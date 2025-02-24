Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
Улучшение отношений США и России возможно в случае, если Дональд Трамп найдёт способ правильного решения украинской проблемы. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник 24 февраля провёл переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время визита в Анкару он также провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре.
РИА Новости обратило внимание на заявление Фидана в интервью Bloomberg TV. Глава турецкой дипломатии дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам делегаций России и США, которые обсудили двусторонние отношения и перспективу урегулирования конфликта на Украине.
"Я думаю, что то, что пытается сделать господин (Дональд, президент США) Трамп и его администрация, то, что я пытаюсь понять, если они разводят вопрос украинской войны с другими американо-российскими отношениями, то это нечто другое. Это означает, что может быть два направления: на одном они могут работать над тем, как остановить российско-украинскую войну, на другом - как преодолеть существующие вызовы и проблемы в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Но большая часть проблем возникла сразу после начала войны. Поэтому я думаю, что эти два направления тесно взаимосвязаны друг с другом. Так что в конечном итоге, если господин Трамп хочет продвинуть отношения или решить текущие проблемы с Россией, ему необходимо также найти способ решить украинскую проблему очень правильным образом", - заявил Фидан в интервью Bloomberg TV.
Незадолго до этого Анкару посетил Владимир Зеленский. Вместе с турецким лидером он выступил на пресс-конференции, где заявил о неприятии достигнутых в Саудовской Аравии договорённостей. Эрдоган заверил коллегу в поддержке территориальной целостности Украины, напомнил о "стамбульских договорённостях" весной 2022 года и выразил надежду на расширение прав крымских татар на Украине.
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