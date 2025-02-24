https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска - 24.02.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-24T17:14

2025-02-24T17:14

2025-02-24T17:14

сумская область

суджа

украина

владимир евсеев

вооруженные силы украины

спецоперация

эксклюзив

пво

бронетехника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_2ceee0632220917706002de8cdf074f4.jpg.webp

После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников. А расстояние между нашими подразделениями, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. Это горлышко постепенно сжимается.Кроме того, наши части после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, когда мы освободили Плехово, мы тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться. На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы).То есть у нас есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Мы формируем котел, причем достаточно большой. В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ.Повторюсь, заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра котла для ВСУ под Курском. Мы занимаем высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Это будет сдерживающим фактором. А сжиматься котел будет внутрь (внутри-сжимать, снаружи-удерживать). А когда мы ликвидируем этот котел, наши войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону.Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать. То есть Курскую область нам никто просто так не отдаст.Повторюсь, еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно. Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html

сумская область

суджа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

сумская область, суджа, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины, спецоперация, эксклюзив, пво, бронетехника