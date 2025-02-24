Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила - 24.02.2025 Украина.ру
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Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила
Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила - 24.02.2025 Украина.ру
Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила
Вот вам еще о пользе ударов по железнодорожным коммуникациям в Украине, о которых так долго говорится вхолостую: есть удары – есть польза, нет ударов – нет и пользы, а наоборот очевиден вред. Для России. Потому что шастают по Киеву всякие без меры и гадости собираются учинять.
2025-02-24T18:07
2025-02-24T18:09
мнения
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
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the times
politico
дональд трамп
россия
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Как, например, руководители Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, которые 24 февраля 2025 года прибыли в столицу Украины. И, как сообщил украинский телеканал "Громадське" ("Общественное"), там же нарисовались еще раньше премьер-министр Канады Джастин Трюдо президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и испанский премьер Педро Санчес. Так, вроде в Киеве своих му.., извините, чудаков в разных носках и всяких "педров" мало…А еще раньше украинский просроченный полупрезидент Владимир Зеленский уверял всех, что в этот день, 24 февраля, в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. И на встречу должны приехать лидеры 13 стран, а еще 24 политика будут присутствовать онлайн. Еврокомиссия тоже информировала, что в Киеве фон дер Ляйен будет (может?) сопровождать основная группа еврокомиссаров.А издание Politico писало, по телефону опросило и узнало, что Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Польша, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Ирландия не ответили на запрос о возможном участии своих политиков в киевской встрече. В Чехии же заявили, что ее лидер не поедет.Встречали их в Киеве на ж/д вокзале глава Офиса (ОПУ) Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Почему не явился Зеленский, тоже не ясно. Может, обиделся, что так мало людей прикатило.И по по-любому сегодня пока не ясно, почему действительно так мало евролидеров приехало и о чем это говорит – о политическом расколе континента или о банальной трусости вождей. Но согласитесь, что если бы партизаны продуктивно постарались, то улов все равно был бы шикарный.Тем более, что и президент России Владимир Путин и глава ее МИД Сергей Лавров и намекали, и прямо говорили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Потому что, заявляли в Кремле, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект, ибо напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Огня опять не было, хотя евролидеры и канадец как раз и прибыли в Украину, чтобы всячески поддержать правящий там неонацистский режим Зеленского и еще раз напомнить окружающему миру, что в современных условиях как раз укро-неонацисты – это и есть демократия, которую нужно защищать от Путина. А агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) в документе, который в Киеве будет представлен 24 февраля общественности, планируют призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева.Мира, но путем войны – вот в чем суть визита. Во-первых, потому что даже сами визит приурочен к 3-й годовщине начала спецвоенной операции (СВО) России против неонацистов, которую коллективный Запад считает "агрессией". Ее-то Запада и хочет прекратить, нанеся России стратегическое поражение.Евроньюс напомнило сегодня, что фон дер Ляйен представит Киеву пакет финансовой помощи в размере 3,5 млрд евро, чтобы влить дополнительную ликвидность в находящийся в напряженном состоянии бюджет Украины и облегчить закупку военного оборудования у ее отечественной промышленности. И эти "ярды" – всего лишь первый и небольшой аванс по отношению к более крупному фонду помощи в размере 50 млрд евро. Его, Евросоюз создал в начале 2024 года и назвал "Фондом для Украины".Во-вторых, политики планируют в Киеве не только обсудить гарантии безопасности Украине и выразить поддержку недофюреру Зеленскому, но и продемонстрировать в этом деле даже не европейскую, а мировую солидарность. В своем аккаунте на платформе X* фон дер Ляйен написала: "Мы сегодня в Киеве, поскольку Украина – это Европа". И разъяснила: по ее мнению, текущий конфликт в Украине представляет собой борьбу на и за выживание, в которой на кону судьба Европы.В ходе визита ожидается объявление о новых обязательствах Брюсселя по поддержке Украины, которые призваны частично компенсировать снижение объемов помощи со стороны США.Предполагается, что представители Брюсселя объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву и даже могут поднять вопрос отправки европейских войск на Украину. Эта идея в последнее время беспокоит евролидеров, как стригущий лишай, потревоженный страхом за собственное будущее и слезами отчаяния – они все время чешутся и делают свое положение еще хуже, отчего становится им же еще страшнее…И, наконец, в-третьих, евролидеры и канадец будут из Украины воздействовать на США. Точнее – на их президента Дональда Трампа, который сказал, что конфликт в Украине нужно прекратить любой ценой, и объявил, что США планируют больше не финансировать войну.Ранее то же издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники и лидеры ряда стран ЕС приедут в Киев, чтобы выразить недовольство позицией Трампа по конфликту в Украине и тем самым надавить на него. Или уговорить поменять взгляды, вспомнив о демократической солидарности цветущего сада, в котором США – светлый град на холме.И ситуация очень похожа на то. Европейцы действуют двумя путями и заходят с двух сторон. Пока главы ЕС и его членов обжимаются с Зеленским, в Вашингтон в тот же день, 24 февраля, отбыл президент Франции Эмманюэль Макрон, а четверг, 27 февраля туда же запланировал прибыть премьер Великобритании Кир (не к ночи будет помянут – все же сидит на месте Бориса Джонсона) СтармерЭто двое и не скрывают, что они едут давить на Трампа, чтобы попытаться заставить его опять полюбить Украину. Или хотя не прекращать поставлять ей разведданные из космоса, без чего ВСУ останутся и слепыми, и глухими.А британская газета The Times со ссылкой на свой источник утверждает, что Макрон и Стармер будут пытаться убедить Трампа прекратить двусторонние переговоры с Россией в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины, изменив свой план по урегулированию конфликта. "Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе", — пишет The Times.План европейцев якобы заключается в том, что если Трамп поддержит Украину, то Европа будет дальше финансировать войну против России сама. То есть самостоятельно, из своих еврокубышек и без помощи США! А чтобы Украина окончательно не пала под ударами российских войск, Европа якобы готова разметить на украинских землях европейские вооруженные силы в количества 30-35 тысяч, закамуфлированных под миротворцев.По данным The Times, Стармер мог бы попробовать сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверить, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону. И уж точно британский премьер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение по Украине должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск. И это приведет к тому, что Украина общими стараниями и Путина победит, и наконец-то станет "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии".Макрон же вообще провел недавно у себя в Париже целых два "саммита нищебродов", на которых пытался убедить из создать европейские вооруженные силы. Или хотя бы создать спецконтингент, чтобы ввести его в Украине под видом миротворцев. Пока у Макрона ничего не получилось, и он едет за Атлантику, чтобы Трамп ему помог – зря что ли американец когда-то стряхивал перхоть с французского визитера: кажется, по мнению Макрона, даже в свободном трансгендерном и бинарно развязном обществе такая близость и амикошонство ко многому обязывают.И определенная опасть для России в этом есть. И она не в том, что Трамп согласился принять Макрона и Стармера. Трамп может относительно ситуации в Украине и дальше на деле демонстрировать западную солидарность, что он делает и сейчас, говоря о мире, но не прекращая военные поставки Киеву, прикрываясь тем, что решение о поставках ранее приняты Конгрессом.И точно так же действует и еще один его "поборник мира" – миллиардер Илон Маск, не прекращающий оказывать помощь ВСУ разведданными полученными спутниками "Старлинк".А хорватская газета Advance неожиданно рассказала о еще одном возможном аргументе Макрона и Стармера: они-де сделают последнюю попытку втянуть США в конфликт тем, соблазнят его как бизнесмена, думающего о прибыли и возврате вложенных в Украине средств США. "…Могут уговорить Трампа, чтобы он согласился. Они уверены, что могут объяснить ему, насколько проще США будет добраться до украинских ресурсов, если территории будут контролироваться "союзниками", – пишут хорватские журналисты, и в этом тоже есть сермяжная правда. Потому что Трамп, с одной стороны, хочет-таки получить назад американские деньги. С другой – дал Европе, как написал журнал Newsweek, три недели на то, чтобы она "повзрослела" и подписала капитуляцию Украины, как негодного и уже отыгранного актива.Каков же общий вывод? Увы, деньги на войну, равно как и решимость воевать в Украине для полной победы над Россией у многих западных политиков имеются с избытком. И главное для России – не дать новых шансов новому объединению коллективного Запада в антироссийском раже. Вот для этого, как мне кажется, нужны партизаны, чтобы всякие лазутчики не ошивались в Украине. Ей, как и России, нужен мир.Более подробно о ситуации на Украине - В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля
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Владимир Скачко
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мнения, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, the times, politico, дональд трамп, россия
Мнения, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС, The Times, Politico, Дональд Трамп, Россия

Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила

18:07 24.02.2025 (обновлено: 18:09 24.02.2025)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Вот вам еще о пользе ударов по железнодорожным коммуникациям в Украине, о которых так долго говорится вхолостую: есть удары – есть польза, нет ударов – нет и пользы, а наоборот очевиден вред. Для России. Потому что шастают по Киеву всякие без меры и гадости собираются учинять.
Как, например, руководители Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, которые 24 февраля 2025 года прибыли в столицу Украины. И, как сообщил украинский телеканал "Громадське" ("Общественное"), там же нарисовались еще раньше премьер-министр Канады Джастин Трюдо президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и испанский премьер Педро Санчес. Так, вроде в Киеве своих му.., извините, чудаков в разных носках и всяких "педров" мало…
А еще раньше украинский просроченный полупрезидент Владимир Зеленский уверял всех, что в этот день, 24 февраля, в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. И на встречу должны приехать лидеры 13 стран, а еще 24 политика будут присутствовать онлайн. Еврокомиссия тоже информировала, что в Киеве фон дер Ляйен будет (может?) сопровождать основная группа еврокомиссаров.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А издание Politico писало, по телефону опросило и узнало, что Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Польша, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Ирландия не ответили на запрос о возможном участии своих политиков в киевской встрече. В Чехии же заявили, что ее лидер не поедет.
Встречали их в Киеве на ж/д вокзале глава Офиса (ОПУ) Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Почему не явился Зеленский, тоже не ясно. Может, обиделся, что так мало людей прикатило.
И по по-любому сегодня пока не ясно, почему действительно так мало евролидеров приехало и о чем это говорит – о политическом расколе континента или о банальной трусости вождей. Но согласитесь, что если бы партизаны продуктивно постарались, то улов все равно был бы шикарный.
Тем более, что и президент России Владимир Путин и глава ее МИД Сергей Лавров и намекали, и прямо говорили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Потому что, заявляли в Кремле, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект, ибо напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Огня опять не было, хотя евролидеры и канадец как раз и прибыли в Украину, чтобы всячески поддержать правящий там неонацистский режим Зеленского и еще раз напомнить окружающему миру, что в современных условиях как раз укро-неонацисты – это и есть демократия, которую нужно защищать от Путина. А агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) в документе, который в Киеве будет представлен 24 февраля общественности, планируют призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева.
Мира, но путем войны – вот в чем суть визита. Во-первых, потому что даже сами визит приурочен к 3-й годовщине начала спецвоенной операции (СВО) России против неонацистов, которую коллективный Запад считает "агрессией". Ее-то Запада и хочет прекратить, нанеся России стратегическое поражение.
Евроньюс напомнило сегодня, что фон дер Ляйен представит Киеву пакет финансовой помощи в размере 3,5 млрд евро, чтобы влить дополнительную ликвидность в находящийся в напряженном состоянии бюджет Украины и облегчить закупку военного оборудования у ее отечественной промышленности. И эти "ярды" – всего лишь первый и небольшой аванс по отношению к более крупному фонду помощи в размере 50 млрд евро. Его, Евросоюз создал в начале 2024 года и назвал "Фондом для Украины".
Во-вторых, политики планируют в Киеве не только обсудить гарантии безопасности Украине и выразить поддержку недофюреру Зеленскому, но и продемонстрировать в этом деле даже не европейскую, а мировую солидарность. В своем аккаунте на платформе X* фон дер Ляйен написала: "Мы сегодня в Киеве, поскольку Украина – это Европа". И разъяснила: по ее мнению, текущий конфликт в Украине представляет собой борьбу на и за выживание, в которой на кону судьба Европы.
В ходе визита ожидается объявление о новых обязательствах Брюсселя по поддержке Украины, которые призваны частично компенсировать снижение объемов помощи со стороны США.Предполагается, что представители Брюсселя объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву и даже могут поднять вопрос отправки европейских войск на Украину. Эта идея в последнее время беспокоит евролидеров, как стригущий лишай, потревоженный страхом за собственное будущее и слезами отчаяния – они все время чешутся и делают свое положение еще хуже, отчего становится им же еще страшнее…
И, наконец, в-третьих, евролидеры и канадец будут из Украины воздействовать на США. Точнее – на их президента Дональда Трампа, который сказал, что конфликт в Украине нужно прекратить любой ценой, и объявил, что США планируют больше не финансировать войну.
Ранее то же издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники и лидеры ряда стран ЕС приедут в Киев, чтобы выразить недовольство позицией Трампа по конфликту в Украине и тем самым надавить на него. Или уговорить поменять взгляды, вспомнив о демократической солидарности цветущего сада, в котором США – светлый град на холме.
И ситуация очень похожа на то. Европейцы действуют двумя путями и заходят с двух сторон. Пока главы ЕС и его членов обжимаются с Зеленским, в Вашингтон в тот же день, 24 февраля, отбыл президент Франции Эмманюэль Макрон, а четверг, 27 февраля туда же запланировал прибыть премьер Великобритании Кир (не к ночи будет помянут – все же сидит на месте Бориса Джонсона) Стармер
Это двое и не скрывают, что они едут давить на Трампа, чтобы попытаться заставить его опять полюбить Украину. Или хотя не прекращать поставлять ей разведданные из космоса, без чего ВСУ останутся и слепыми, и глухими.
А британская газета The Times со ссылкой на свой источник утверждает, что Макрон и Стармер будут пытаться убедить Трампа прекратить двусторонние переговоры с Россией в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины, изменив свой план по урегулированию конфликта. "Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе", — пишет The Times.
План европейцев якобы заключается в том, что если Трамп поддержит Украину, то Европа будет дальше финансировать войну против России сама. То есть самостоятельно, из своих еврокубышек и без помощи США! А чтобы Украина окончательно не пала под ударами российских войск, Европа якобы готова разметить на украинских землях европейские вооруженные силы в количества 30-35 тысяч, закамуфлированных под миротворцев.
По данным The Times, Стармер мог бы попробовать сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверить, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону. И уж точно британский премьер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение по Украине должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск. И это приведет к тому, что Украина общими стараниями и Путина победит, и наконец-то станет "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии".
Макрон же вообще провел недавно у себя в Париже целых два "саммита нищебродов", на которых пытался убедить из создать европейские вооруженные силы. Или хотя бы создать спецконтингент, чтобы ввести его в Украине под видом миротворцев. Пока у Макрона ничего не получилось, и он едет за Атлантику, чтобы Трамп ему помог – зря что ли американец когда-то стряхивал перхоть с французского визитера: кажется, по мнению Макрона, даже в свободном трансгендерном и бинарно развязном обществе такая близость и амикошонство ко многому обязывают.
И определенная опасть для России в этом есть. И она не в том, что Трамп согласился принять Макрона и Стармера. Трамп может относительно ситуации в Украине и дальше на деле демонстрировать западную солидарность, что он делает и сейчас, говоря о мире, но не прекращая военные поставки Киеву, прикрываясь тем, что решение о поставках ранее приняты Конгрессом.
И точно так же действует и еще один его "поборник мира" – миллиардер Илон Маск, не прекращающий оказывать помощь ВСУ разведданными полученными спутниками "Старлинк".
А хорватская газета Advance неожиданно рассказала о еще одном возможном аргументе Макрона и Стармера: они-де сделают последнюю попытку втянуть США в конфликт тем, соблазнят его как бизнесмена, думающего о прибыли и возврате вложенных в Украине средств США. "…Могут уговорить Трампа, чтобы он согласился. Они уверены, что могут объяснить ему, насколько проще США будет добраться до украинских ресурсов, если территории будут контролироваться "союзниками", – пишут хорватские журналисты, и в этом тоже есть сермяжная правда. Потому что Трамп, с одной стороны, хочет-таки получить назад американские деньги. С другой – дал Европе, как написал журнал Newsweek, три недели на то, чтобы она "повзрослела" и подписала капитуляцию Украины, как негодного и уже отыгранного актива.
Каков же общий вывод? Увы, деньги на войну, равно как и решимость воевать в Украине для полной победы над Россией у многих западных политиков имеются с избытком. И главное для России – не дать новых шансов новому объединению коллективного Запада в антироссийском раже. Вот для этого, как мне кажется, нужны партизаны, чтобы всякие лазутчики не ошивались в Украине. Ей, как и России, нужен мир.
Более подробно о ситуации на Украине - В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля
 
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