Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
18:35 24.02.2025 (обновлено: 18:36 24.02.2025)
© Фото : Верховна Рада України / TelegramВерховная Рада
© Фото : Верховна Рада України / Telegram
Верховная Рада в присутствии руководства ЕС, Канады и ряда европейских государств не поддержала продление полномочий Владимира Зеленского
Украинский парламент не поддержал постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского.
"Постановление №13039 — о демократии <...>: "Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения и подчёркивает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно с частью первой статьи 109 Конституции Украины". Провалилась — 218", — написал в своём телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Примечательно, что за голосованием наблюдали члены зарубежной делегации: в Киев приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"В присутствии всех еврогостей Рада "опустила" Зеленского. Вся активность с голосованиями облсоветов - коту под хвост. Быстро они переобуваются под смену мейнстрима", — прокомментировал провал голосования в украинском парламенте популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
В другой записи авторы канала указали на то, что произошедшее— "сокрушительный удар" по Зеленскому и главе его администрации Андрею Ермаку.
"Во-первых, на глазах у гостей из Европы, Рада фактически продемонстрировала отсутствие поддержки президента в одном из двух главных вопросов разногласий Украины и США, в котором ЕС чётко стал на сторону Киева - пролонгации легитимности Зеленского. Теперь европейцы выглядят сообщниками диктатора", — указывалось в публикации.
Кроме того, авторы указали на то, что теперь у президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана появился ещё один аргумент.
"Во-вторых, теперь у Трампа, Орбана и Путина будет ещё одни аргумент-козырь: Рада - не поддержала Зе", — писали авторы канала.
Кроме того, европейцы смогли увидеть, что происходит в парламенте Украины.
"В-третьих, еврочиновники также наблюдали в раде флешмоб оппозиции, связанный с санкциями против Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), т.е. зафиксировали полный раздрай в Раде", — отмечалось в публикации канала "ЗеРада".
Также авторы указали на то, что Рада отвесила символическую оплеуху Зеленскому в годовщину начала СВО.
"Ох и жарко сейчас на Банковой. Бедный Арахамия… Пока динамика обрушения Зевласти быстрее чем мы предполагали", — подытожили авторы канала.
Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Легитимный" — рассказал о грызне, которая идёт в украинской власти сейчас.
"На Банковой сейчас специально замалчивают данный кейс провала, хотя весь офис злой на своих "кнопочек". Ермак обвиняет Арахамию в том, что он провалил этот кейс. Арахамия обвиняет Ермака в подставе, якобы Глава ОП Ермак использовал данный важный кейс для внутренней интриги", — сообщили авторы канала.
Они отметили, что вполне возможно повторное голосование по этому документу.
"Ждём повторного голосования в этом кейсе. Сейчас будут включать весь репрессированный инструмент против тех, кто отказался дать "голос" за Зеленского", — отмечалось в публикации.
"Ждём повторного голосования в этом кейсе. Сейчас будут включать весь репрессированный инструмент против тех, кто отказался дать "голос" за Зеленского", — отмечалось в публикации.
Российский военкор Александр Коц указал, что США могли бы извлечь урок из произошедшего.
"Вместо того, чтобы бодаться в лоб с капризным Зеленским, американцы могли пойти другим путем. Древняя мудрость гласит - любую крепость можно взять, если через ее ворота пропустят осла, груженного золотом. У нынешней Украины эти ворота распахнуты настежь, а рядом еще и неоновый указатель "Грошi везти сюди". Любому хуторянину с детства очевидна селюковская хитрость: вовремя предать - это предвидеть. Например, нажать на правильную кнопку во время важного голосования", — указал военкор.
Он также выразил уверенность в том, что Зеленского в любом случае сдадут.
"Зелю при любом удобном случае сдадут как стеклотару за маленький гешефт. Это в лучшем для него случае. Запад вполне может заплатить наёмным убийцам", — резюмировал Коц.
Политолог Юрий Баранчик же отметил, что, вполне возможно, провал голосования в Раде произошёл именно при помощи США.
"США (ну а кто ещё?) нанесли умелый удар по самому больному месту президента Зеленски. Верховная Рада, собранная сегодня сугубо для принятия заявления о безоговорочной поддержке Зеленского-президента аж до конца войны и дальше, провалила голосование за это заявление", — отметил он.
По его словам, стоить это могло недорого.
"Стоило это недорого, из 226 необходимых поддержало 218, то есть саботировали всего 8 человек. А может и вовсе ничего не стоило. Всякий уважающий себя украинский слуга народа давно обзавёлся долларовым счётом в западном банке. Происхождение средств сомнительно, США всё видят, а Зеленского в Вашингтоне не любят. Нетрудно уговорить в день голосования промахнуться кнопкой, заболеть, или отвлечься", - указал Баранчик.
При этом, по его мнению, это очень серьёзное происшествие для самого Зеленского.
"Факап очень серьёзный. Зеленский настолько не сомневался в успехе, что притащил в Раду приехавших – в том числе и для этого присутствия – еврокомиссаров и непременных в таких церемониях прибалтов. Всё действо в целом должно было явить миру единство Европы и Украины вокруг незаменимого Зеленского. Получилось – даже Рада не поддерживает Зе, с обществом вообще непонятно, а еврокомиссары вписываются за какую-то личность сомнительной легитимности", – указал эксперт.
"Факап очень серьёзный. Зеленский настолько не сомневался в успехе, что притащил в Раду приехавших – в том числе и для этого присутствия – еврокомиссаров и непременных в таких церемониях прибалтов. Всё действо в целом должно было явить миру единство Европы и Украины вокруг незаменимого Зеленского. Получилось – даже Рада не поддерживает Зе, с обществом вообще непонятно, а еврокомиссары вписываются за какую-то личность сомнительной легитимности", – указал эксперт.
Он, как и другие, также предположил, что сейчас власти Украины разбираются, кто виновен в произошедшем.
"Можно представить, какая сейчас истерика и вой стоят в президентской администрации на улице Банковая в центре Киева", — отметил эксперт.
"Можно представить, какая сейчас истерика и вой стоят в президентской администрации на улице Банковая в центре Киева", — отметил эксперт.
По мнению Баранчика, "чем дальше, тем саботажа будет больше". Эксперт подчеркнул, что " украинские элиты, как всегда в таких случаях, подумали кошельком и решили, что с Трампом им хочется дружить больше".
О годовщине начала СВО - в статье Захара Виноградова и Павла Волкова "Три года СВО. Итоги и главный вопрос, на который нет ответа".