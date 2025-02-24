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Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов

Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов - 24.02.2025 Украина.ру

Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов

Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов

2025-02-24T19:01

2025-02-24T19:01

2025-02-24T19:01

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Победа России в специальной военной операции неизбежна, цели её неизменны. Уверенность в этом выразил 24 февраля председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.По его мнению, сохраняется надежда на достижение добываемого на поле боя иначе - за столом переговоров.По его мнению, за три года СВО страна изменилась если не до неузнаваемости, то кардинальным образом.Ранее на эту тему: "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев

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новости, россия, крым, владимир константинов, сво, идеология, национальные интересы, национальная безопасность