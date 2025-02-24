https://ukraina.ru/20250224/1061327070.html

Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие

Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие - 24.02.2025 Украина.ру

Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие

Президент США Дональд Трамп принял решение о закрытии военной базы НАТО в греческом Александруполисе. Она играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Об этом 24 февраля сообщила греческая газета "Демократия"

2025-02-24T17:39

2025-02-24T17:39

2025-02-24T17:39

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В публикации уточняется, что президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "удовлетворяя совместное требование [российского лидера Владимира] Путина и [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана".Украинское издание "Страна.ua" отметило, что эта база использовалась США и НАТО для переброски сил в Восточную Европу. Кроме того, СМИ прикладывают к своему посту коллаж из заголовков мировых газет. А между тем США не отступают от своей идеи вернуть вложенные в Украину активы путем получения минералов. В Киеве, например, заявили, что сделка уже находится на "завершающем этапе". Подробности в публикации Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минераламКстати, помимо вопросов с оружием, у ВСУ достаточно проблем и с личным составом. Сегодня, 24 февраля, стало известно, что главари "Азова"* назначены командирами корпусов ВСУ

https://ukraina.ru/20250224/1061312575.html

сша

украина

греция

россия

турция

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новости, сша, украина, греция, дональд трамп, россия, турция, военная помощь