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Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения

Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения - 24.02.2025 Украина.ру

Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения

Важные политические решения британский премьер-министр Кир Стармер принимает под воздействием "голосов", которые он слышит спустя продолжительное время после встречи с незнакомцами. Об этом глава британского правительства заявил 24 февраля.

2025-02-24T17:12

2025-02-24T17:12

2025-02-24T17:12

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Кир Стармер выступил утром 24 февраля с речью на мероприятии, которое правительство Британии назвало встречей мировых лидеров, посвященной третьей годовщине начала СВО.Стармер констатировал "лидерство" Владимира Зеленского на этой встрече и заметил, что вместе с товарищами из ЕС "три года мы были полны восхищения невероятной реакцией украинского народа".Затем глава британского правительства сообщил, что слышит голоса украинцев, которых встречал при разных обстоятельствах на Украине и в Британии. В частности, он упомянул украинских школьников, солдат и ​​гражданских, которых он встретил в Киеве несколько недель назад в отделении интенсивной терапии и в ожоговом отделении.Стармер напомнил о ранее подписанном документе с Зеленским ввиду поддержки Британией украинцев и их нынешнего руководства."И именно поэтому я подписал наше 100-летнее партнерство с президентом Зеленским в прошлом месяце - потому что мы верим в борьбу Украины сегодня и в невероятный потенциал страны для процветания в грядущие годы", - сказал британский чиновник.Он призвал к совместной деятельности Лондона и Киева. По мнению Стармера, экономика России в плохой ситуации, а Черноморский флот РФ потерян вовсе."Поэтому мы должны еще больше усилить давление, чтобы обеспечить прочный мир, а не просто паузу в боевых действиях. Мы можем сделать это тремя способами", - продолжил он.Первый способ, по его словам – это военная поддержка нынешнего руководства Украины. На военную помощь постсоветской республике Лондон выделил в 2025 году 4,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $5.7 млрд)."Во-вторых, мы должны продолжать наращивать экономическое давление… Чтобы довести Путина до точки, когда он будет готов не просто говорить, но и идти на уступки", - продолжил Стармер.Он заверил в возможности официального Лондона наказывать компании Китая за поставки в Россию, которые могут быть полезны российскому ВПК."В-третьих, мы должны объединить наши коллективные силы для мирных усилий. Президент Трамп изменил глобальный диалог за последние несколько недель. И это создало возможность. Теперь мы должны правильно понять основы", - добавил Стармер.Он пожелал видеть представителей нынешнего руководства Украины за столом переговоров о мирном урегулировании украинской проблемы. Страмер заметил также, что готов послать для этого войска НАТО.Британский чиновник заверил, что лучший результат для украинского руководства по итогам урегулирования конфликта будет наилучшим результатом для его западных партнёров.Завершил своё выступление британский чиновник возгласом бандеровцев, которые воевали с Красной Армией – союзницей британской армии во время Второй мировой войны.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел украинскую проблему в публикации Три года СВО. Итоги и главный вопрос, на который нет ответа

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новости, украина, британия, лондон, кир стармер, владимир зеленский, владимир путин, ес, черноморский флот, впк, ввп, российская экономика, пропаганда, русофобия, дезинформация, сво