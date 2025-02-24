https://ukraina.ru/20250224/1061315682.html

Три года СВО. Итоги, работы еще много

Три года СВО. Итоги, работы еще много - 24.02.2025 Украина.ру

Три года СВО. Итоги, работы еще много

Три года назад, 24 февраля, Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине

2025-02-24T14:55

2025-02-24T14:55

2025-02-24T15:00

эксклюзив

украина

россия

владимир путин

сво

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Историческая байка гласит: в конце 1980-х гг. Дэн Сяопина спросили, как он видит итоги Великой французской революции, которая произошла за два столетия до того. Подводить итоги этого события еще рано, ответил архитектор китайских реформ. Смысл прост – большое видится на расстоянии, а какие-то пара сотен лет по историческим меркам – сущий пустяк.Не является ли в этом смысле заранее обреченной на провал попытка подвести итоги СВО, которая к настоящему моменту еще даже не завершилась? Однако мировые тектонические сдвиги, к которым привела российская спецоперация, требуют уже сейчас дать предварительный ответ на вопрос что это было и куда все идет. Сосредоточимся на тех целях, которые были обозначены Владимиром Путиным три года назад.Внеблоковый статус УкраиныОдна из основных причин российской спецоперации.Окончательный уход Украины под военный зонтик НАТО прямо угрожал интересам РФ и ее безопасности. Промежуточный итог: принимать эту страну в Североатлантический альянс, пожалуй, не имеет сейчас никакого смысла, так как воевать из-за нее с РФ военный блок не хочет.Тем более, что НАТО в скором времени может стать совсем не до украинской проблематики, учитывая нажим Дональда Трампа, который хочет видеть в альянсе большее участие европейских союзников.Украинские власти грезят о том, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом пролезть в НАТО, однако Соединенные Штаты, которые при новом президенте стремятся завершить конфликт и наладить диалог с Россией, готовы охотнее всего уступить именно в этом требовании.Единственный вопрос заключается в том, насколько внеблоковый статус действительно будет иметь эффект, так как Владимир Зеленский уже грозит создать на территории Украины аналог НАТО, то есть содержать большую сильную армию и работать с союзниками. Пока это лишь слова и не понятно, что имеется в виду и как этого достичь, однако самое время обратиться к следующему пункту.ДемилитаризацияСтамбульские договоренности весны 2022 года содержали в себе конкретные пункты по количественному ограничению украинской армии и вооружения на ее балансе. Это было то, что российское руководство обозначило как демилитаризацию.Если этот вопрос не снят с повестки дня, то именно такая демилитаризация должна дополнить внеблоковый статус Украины для обнуления угрозы для РФ с этого направления.Киев три года назад эти требования не поддержал, вероятно не поддержит их и на предстоящих переговорах в случае их проведения. Поэтому не исключено, что демилитаризация Украины будет продолжаться по старинке, то есть на поле боя.Москва подчеркивает, что любые договоренности по Украине должны быть долгосрочными, "включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", - сказал он.Таким образом, вопрос демилитаризации должен быть учтен в ходе переговорного процесса, иначе эта первопричина рано или поздно снова напомнит о себе. При этом даже в случае принятия Киевом обязательств сократить армию необходим механизм наблюдения за этим процессом и система ответственности за нарушения.В качестве исторического примера можно привести так называемый черный рейхсвер – теневую армию межвоенной Германии, которая таким образом обходила навязанные победителями в Первой мировой войне ограничения. Чем все закончилось тогда всем хорошо известно.ДенацификацияПроблема денацификации в том, что ее полная реализация будет возможна лишь там, где не будет власти Зеленского или его прямых политических наследников.Ограниченные требования денацификации (если интерпретировать ее как закрепление статуса русского языка, запрет наиболее одиозных неонацистских формирований и т.д.) теоретически могут быть достигнуты в ходе переговорного процесса, однако наивно полагать, что правящий в Киеве режим благодаря каким-либо документам способен переродиться и изменить свою сущность.Пока лишь можно констатировать, что за три года произошла окончательная фашизация украинской власти: полностью запрещен русский язык, фактически вне закона поставлена каноническая православная церковь, оппозиция зачищена практически под ноль, по всей стране прокатились погромы памятников, так или иначе связанных с Россией, ее историей, наукой и культурой.Однако самая темная ночь, как известно, перед рассветом. Денацификация Украины неизбежна.Освобождение ДонбассаВ сентябре 2024 года Владимир Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной целью российской армии. Можно взять шире и рассмотреть этот вопрос как территориальные итоги СВО.Состоявшийся факт – Российская Федерация приросла четырьмя новыми субъектами – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В Кремле подчеркивают, что никакого размена этих территорий не предвидится, никто их сдавать и продавать не намерен.Ни один из этих регионов на сегодняшний день полностью не освобожден от власти киевского режима. Наибольшие успехи достигнуты в ЛНР, там под контролем Украины остается порядка 1% территории.В ДНР продолжается успешное продвижение ВС РФ, освобождаются все новые территории, однако под контролем ВСУ остается важная и хорошо укрепленная славянско-краматорская агломерация.В Запорожской и Херсонской областях под контролем России также бОльшая часть территории этих регионов, однако областные центры остаются за Украиной.С августа прошлого года не решен вопрос с деоккупацией части Курской области. Под контролем РФ остается часть Харьковской области, где также идут наступательные действия, однако юридически эти земли не входят в состав России.Летом прошлого года Владимир Путин выдвинул требование к Киеву вывести свои войска из новых российских регионов. Если к моменту заключения гипотетического мирного соглашения реалии на земле не изменятся, а соответствующее требование не будет выполнено, то часть российской территории будет де-факто оккупированной и с этим фактом придется жить. По крайней мере, какое-то время.Другие итогиСВО стала катализатором многих внутрироссийских и общемировых процессов, которые сами по себе достойны включения в список итогов, однако по своему масштабу, глубине и сложности нуждаются в отдельных исследованиях.Это, например, колоссальный стресс-тест для российской экономики и финансовой системы, против которых были развернуты беспрецедентные санкции со стороны Запада.Нельзя обойти стороной и геополитический аспект, а именно разворот России в сторону Глобального Юга и переход к формированию многополярного мира, роль Европы в этом процессе и ее взаимоотношения с Соединенными Штатами.Отдельные итоги можно подводить в военном деле, СВО показала, какие очертания будут иметь войны будущего, и кто и насколько к ним готов.События на Украине так или иначе повлияли практически на все сферы жизни российского общества. Выводы1. Очевидно, что главные цели СВО, поставленные в 2022 году в полной мере не достигнуты. Тем не менее достигнут именно в результате успешных действий ВС РФ на Украине и внутренней самоорганизации российского общества итог - Запад, прежде всего США уже признали справедливость действий России и готовы к дипломатическому разрешению конфликта.2. Последнее очень важно. Стоит напомнить, что СВО предшествовало обращение российского руководства к Западу, правительствам западных государств и руководству НАТО - с предложением разрешить вопросы милитаризации Украины и неприемлемости продвижению НАТО на восток - дипломатическим, то есть мирным путем. Тогда этого достичь не удалось. В настоящее время, по результатам трех лет войны определенные круги Запада готовы к переговорам.3. Очевидно, что в процессе переговоров российской стороной будет поставлен вопрос о денацификации Украины - то есть отказа от притеснения русских и русскоязычных, восстановление русских школ, возврат и восстановление прав Украинской православной церкви. Очевидно, что США, как одна из сторон переговорного процесса, к такой постановке вопроса готова и будет его в целом приветствовать. Так же очевидно, что украинская сторона будет настаивать на противоположном , что и станет предметом отдельных дипломатических споров.4. Есть еще ряд нюансов, которые могут вызвать неоднозначные и вполне предвидимые конфликты между переговаривающимися сторонами. И в этой связи возникает вполне закономерный вопрос - на что готово пойти российская сторона в случае непринятия переговорщиками (США и Украиной) ее принципиальных требований - денацификации, демилитаризации Украины и освобождения включенных в Конституцию РФ ее новых территорий? Ведь взамен будет наверняка предложено снятие санкций, возвращение России в G7 и другие политические и экономические ништяки. Ответа на этот главный вопрос пока нет.О том, как сила аргумента в контексте Украины постепенно приходит на смену аргумента силы - в материале издания Украина.ру После СВО. О перспективах "мягкой силы" РФ на Украине в новых условиях.

https://ukraina.ru/20220303/1033432311.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир путин, сво