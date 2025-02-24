https://ukraina.ru/20250224/1061314259.html

Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля

Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля - 24.02.2025 Украина.ру

Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля

Российские военные нанесли удары по аэродромам ВСУ в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, а в пригороде Киева поразили военные заводы — в ночь на понедельник украинская столица подверглась массированному удару ВС РФ

2025-02-24T13:14

2025-02-24T13:14

2025-02-24T13:14

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В понедельник, 24 февраля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству РИА Новости об ударах российских войск в пригороде Киева.Он также отметил, что ВС РФ нанесли удары и по Черкассам, где поразили иностранных наемников ВСУ."Черкассы — три качественных попадания. После одного из них больницы начали наполняться иностранцами в камуфляже. Пишут, что есть французы, но в основном "какие-то прибалты", — добавил Лебедев. Кроме того, по его данным, в районе Черкасс зафиксирован удар с последующей серьезной вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта, а информаторы подполья предполагают, что целью удара был приборостроительный завод. Ранее, также в понедельник, в своем Телеграм-канале Лебедев сообщил, что в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины наблюдалось "два попадания в аэродромы". "В городе Александрия Кировоградской области прилет в направлении вертолетодрома. По другим сведениям, прилетело в том направлении, но в Авторемонтный завод. В городе Староконстантинов Хмельницкой области взрыв слышали в стороне микрорайона Вокзал-2, который прилегает к военному аэродрому", — уточнил координатор подполья.А еще утром сегодняшнего дня, 24 февраля, Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" написал пост о том, что в ночь на понедельник столица Украины подверглась массированному удару российской армии. Авторы публикации отметили, что Киев атаковали более 50 ударных дронов "Герань".Стоит напомнить, что в ответ на атаки ВСУ, которые атакуют гражданские объекты регионов РФ, российская армия регулярно и прицельно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Тем временем проблемы Украины с личным составом становятся все более масштабными. О том, какие же "решения" находит Киев — в публикации Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ

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новости, украина, киев, удары, россия, вс рф, вооруженные силы украины, иностранные наемники