https://ukraina.ru/20250224/1061328386.html

Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg

Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg - 24.02.2025 Украина.ру

Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg

Правительства стран "Большой семёрки" не смогли принять заявление в поддержку руководства Украины из-за возражений США. Об этом 24 февраля сообщило информагентство Bloomberg.

2025-02-24T18:16

2025-02-24T18:16

2025-02-24T18:16

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"Большая семёрка" находится на грани провала согласования совместного заявления, подготовленного в поддержку руководства Украины к трёхлетию начала СВО, сообщили источники информагентства. По их словам, это усиливает раскол между США и их европейскими союзниками.Дипломаты пытались найти компромисс после того, как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки, которая перекликается с предыдущими заявлениями G-7. Вашингтон также не согласился с призывом к наращиванию антироссийских санкций в энергетике.США теперь пригрозили вообще отозвать поддержку заявления. Чиновник Белого дома сообщил агентству, что вскоре представители западных правительств обсудят общую цель — прекращения СВО.Спор G-7 по заявлению предшествует голосованию в ООН, отметило информагентство. Там США и их союзники также глубоко расходятся во мнениях по поводу проектов резолюций, касающихся спецоперации России на Украине.В публикации отмечено, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на страны, чтобы заблокировать украинскую резолюцию, осуждающую Россию за СВО. Белый дом желает, чтобы ООН поддержала вместо этого текст США, направленный на определение пути к миру.При этом отмечено, что администрация Трампа работала с союзниками над совместным текстом, прежде чем переключиться на альтернативный вариант. Теперь проект резолюции ООН от США может не найти поддержку со стороны Киева и ЕС, сказано в публикации.Тем временем Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"

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