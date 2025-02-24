Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
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Президент США Дональд Трамп принял решение о закрытии военной базы НАТО в греческом Александруполисе. Она играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Об этом 24 февраля сообщила греческая газета "Демократия"
В публикации уточняется, что президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "удовлетворяя совместное требование [российского лидера Владимира] Путина и [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана".
Украинское издание "Страна.ua" отметило, что эта база использовалась США и НАТО для переброски сил в Восточную Европу. Кроме того, СМИ прикладывают к своему посту коллаж из заголовков мировых газет.
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А между тем США не отступают от своей идеи вернуть вложенные в Украину активы путем получения минералов. В Киеве, например, заявили, что сделка уже находится на "завершающем этапе". Подробности в публикации Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
15:05Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Кстати, помимо вопросов с оружием, у ВСУ достаточно проблем и с личным составом. Сегодня, 24 февраля, стало известно, что главари "Азова"* назначены командирами корпусов ВСУ