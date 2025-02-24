Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку при атаке ВСУ
© скриншотКорреспондент НТВ Алексей Ивлиев
© скриншот
Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, летом прошлого года переживший атаку ВСУ на Горловку, рассказал коллегам издания 360.ru, что очнувшись после вражеского удара, не сразу осознал происходящее
"То, что я помню, - стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание... Следующий момент, [который] помню - я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся", - рассказал Ивлиев, добавив, что успел увидеть своих коллег, ставших жертвами атаки.
Военкор рассказал и о том, что нашел свою руку и привез в больницу в надежде на то, что ее пришьют обратно, однако сделать этого не удалось. Ивлиев поблагодарил врачей за свое спасение, отметив, что ради него нейрохирург поехал по самой короткой дороге, несмотря на высокий риск новых налетов ВСУ.
Атака на корреспондентов в Горловке произошла 13 июня 2024 года. Украинские военные сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона. После ранения Ивлиева и оператора канала Валерия Кожина доставили в Горловскую городскую больницу №2. К сожалению, 46-летнего Кожина спасти его не удалось.
Как отметили тогда в Следственном комитете РФ, представители СМИ освещали деятельность следственных органов СК по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима.
В понедельник, 24 февраля, съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР.