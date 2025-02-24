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Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского

Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру

Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали инициативу продлить истекшие в мае прошлого года президентские полномочия Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Об этом 24 февраля в своем телеграм-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк

2025-02-24T16:25

2025-02-24T16:25

2025-02-24T16:36

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Он уточнил, что за эту идею проголосовали только 218 депутатов при необходимых 226.Журналисты украинского издания "Страна" отметили, что авторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского парламентом присутствовавшим на заседании парламента еврокомиссарам и представителям европейских стран.Украинский парламентарий Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, добавил, что "это показательная пощечина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни".Интересно в этой истории и то, что до сих пор Зеленский, его команда и приближенные к ним представители киевского режима, включая парламентариев, утверждали, что Зеленский не утратил своих президентских полномочий.Зеленский утратил легитимность еще в мае прошлого года, однако он отменил выборы, мотивировав это решение военным положением в стране, несмотря на недовольство ряда западных политиков.На прошлой неделе о необходимости проведения выборов на Украине напомнил вновь избранный лидер США Дональд Трамп, отметивший, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима, а значит, стране просто необходимо голосование.Эти слова сильно уязвили Зеленского, и он ответил Трампу, что "утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас - не получится". Главарь киевского режима также обвинил в "подтасовке" своего низкого рейтинга Россию, заявив, что Трамп якобы пребывает в ее "дезинформационном плену".Спустя еще день лидер США снова раскритиковал Зеленского. Уже за попытки "съехать" с обещания подписать сделку по редкоземельным металлам. Так или иначе, за последние дни лидер США успел назвать Зеленского "скромно успешным комиком", "диктатором без выборов", "человеком, проделавшим ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".К критике в адрес Зеленского подключились также вице-президент Джей Ди Вэнс, советник президента Америки по национальной безопасности Майк Уолтц, который заявил, что Трамп не намерен терпеть риторику Украины, и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.Последний, в частности, сказал, что Зеленский всеми силами избегает проведения выборов, потому что знает, что не имеет никаких шансов на победу и проиграет "с разгромным счетом".В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что в окружении Трампа считают, что Зеленскому стоит срочно покинуть Украину."Лучшим вариантом для (Зеленского. - Ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", - приводит издание слова источника, близкого к главе Белого дома.Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, добавил, что Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его.Между тем, сам Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которая прошла накануне, заявил, что готов обменять свое президентское кресло на членство Украины в НАТО."Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов. Второй вопрос - могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить. <...> Я считаю, что НАТО - самый дешевый вариант, и это правда", - заявил Зеленский.Однако на той же пресс-конференции он настаивал, что пользуется доверием украинцев, а разговоры о том, что его поддерживает всего 4% населения страны - якобы придуманное Россией вранье.Автор издания Украина.ру Кристина Черкасова попыталась узнать, что еще может предпринять главарь киевского режима, чтобы избежать фатальных для себя последствий. Подробности - в материале Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину.

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ярослав железняк, верховная рада, сизо, украина.ру, президент, легитимность