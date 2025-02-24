Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы - 24.02.2025 Украина.ру
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Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы - 24.02.2025 Украина.ру
Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
Улучшение отношений США и России возможно в случае, если Дональд Трамп найдёт способ правильного решения украинской проблемы. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
2025-02-24T17:45
2025-02-24T17:45
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переговоры
дипломатические отношения
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Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник 24 февраля провёл переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время визита в Анкару он также провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре.РИА Новости обратило внимание на заявление Фидана в интервью Bloomberg TV. Глава турецкой дипломатии дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам делегаций России и США, которые обсудили двусторонние отношения и перспективу урегулирования конфликта на Украине.Незадолго до этого Анкару посетил Владимир Зеленский. Вместе с турецким лидером он выступил на пресс-конференции, где заявил о неприятии достигнутых в Саудовской Аравии договорённостей. Эрдоган заверил коллегу в поддержке территориальной целостности Украины, напомнил о "стамбульских договорённостях" весной 2022 года и выразил надежду на расширение прав крымских татар на Украине.Подробности в публикации От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган
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Новости
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новости, россия, украина, турция, дональд трамп, эрдоган, сергей лавров, мид, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, анкара, сво
Новости, Россия, Украина, Турция, Дональд Трамп, Эрдоган, Сергей Лавров, МИД, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, Анкара, СВО

Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы

17:45 24.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Улучшение отношений США и России возможно в случае, если Дональд Трамп найдёт способ правильного решения украинской проблемы. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник 24 февраля провёл переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время визита в Анкару он также провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре.
РИА Новости обратило внимание на заявление Фидана в интервью Bloomberg TV. Глава турецкой дипломатии дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам делегаций России и США, которые обсудили двусторонние отношения и перспективу урегулирования конфликта на Украине.
"Я думаю, что то, что пытается сделать господин (Дональд, президент США) Трамп и его администрация, то, что я пытаюсь понять, если они разводят вопрос украинской войны с другими американо-российскими отношениями, то это нечто другое. Это означает, что может быть два направления: на одном они могут работать над тем, как остановить российско-украинскую войну, на другом - как преодолеть существующие вызовы и проблемы в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Но большая часть проблем возникла сразу после начала войны. Поэтому я думаю, что эти два направления тесно взаимосвязаны друг с другом. Так что в конечном итоге, если господин Трамп хочет продвинуть отношения или решить текущие проблемы с Россией, ему необходимо также найти способ решить украинскую проблему очень правильным образом", - заявил Фидан в интервью Bloomberg TV.
Незадолго до этого Анкару посетил Владимир Зеленский. Вместе с турецким лидером он выступил на пресс-конференции, где заявил о неприятии достигнутых в Саудовской Аравии договорённостей. Эрдоган заверил коллегу в поддержке территориальной целостности Украины, напомнил о "стамбульских договорённостях" весной 2022 года и выразил надежду на расширение прав крымских татар на Украине.
Подробности в публикации От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган
 
НовостиРоссияУкраинаТурцияДональд ТрампЭрдоганСергей ЛавровМИДпереговорыдипломатические отношениядипломатиядипломатыпубличная дипломатияАнкараСВО
 
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Заголовок открываемого материала
17:45Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
17:39Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
17:35Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
17:14Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
17:14Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины
17:12Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения
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16:25Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского
16:20Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира
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