсоветское пространство, Словакия, Польша, Русофобия, СВО, Молдавия, Восточное партнерство

Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС

20:30 24.02.2025
 
выстумление Зеленского и гостей из ЕС перед СМИ 24.02.2024
выстумление Зеленского и гостей из ЕС перед СМИ 24.02.2024
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Европейски страны с русскоязычными жителями подвержены риску нападения России. Об этом 24 февраля в Киеве заявил Владимир Зеленский.
Выступая в присутствии чиновников Евросоюза и главы Еврокомиссии, Владимир Зеленский представил русскоязычных жителей ЕС как фактор риска.
По мнению Зеленского, особой опасности российской интервенции подвержены постсоветские республики. В их числе он назвал также три прибалтийские и Молдавию.
"Когда речь идет о русскоязычном населении или населении, которое наполовину состоит из эстонцев и наполовину из россиян, если у вас есть длительная общая история, то тогда будут риски", - заявил Зеленский.
По его мнению, потенциально Москва угрожает также Словакии и Польше.
Президент Латвии и другие представители прибалтийских постсоветских республик одобрительно кивали во время спича Зеленского.
Владимир Константинов
19:01
Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
До избрания президентом Украины в 2019 году Владимир Зеленский позиционировал себя защитником двуязычия на Украине и сторонником диалога с регионами юго-востока постсоветской республики, не признавшими государственный переворот в Киеве 2014 года. По мнению украинских политологов, благодаря этому на президентских выборах потерпел поражение олигарх Пётр Порошенко, открыто симпатизировавший украинским русофобам и противникам канонической Православной церкви. После вступления в должность президента Зеленский также перешёл на идейную платформу радикальных украинских националистов.
Ранее на эту тему: "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
 
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕСЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЛатвияЭстонияПрибалтикабывший СССРпостсоветское пространствоСловакияПольшаРусофобияСВОМолдавияВосточное партнерство
 
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