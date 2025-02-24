https://ukraina.ru/20250224/1061331381.html

Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ

Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру

Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ

Правительство Испании выделит 10 миллиардов евро на финансирование армии Украины. Об этом 24 февраля в Киеве заявил премьер-министр Испании Педро Санчес

2025-02-24T20:02

2025-02-24T20:02

2025-02-24T20:02

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всу

внешняя политика

финансовая помощь

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Отвечая на вопросы представителей прессы, Санчес обратил внимание не только на политическую поддержку украинского военно-политического руководства в условиях российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Сославшись на политическую волю правительства Испании и настроения среди испанских налогоплательщиков, Санчес анонсировал много миллиардные вложения из бюджета королевства в бюджет постсоветской республики на нужды ВСУ.Таким образом, отметил глава правительства Испании, официальный Мадрид поддерживает Владимира Зеленского и его правительство.Премьер-министр Испании заявил также, что поддерживает расширение Евросоюза за счёт Украины, Молдавии и Западных Балкан.Санчес заметил, что Испания стала "четвёртой страной по количеству принятых украинских беженцев".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине

https://ukraina.ru/20250224/1061311964.html

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новости, испания, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, всу, внешняя политика, финансовая помощь, военная помощь, восточное партнерство, балканы, молдавия, бывший ссср, сво