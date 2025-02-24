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Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам - 24.02.2025 Украина.ру
Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
Киев согласовал с Вашингтоном почти все условия по сделке о минералах. Об этом 24 февраля сообщила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в своих соцсетях
2025-02-24T16:54
2025-02-24T16:54
2025-02-24T16:54
новости
украина
сша
вашингтон
киев
владимир зеленский
дональд трамп
ольга стефанишина
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По словам Стефанишиной, Украина и США стремятся завершить сделку как можно скорее, чтобы приступить к подписанию. Она отметила, что Украина хочет, чтобы соглашение было подписано Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Так как американский лидер продолжает поторапливать Украину расплачиваться с США, Зеленскому пророчат наступление "самой острой фазы конфликта". Помимо разногласий между главой киевского режима и Трампом, оба политика наращивают темп своей пока еще словесной перепалки. О том, что Зеленскому остается делать в сложившейся ситуации — в материале Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
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Украина.ру
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новости, украина, сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп, ольга стефанишина
Новости, Украина, США, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ольга Стефанишина
Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
Киев согласовал с Вашингтоном почти все условия по сделке о минералах. Об этом 24 февраля сообщила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в своих соцсетях