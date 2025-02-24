Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПедро Санчес и Владимир Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Правительство Испании выделит 10 миллиардов евро на финансирование армии Украины. Об этом 24 февраля в Киеве заявил премьер-министр Испании Педро Санчес
Отвечая на вопросы представителей прессы, Санчес обратил внимание не только на политическую поддержку украинского военно-политического руководства в условиях российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Испания поддерживала все пакеты санкций, которые были согласованы Евросоюзом", - сказал Санчес.
Сославшись на политическую волю правительства Испании и настроения среди испанских налогоплательщиков, Санчес анонсировал много миллиардные вложения из бюджета королевства в бюджет постсоветской республики на нужды ВСУ.
"Мы приняли на себя обязательства как правительство Испании выделять по миллиарду евро в следующие 10 лет – то есть каждый год по одному миллиарду евро на армейские нужды Украины", - заявил Санчес.
Таким образом, отметил глава правительства Испании, официальный Мадрид поддерживает Владимира Зеленского и его правительство.
Премьер-министр Испании заявил также, что поддерживает расширение Евросоюза за счёт Украины, Молдавии и Западных Балкан.
Санчес заметил, что Испания стала "четвёртой страной по количеству принятых украинских беженцев".
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