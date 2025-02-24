Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска - 24.02.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска - 24.02.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-24T17:14
2025-02-24T17:14
сумская область
суджа
украина
владимир евсеев
вооруженные силы украины
спецоперация
эксклюзив
пво
бронетехника
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После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников. А расстояние между нашими подразделениями, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. Это горлышко постепенно сжимается.Кроме того, наши части после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, когда мы освободили Плехово, мы тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться. На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы).То есть у нас есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Мы формируем котел, причем достаточно большой. В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ.Повторюсь, заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра котла для ВСУ под Курском. Мы занимаем высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Это будет сдерживающим фактором. А сжиматься котел будет внутрь (внутри-сжимать, снаружи-удерживать). А когда мы ликвидируем этот котел, наши войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону.Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать. То есть Курскую область нам никто просто так не отдаст.Повторюсь, еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно. Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html
сумская область
суджа
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сумская область, суджа, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины, спецоперация, эксклюзив, пво, бронетехника
Сумская область, Суджа, Украина, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Эксклюзив, ПВО, бронетехника

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска

17:14 24.02.2025
 
© Украина.руВладимир Евсеев (СВО)
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников. А расстояние между нашими подразделениями, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. Это горлышко постепенно сжимается.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Кроме того, наши части после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, когда мы освободили Плехово, мы тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться. На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы).
То есть у нас есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Мы формируем котел, причем достаточно большой. В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ.
Повторюсь, заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра котла для ВСУ под Курском. Мы занимаем высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Это будет сдерживающим фактором. А сжиматься котел будет внутрь (внутри-сжимать, снаружи-удерживать). А когда мы ликвидируем этот котел, наши войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону.
Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать. То есть Курскую область нам никто просто так не отдаст.
Повторюсь, еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно. Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
20 февраля, 17:00
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
Сумская областьСуджаУкраинаВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныСпецоперацияЭксклюзивПВОбронетехника
 
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