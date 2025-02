https://ukraina.ru/20250224/1061324838.html

Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила

Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила - 24.02.2025 Украина.ру

Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила

Вот вам еще о пользе ударов по железнодорожным коммуникациям в Украине, о которых так долго говорится вхолостую: есть удары – есть польза, нет ударов – нет и пользы, а наоборот очевиден вред. Для России. Потому что шастают по Киеву всякие без меры и гадости собираются учинять.

2025-02-24T18:07

2025-02-24T18:07

2025-02-24T18:09

мнения

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

ес

the times

politico

дональд трамп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061325964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cb703a5701b14ac4946b5ddcdaf00cbb.jpg.webp

Как, например, руководители Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, которые 24 февраля 2025 года прибыли в столицу Украины. И, как сообщил украинский телеканал "Громадське" ("Общественное"), там же нарисовались еще раньше премьер-министр Канады Джастин Трюдо президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и испанский премьер Педро Санчес. Так, вроде в Киеве своих му.., извините, чудаков в разных носках и всяких "педров" мало…А еще раньше украинский просроченный полупрезидент Владимир Зеленский уверял всех, что в этот день, 24 февраля, в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. И на встречу должны приехать лидеры 13 стран, а еще 24 политика будут присутствовать онлайн. Еврокомиссия тоже информировала, что в Киеве фон дер Ляйен будет (может?) сопровождать основная группа еврокомиссаров.А издание Politico писало, по телефону опросило и узнало, что Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Польша, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Ирландия не ответили на запрос о возможном участии своих политиков в киевской встрече. В Чехии же заявили, что ее лидер не поедет.Встречали их в Киеве на ж/д вокзале глава Офиса (ОПУ) Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Почему не явился Зеленский, тоже не ясно. Может, обиделся, что так мало людей прикатило.И по по-любому сегодня пока не ясно, почему действительно так мало евролидеров приехало и о чем это говорит – о политическом расколе континента или о банальной трусости вождей. Но согласитесь, что если бы партизаны продуктивно постарались, то улов все равно был бы шикарный.Тем более, что и президент России Владимир Путин и глава ее МИД Сергей Лавров и намекали, и прямо говорили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Потому что, заявляли в Кремле, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект, ибо напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Огня опять не было, хотя евролидеры и канадец как раз и прибыли в Украину, чтобы всячески поддержать правящий там неонацистский режим Зеленского и еще раз напомнить окружающему миру, что в современных условиях как раз укро-неонацисты – это и есть демократия, которую нужно защищать от Путина. А агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны "Большой семерки" (G7) в документе, который в Киеве будет представлен 24 февраля общественности, планируют призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева.Мира, но путем войны – вот в чем суть визита. Во-первых, потому что даже сами визит приурочен к 3-й годовщине начала спецвоенной операции (СВО) России против неонацистов, которую коллективный Запад считает "агрессией". Ее-то Запада и хочет прекратить, нанеся России стратегическое поражение.Евроньюс напомнило сегодня, что фон дер Ляйен представит Киеву пакет финансовой помощи в размере 3,5 млрд евро, чтобы влить дополнительную ликвидность в находящийся в напряженном состоянии бюджет Украины и облегчить закупку военного оборудования у ее отечественной промышленности. И эти "ярды" – всего лишь первый и небольшой аванс по отношению к более крупному фонду помощи в размере 50 млрд евро. Его, Евросоюз создал в начале 2024 года и назвал "Фондом для Украины".Во-вторых, политики планируют в Киеве не только обсудить гарантии безопасности Украине и выразить поддержку недофюреру Зеленскому, но и продемонстрировать в этом деле даже не европейскую, а мировую солидарность. В своем аккаунте на платформе X* фон дер Ляйен написала: "Мы сегодня в Киеве, поскольку Украина – это Европа". И разъяснила: по ее мнению, текущий конфликт в Украине представляет собой борьбу на и за выживание, в которой на кону судьба Европы.В ходе визита ожидается объявление о новых обязательствах Брюсселя по поддержке Украины, которые призваны частично компенсировать снижение объемов помощи со стороны США.Предполагается, что представители Брюсселя объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву и даже могут поднять вопрос отправки европейских войск на Украину. Эта идея в последнее время беспокоит евролидеров, как стригущий лишай, потревоженный страхом за собственное будущее и слезами отчаяния – они все время чешутся и делают свое положение еще хуже, отчего становится им же еще страшнее…И, наконец, в-третьих, евролидеры и канадец будут из Украины воздействовать на США. Точнее – на их президента Дональда Трампа, который сказал, что конфликт в Украине нужно прекратить любой ценой, и объявил, что США планируют больше не финансировать войну.Ранее то же издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники и лидеры ряда стран ЕС приедут в Киев, чтобы выразить недовольство позицией Трампа по конфликту в Украине и тем самым надавить на него. Или уговорить поменять взгляды, вспомнив о демократической солидарности цветущего сада, в котором США – светлый град на холме.И ситуация очень похожа на то. Европейцы действуют двумя путями и заходят с двух сторон. Пока главы ЕС и его членов обжимаются с Зеленским, в Вашингтон в тот же день, 24 февраля, отбыл президент Франции Эмманюэль Макрон, а четверг, 27 февраля туда же запланировал прибыть премьер Великобритании Кир (не к ночи будет помянут – все же сидит на месте Бориса Джонсона) СтармерЭто двое и не скрывают, что они едут давить на Трампа, чтобы попытаться заставить его опять полюбить Украину. Или хотя не прекращать поставлять ей разведданные из космоса, без чего ВСУ останутся и слепыми, и глухими.А британская газета The Times со ссылкой на свой источник утверждает, что Макрон и Стармер будут пытаться убедить Трампа прекратить двусторонние переговоры с Россией в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины, изменив свой план по урегулированию конфликта. "Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе", — пишет The Times.План европейцев якобы заключается в том, что если Трамп поддержит Украину, то Европа будет дальше финансировать войну против России сама. То есть самостоятельно, из своих еврокубышек и без помощи США! А чтобы Украина окончательно не пала под ударами российских войск, Европа якобы готова разметить на украинских землях европейские вооруженные силы в количества 30-35 тысяч, закамуфлированных под миротворцев.По данным The Times, Стармер мог бы попробовать сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверить, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону. И уж точно британский премьер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение по Украине должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск. И это приведет к тому, что Украина общими стараниями и Путина победит, и наконец-то станет "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии".Макрон же вообще провел недавно у себя в Париже целых два "саммита нищебродов", на которых пытался убедить из создать европейские вооруженные силы. Или хотя бы создать спецконтингент, чтобы ввести его в Украине под видом миротворцев. Пока у Макрона ничего не получилось, и он едет за Атлантику, чтобы Трамп ему помог – зря что ли американец когда-то стряхивал перхоть с французского визитера: кажется, по мнению Макрона, даже в свободном трансгендерном и бинарно развязном обществе такая близость и амикошонство ко многому обязывают.И определенная опасть для России в этом есть. И она не в том, что Трамп согласился принять Макрона и Стармера. Трамп может относительно ситуации в Украине и дальше на деле демонстрировать западную солидарность, что он делает и сейчас, говоря о мире, но не прекращая военные поставки Киеву, прикрываясь тем, что решение о поставках ранее приняты Конгрессом.И точно так же действует и еще один его "поборник мира" – миллиардер Илон Маск, не прекращающий оказывать помощь ВСУ разведданными полученными спутниками "Старлинк".А хорватская газета Advance неожиданно рассказала о еще одном возможном аргументе Макрона и Стармера: они-де сделают последнюю попытку втянуть США в конфликт тем, соблазнят его как бизнесмена, думающего о прибыли и возврате вложенных в Украине средств США. "…Могут уговорить Трампа, чтобы он согласился. Они уверены, что могут объяснить ему, насколько проще США будет добраться до украинских ресурсов, если территории будут контролироваться "союзниками", – пишут хорватские журналисты, и в этом тоже есть сермяжная правда. Потому что Трамп, с одной стороны, хочет-таки получить назад американские деньги. С другой – дал Европе, как написал журнал Newsweek, три недели на то, чтобы она "повзрослела" и подписала капитуляцию Украины, как негодного и уже отыгранного актива.Каков же общий вывод? Увы, деньги на войну, равно как и решимость воевать в Украине для полной победы над Россией у многих западных политиков имеются с избытком. И главное для России – не дать новых шансов новому объединению коллективного Запада в антироссийском раже. Вот для этого, как мне кажется, нужны партизаны, чтобы всякие лазутчики не ошивались в Украине. Ей, как и России, нужен мир.Более подробно о ситуации на Украине - В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

мнения, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, the times, politico, дональд трамп, россия