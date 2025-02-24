https://ukraina.ru/20250224/1061329953.html

Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов

Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов - 24.02.2025 Украина.ру

Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов

Победителем внеочередных парламентских выборов в Германии, состоявшихся 23 февраля, стал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он получил 28,5% голосов и 208 мест в парламенте

2025-02-24T19:24

2025-02-24T19:24

2025-02-24T19:25

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Второе место на выборах заняла партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая набрала почти 21% голосов или вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. Благодаря достигнутому результату АдГ может формировать в бундестаге фракцию из 152 депутатов.Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получила 16,4% голосов и обеспечила себе 120 мест в парламенте. Это на 86 мандатов меньше, чем по итогам выборов 2021 года.Пятипроцентный барьер прошли еще две партии – "Зеленые", которые набрали 11,6% голосов и "Левые", у которых 8,8% голосов.Две партии, которые по результатам предвыборных опросов находились на пороге преодоления пятипроцентного барьера, так и не набрали достаточное количество голосов для того, чтобы получить своих представителей в бундестаге. Это Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз Сары Вагенкнехт". При этом партии Вагенкнехт не хватило доли процента для того, чтобы оказаться в парламенте – ее результат 4,9% полученных голосов.Будущее правительство Германии, вероятнее всего, будет формировать союз ХДС/ХСС, а кандидатом на пост канцлера станет лидер объединения Фридрих Мерц, пишет 24 февраля немецкое издание TAZ. При этом на текущий момент неизвестно, сколько партий потребуется для создания коалиции большинства – одна или две (помимо блока ХДС/ХСС – Ред.), отмечает издание.Так как Мерц уже заявил, что не планирует объединяться с АдГ, его блок может вступить в коалицию с СДПГ для того, чтобы сформировать правительство, полагают немецкие журналисты. Однако они не исключают, что Мерц будет манипулировать в будущем возможным союзом с АдГ для шантажа своих партнеров по коалиции.Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что ее партия готова к участию в коалиции с ХДС/ХСС. "Мы готовы реализовать волю народа", – сказала она. При этом лидер АдГ отметила, что если ХДС/ХСС откажутся от коалиции с АдГ, то следующие выборы "наступят быстрее, чем многие полагают".Главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков полагает, что теоретически все еще рано говорить об итогах парламентских выборов в Германии как о совершившемся факте."Сара Вагенкнехт, которой не хватает доля процента, чтобы пройти в бундестаг, собирается предпринять юридическую проверку того, если ли смысл оспаривать итоги этих выборов. Определенное основание у нее для этого есть. А от того, прошла ли она или не прошла в парламент, довольно многое зависит, так как голоса тех партий, которые не прошли, распределяются между прошедшими партиями. От этого зависит, может ли тот же Мерц составить коалицию только с одной СДПГ, или ему для этого потребуется еще одна партия, а именно, "Зеленые"", – рассказал эксперт.Ситуация вокруг "Союза Сары Вагенкнехт" и результата ее партии, является одной из интриг состоявшихся выборов, отметил эксперт. Он напомнил, что Вагенкнехт еще до голосования 23 февраля предупреждала, что немецкие агентства социальных исследований занижают показатели ее партии. В тот момент, когда опросы показывали, что "Союз Сары Вагенкнехт" может рассчитывать на семипроцентную поддержку населения, серьезный институт социальных исследований Forsa опубликовал цифру –всего 4%, объяснил собеседник Украина.ру."Это имеет обратный эффект. Если опрос дает низкий показатель у партии, то люди не идут за нее голосовать, так как это бесперспективно. Они отдают свои голоса другим партиям", – сказал Волков.Второй сюрприз – большие по сравнению с ожиданиями голоса у левых, продолжил эксперт. По его словам, "Левые" – это очень опасная с точки зрения интересов России партия: у нее много очень молодых и очень сильно распропагандированных сторонников. Но есть и другая сторона."С одной стороны, партия очень резко выступает против якобы "капиталистического" и "империалистического" курса России и резко осуждает СВО. Но с другой стороны, без оппозиции в лице "Левых" и АдГ у Мерца может не получиться провести квалифицированным большинством в парламенте важные решения связанные, например, со снятием так называемого долгового тормоза и резким увеличением военного бюджета", – отметил Волков.Получается, что от сравнительно небольшой фракции в Бундестаге, если она вместе с АдГ будет голосовать против изменений, которые по этим вопросам будет вносить Мерц, зависит увеличение военного бюджета, а это тот вопрос, который в первую очередь интересует Россию, рассказал эксперт.Еще один сюрприз выборов 23 февраля – голосование самых молодых немецких избирателей, продолжил Волков. Так, по данным второго общественно-правового канала немецкого ТВ, ZDF, вечером 23 февраля передавал статистику, согласно которой молодые избиратели (от 18 до 30 лет) отдали свое предпочтение партии "Левых" (аж 24 процента) и АдГ (21 процент). Партия Сары Вагенкнехт у них тоже получила свои 7 процентов. Зато очень низкий процент этих избирателей, в сравнении с итогами выборов и с тем, как на прошлых выборах голосовала эта категория избирателей) голосовал за ХДС/ХСС – всего 13 процентов, за социал-демократов (11 процентов), и за "Зеленых" (12 процентов), напомнил эксперт.Это значит, что молодые выбирают гораздо более радикальные курсы – либо левые, либо правые, отметил Волков.Также пока еще не вполне ясно, удастся ли Мерцу вообще создать правящую коалицию, продолжил эксперт. По его словам, на сегодняшний день наиболее вероятно, что он партии СДПГ предложит так называемую Большую коалицию. Но вопрос в том, согласится ли они на это при столь низких показателях, достигнутых на выборах."При таком поражении они могут поставить Мерцу свои жесткие условия в экономической политике, по налогообложению, так как здесь у них позиции сильно рознятся, и, при его отказе пойти с ними на серьезный компромисс, предпочесть уйти в оппозицию и поставить его в ситуацию, когда он не сможет создать правительство, или создаст крайне неустойчивое правительство меньшинства", – допустил собеседник Украина.ру.Волков считает, что в этом случае не стоит списывать со счетов возможность проведения новых выборов. На этот вариант рассчитывает АдГ."Они сейчас демонстративно предлагают Мерцу создать с ними коалицию, зная, что он на это не пойдет. Фактически они таким образом показывают будущим избирателям Германии, что они как вторая по выборам партия готовы руководить страной вместе. А Мерц – обманщик, поскольку программы ХДС/ХСС и АдГ не так уж сильно расходятся. По большому счету, основное расхождение на сегодняшний день – это вопрос о поддержке Украины", – рассказал Волков.От состава нового правительства Германии во многом зависит будущая поддержка Украины. По словам эксперта, Германия в абсолютных величинах по денежной помощи Украине занимает первое место в Европе, хотя в относительных величинах – по соотношению к ВВП или другим экономическим показателям она на одном из последних мест."В отличие от Франции и Британии, Германия не поставила дальнобойные ракеты Киеву. Курс Шольца изначально состоял в том, чтобы создать сильную систему ПВО для Европы и для Украины с опорой на Германию, для того, чтобы защищать территорию Украины и потенциальные экономические объекты, которые немцы собирались там организовывать, причем планировали это еще до 2014 года", – напомнил Волков.По его словам, Шольц был единственным крупным мейнстримным лидером Европы, кто предупреждал, что ни в коем случае нельзя переходить черту военного конфликта с Россией, видимо, понимая или получив сигнал от Москвы, что поставки ракет Taurus или какие-то другие действия, Россия воспримет как участие в войне. Он не раз утверждал, что, как глава правительства, знает об этом нечто, что Мерцу не известно. Сейчас для Европы ситуация еще больше ухудшилась, так как американцы говорят, что европейцам самим надо решать, вступать ли в войну или нет, и США не будут отвечать за пересечение Европой некоей красной черты, добавил Волков."Кроме того, если допустить, что Мерцу удастся собрать правительство Большой коалиции, то очень многое зависит от того, какие условия в данном вопросе выдвинут малые участники коалиции, а именно социал-демократы. Сегодня мы не знаем, как будет выглядеть СДПГ через неделю или две. Там, скорее всего, пройдут перемены на уровне партийной элиты", – пояснил эксперт.Он напомнил, что до сих пор в партийной элите СДПГ позиция по тотальной поддержке Украины не находила поддержки, а главный носитель этой позиции – министр обороны Борис Писториус – в элите был аутсайдером. Но раз уж Олаф Шольц уходит со своего поста лидера партии, ослабнут позиции его "группы поддержки", и положение может поменяться.Однако он не будет сильно торопится нагнетать эскалацию, поскольку будет поглядывать на то, насколько Трамп в США одолевает или не одолевает своих противников из так называемых (пусть и несколько условно) глобалистов-демократов, допустил эксперт."Если же Мерц сумеет создать тройную коалицию с СДПГ и "Зелеными" (что многие наблюдатели в ФРГ считают маловероятным, если у него будет возможность остаться при варианте Большой коалиции), то курс этой коалиции по отношению к России будет еще более радикальным, так как самыми отъявленными ястребами являются как раз "Зеленые". Но во всех раскладах остается один существенный момент: Мерц сам по себе трусоват. А кроме того, где он возьмет деньги? Экономическое положение Германии тяжелое. А быстро печатать деньги так просто немецкая бюрократия не даст", – подытожил Виталий Волков.Читайте также интервью Дениса Рудомётова на эту тему: Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира на сайте Украина.ру.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, фридрих мерц, олаф шольц, бундестаг, парламентские выборы, украина, россия, украина.ру