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Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов - 24.02.2025 Украина.ру
Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
2025-02-24T19:01
2025-02-24T19:01
2025-02-24T19:01
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Победа России в специальной военной операции неизбежна, цели её неизменны. Уверенность в этом выразил 24 февраля председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.По его мнению, сохраняется надежда на достижение добываемого на поле боя иначе - за столом переговоров.По его мнению, за три года СВО страна изменилась если не до неузнаваемости, то кардинальным образом.Ранее на эту тему: "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
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новости, россия, крым, владимир константинов, сво, идеология, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, СВО, идеология, национальные интересы, национальная безопасность
Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
Победа России в специальной военной операции неизбежна, цели её неизменны. Уверенность в этом выразил 24 февраля председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"Три года СВО. Наши цели остаются неизменными, а вот средства их достижения вполне могут появиться и новые", - констатировал глава Госсовета Крыма.
По его мнению, сохраняется надежда на достижение добываемого на поле боя иначе - за столом переговоров.
"Но если даже такой вариант сработает, всё равно он будет производной от нашей военно-политической мощи. Так что будем продолжать её наращивать, - заметил Константинов.
По его мнению, за три года СВО страна изменилась если не до неузнаваемости, то кардинальным образом.
"Россия сдувает с себя остатки либерального налёта, общество сплачивается вокруг национального лидера, в крови и огне рождается новая российская элита, - отметил Константинов. - Мы с уверенностью смотрим в своё будущее и ни секунды не сомневаемся в неизбежности нашей Победы. После неё мы получим не только более стабильный мир, но и обновлённую Россию, устремлённую к новым достижениям и историческим свершениям".