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Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы

Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы - 24.02.2025 Украина.ру

Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы

Улучшение отношений США и России возможно в случае, если Дональд Трамп найдёт способ правильного решения украинской проблемы. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

2025-02-24T17:45

2025-02-24T17:45

2025-02-24T17:45

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Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник 24 февраля провёл переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время визита в Анкару он также провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре.РИА Новости обратило внимание на заявление Фидана в интервью Bloomberg TV. Глава турецкой дипломатии дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам делегаций России и США, которые обсудили двусторонние отношения и перспективу урегулирования конфликта на Украине.Незадолго до этого Анкару посетил Владимир Зеленский. Вместе с турецким лидером он выступил на пресс-конференции, где заявил о неприятии достигнутых в Саудовской Аравии договорённостей. Эрдоган заверил коллегу в поддержке территориальной целостности Украины, напомнил о "стамбульских договорённостях" весной 2022 года и выразил надежду на расширение прав крымских татар на Украине.Подробности в публикации От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган

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новости, россия, украина, турция, дональд трамп, эрдоган, сергей лавров, мид, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, анкара, сво