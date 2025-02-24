Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру
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Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ
Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру
Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ
Правительство Испании выделит 10 миллиардов евро на финансирование армии Украины. Об этом 24 февраля в Киеве заявил премьер-министр Испании Педро Санчес
2025-02-24T20:02
2025-02-24T20:02
новости
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
всу
внешняя политика
финансовая помощь
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Отвечая на вопросы представителей прессы, Санчес обратил внимание не только на политическую поддержку украинского военно-политического руководства в условиях российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Сославшись на политическую волю правительства Испании и настроения среди испанских налогоплательщиков, Санчес анонсировал много миллиардные вложения из бюджета королевства в бюджет постсоветской республики на нужды ВСУ.Таким образом, отметил глава правительства Испании, официальный Мадрид поддерживает Владимира Зеленского и его правительство.Премьер-министр Испании заявил также, что поддерживает расширение Евросоюза за счёт Украины, Молдавии и Западных Балкан.Санчес заметил, что Испания стала "четвёртой страной по количеству принятых украинских беженцев".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
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новости, испания, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, всу, внешняя политика, финансовая помощь, военная помощь, восточное партнерство, балканы, молдавия, бывший ссср, сво
Новости, Испания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, внешняя политика, финансовая помощь, военная помощь, Восточное партнерство, Балканы, Молдавия, бывший СССР, СВО

Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ

20:02 24.02.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПедро Санчес и Владимир Зеленский
Педро Санчес и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Правительство Испании выделит 10 миллиардов евро на финансирование армии Украины. Об этом 24 февраля в Киеве заявил премьер-министр Испании Педро Санчес
Отвечая на вопросы представителей прессы, Санчес обратил внимание не только на политическую поддержку украинского военно-политического руководства в условиях российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Испания поддерживала все пакеты санкций, которые были согласованы Евросоюзом", - сказал Санчес.
Сославшись на политическую волю правительства Испании и настроения среди испанских налогоплательщиков, Санчес анонсировал много миллиардные вложения из бюджета королевства в бюджет постсоветской республики на нужды ВСУ.
"Мы приняли на себя обязательства как правительство Испании выделять по миллиарду евро в следующие 10 лет – то есть каждый год по одному миллиарду евро на армейские нужды Украины", - заявил Санчес.
Таким образом, отметил глава правительства Испании, официальный Мадрид поддерживает Владимира Зеленского и его правительство.
Премьер-министр Испании заявил также, что поддерживает расширение Евросоюза за счёт Украины, Молдавии и Западных Балкан.
12:10
Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против РоссииЕвросовет 24 февраля принял 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении России, который "затрагивает жизненно важные секторы российской экономики". Об этом говорится в опубликованном заявлении органа ЕС.
Санчес заметил, что Испания стала "четвёртой страной по количеству принятых украинских беженцев".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
 
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20:30Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС
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