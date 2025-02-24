Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие - 24.02.2025 Украина.ру
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Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие - 24.02.2025 Украина.ру
Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
Президент США Дональд Трамп принял решение о закрытии военной базы НАТО в греческом Александруполисе. Она играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Об этом 24 февраля сообщила греческая газета "Демократия"
2025-02-24T17:39
2025-02-24T17:39
новости
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военная помощь
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В публикации уточняется, что президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "удовлетворяя совместное требование [российского лидера Владимира] Путина и [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана".Украинское издание "Страна.ua" отметило, что эта база использовалась США и НАТО для переброски сил в Восточную Европу. Кроме того, СМИ прикладывают к своему посту коллаж из заголовков мировых газет. А между тем США не отступают от своей идеи вернуть вложенные в Украину активы путем получения минералов. В Киеве, например, заявили, что сделка уже находится на "завершающем этапе". Подробности в публикации Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минераламКстати, помимо вопросов с оружием, у ВСУ достаточно проблем и с личным составом. Сегодня, 24 февраля, стало известно, что главари "Азова"* назначены командирами корпусов ВСУ
https://ukraina.ru/20250224/1061312575.html
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греция
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новости, сша, украина, греция, дональд трамп, россия, турция, военная помощь
Новости, США, Украина, Греция, Дональд Трамп, Россия, Турция, военная помощь

Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие

17:39 24.02.2025
 
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Президент США Дональд Трамп принял решение о закрытии военной базы НАТО в греческом Александруполисе. Она играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Об этом 24 февраля сообщила греческая газета "Демократия"
В публикации уточняется, что президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "удовлетворяя совместное требование [российского лидера Владимира] Путина и [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана".
Украинское издание "Страна.ua" отметило, что эта база использовалась США и НАТО для переброски сил в Восточную Европу. Кроме того, СМИ прикладывают к своему посту коллаж из заголовков мировых газет.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
А между тем США не отступают от своей идеи вернуть вложенные в Украину активы путем получения минералов. В Киеве, например, заявили, что сделка уже находится на "завершающем этапе". Подробности в публикации Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
15:05
Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Кстати, помимо вопросов с оружием, у ВСУ достаточно проблем и с личным составом. Сегодня, 24 февраля, стало известно, что главари "Азова"* назначены командирами корпусов ВСУ
 
НовостиСШАУкраинаГрецияДональд ТрампРоссияТурциявоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
17:45Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
17:39Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
17:35Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
17:14Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
17:14Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины
17:12Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения
16:54Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
16:25Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского
16:20Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира
16:13ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель
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