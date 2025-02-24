https://ukraina.ru/20250224/1061322007.html

Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц

Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц - 24.02.2025 Украина.ру

Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц

Выборы в Бундестаг показали, что фактически вся Германия недовольна нынешней политикой и хотела бы пересобрать состав правительства. Отношения у ФРГ и США останутся переплетенными, но Мерц будет проводить двухфакторную политику. Россия и Германия, в свою очередь, имеют экономические связи, несмотря на то, что идет СВО.

2025-02-24T18:18

2025-02-24T18:18

2025-02-24T18:18

интервью

германия

россия

украина

фридрих мерц

олаф шольц

дональд трамп

бундестаг

левая (партия)

вооружения

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, зав.сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов.На выборах в немецкий Бундестаг победил "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место с лучшим результатом в своей истории. Левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца заняла третье место, показав худший результат.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа, в том числе Германия, должна стать одной из сторон переговоров по Украине.— Александр Владимирович, выборы состоялись. Их результаты признаны всеми партиями. Как вы оцениваете внутриполитическую ситуацию в Германии на этом фоне?— Шольц признал "горькое поражение" и поздравил Мерца с заслуженной победой. Конечно, "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС/ХСС) предсказуемо победил, хотя сюрпризы были. Часть экспертов, например, предрекали "Левой партии" маргинальное положение. Я тоже прогнозировал, что они не наберут проходной процент, зато ""Союз Сары Вагенкнехт" пройдет, а получилось все наоборот.Тем не менее, ХДС/ХСС одержал заслуженную победу (хотя и ниже 30%, как это ожидалось ранее), а "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) потерпела горькое поражение. Им теперь нужно переформатироваться, чтобы войти в коалицию со своим прежним оппозиционером в Бундестаге.— Как сами немцы оценивают результаты выборов? Довольны или недовольны?— Насчет довольны или недовольны пока данных нет. Но с точки зрения голосования мы видим, что ХДС/ХСС победил только за счет густонаселенного запада Германии. Земли Баден – Вюртемберг, Рейнланд – Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия — это их традиционная вотчина. А на востоке они теряют.Это результат их провальной экономической политики, главным архитектором которой был Роберт Хабек. Поэтому оппозиционеры из "Альтернативы для Германии" (АдГ) так или иначе набрали по всей стране (от 12 до 20% прибавили на востоке и от 1 до 10% — на западе). То есть фактически вся Германия недовольна нынешней политикой и хотела бы пересобрать состав правительства.— Многие эксперты говорят, что Германия по сути снова раскололась на ФРГ и ГДР. Так ли это?— О расколе пока говорить рано, но поляризация германского общества по разным векторам усиливается: город – село, восток – запад. Потому что АдГ на всей бывшей ГДР упрочила свою победу.Отдельные крупные северные города-метрополии (Ганновер и Гамбург) традиционно остались за социал-демократами. Весь запад бывшей Западной Германии, включая Баварию, традиционно за ХДС/ХСС. Но важно, что отдельные крупные западные города вроде Гельзенкирхена (промышленная Рурская область) и Кайзерслаутерна (в 1950-х годах там была крупнейшая американская военная база) поддержали АдГ.То есть на политической карте Германии сейчас прорисовывается раскол не только по линии ГДР – ФРГ. У АдГ уже есть вкрапления на западе. Вполне считаю вероятным, если в следующем избирательном цикле они усилят свои позиции в основных западных городах страны.— По поводу "Альтернативы для Германии". И Трамп, и Вэнс высказывались в поддержку правых партий в Европе. Как результаты этих выборов повлияют на отношения между Америкой и Германией?— Отношения у ФРГ и США останутся тесными и переплетенными. Взаимосвязь Берлина и Вашингтона в части переплетения финансов и инвестиционных капиталов никуда не исчезает. У того же Мерца есть не только юридический бэкграунд, но и финансовый. Все эти контакты с американскими структурами у него сохранились. Поэтому он будет проводить двухфакторную политику.Во-первых, Мерц попытается уменьшить потери Германии, если Трамп будет предлагать ему выровнять торговый баланс с Берлином (у ФРГ сейчас большой товарный дефицит в размере 200 миллиардов евро).Во-вторых, с точки зрения безопасности и обороны (смычки экономики и военно-промышленного комплекса) Германия будет увеличивать военный бюджет и становиться более автономной от США. Все-таки команда Трампа говорит, что европейцы должны сами оплачивать свою безопасность и тратится в том числе на украинский конфликт.— Внешняя политика Германии сейчас может втянуть ее в войну с Россией. Тот же Мерц обещал передать киевскому режиму "Таурусы", которые могут достать до Москвы.— Радиус действия этих ракет действительно большой. Но надо различать риторику Мерца и реальные дела. Сначала он ставил нашему президенту ультиматумы ("За 24 часа вывести войска"), потом свою позицию несколько изменил. Посмотрим, как он себя поведет во главе страны, которая остается крупнейшей экономикой Европы.Тем не менее, Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику, чем Шольц. Все, что происходит в Германии с размещением новых оборонных заводов и размещением немецких концернов на Украине не делается без ведома новых партий-победителей.— Зеленский заявил, что Германия должна стать одной из сторон переговоров по Украине. А немецкий истеблишмент и народ готов к этому?— Зеленский может предлагать что угодно. Но мне кажется, Россия и США Германию к этому не допустят.Да, три года назад шанс на это был, и Москва против этого не возражала. Но мы же помним высказывания Меркель о выигрыше времени для Украины в ходе подписания Минских соглашений. А сейчас шансов на это нет.Если говорить о настроении среднестатистического немецкого избирателя, то он настроен 50 на 50. В начале СВО люди горячо поддерживали Германию в позиции по Украине и осуждали Россию. Потом эти настроения выровнялись. Потом из-за угрозы снижения собственного благополучия (средства для киевского режима могли пойти на компенсирование затрат от энергетического поворота и борьба с инфляцией) эта поддержка Украины снизилась.Но говорить о том, что немцы полностью готовы отказаться от Украины, не приходится. В конце 2024 года левые лидеры, наоборот, поддержали Украину, их прежняя политика в этом плане кардинально изменилась. В этот момент Сара Вагенкнехт и её сторонники отмежевались от них и попробовали своей политической силой участвовать в другой тематике, которая предлагала мир и возобновление контактов с Россией. — Я как обычный обыватель, когда хожу по Москве, вижу достаточно много брендов из Германии: одежда, ортопедия и так далее. Немецкий культурный государственный центр, кстати, работает в столице, хотя в самой Германии подобные российские организации закрыты. Есть ли у стран шанс восстановить в ближайшее время отношения, с учетом, что не все экономические связи, как мы видим, нарушены?— Да экономическое взаимодействие между нашими странами есть. В 2024 году товарооборот России с Германией, где проживает около 84 миллионов граждан, составил 9,5 миллиардов евро. Для сравнения, с дружественной нам Африкой (1,5 миллиарда населения) эта цифра составляет 24,5 миллиардов долларов. То есть с недружественной Германией, которая ввела против нас санкции, у нас товарооборот всего лишь в 3 раза меньше, чем с дружественной Африкой.Можно, конечно, отметить, что мы не дорабатываем с Африканским континентом, не увеличиваем потенциал. Но я бы обратил внимание, что у Германии достаточно много резервов для взаимодействия с нами. Им есть, что предложить России в области неподсанкционных товаров. Замечу, что существует как минимум 1000 ниш, против которых не объявлены санкции в Германии, где мы можем увеличивать сотрудничество. И правительство ФРГ не препятствует расширению сотрудничества в этих нишах.Вы упомянули торговые марки, начиная, от обуви и одежды. В Институте Европы РАН мы ведём мониторинг в отраслевом и стоимостном разрезах, и можем сказать, что около 50% немецкого бизнеса остаётся работать в России, не афишируя этого.И поэтому они попадают под большое давление немецкой прессы, которая обвиняет их в накачивании российского бюджета и поддержке российского курса. Тем не менее немецкий бизнес продолжает оставаться в России — даже на уровне больших структур, немецких предпринимательских кругов. Восточный комитет немецкой экономики регулярно проводит экспертные мероприятия по России.Позиция чёткая, и ее также придерживается и уходящее федеральное правительство Германии. Если это ниши неподсанкционные, то никаких препятствий российско-немецкому взаимодействию нет. Если это не касается поставок техники двойного назначения, то никакого "красного света" нет.Например, это поставки техники для лесного и сельского хозяйств, поставки товаров для фармацевтики, отдельных позиций обрабатывающей промышленности. Здесь, конечно, обвального падения товарооборота не происходит. Сейчас его структура выровнялась и может стать новым стартом для усиления торговых контактов..Да, у России и Германии нет существенного энергетического взаимодействия, как это было раньше. Это ушло, но появились новые условия для взаимодействия в других вышеуказанных сферах. Их вполне можно развивать.Мы, я думаю, должны в этом плане сотрудничать и с теми, кто остался и работает в России, и с теми кругами, которые в Германии взаимодействуют с нашим бизнесом. Хотя в данный период предпринимательские отношения большой публичности не терпят, их нужно обязательно поддерживать.— Но все-таки сейчас Россия ведёт спецоперацию за свою независимость и право жить, а мы торгуем с Германией, которая поставляет Украине вооружения. Это нормально, как вы считаете?— Да, это выглядит как тяжёлый шпагат. И его, с одной стороны, надо исследовать, в том числе с академической точки зрения — связь безопасности и экономики.С другой стороны, действительно, речь идёт не просто о товарах, а, например, о нефтепродуктах, которые могут идти от нас в Германию, там перерабатываться и потом возвращаться уже в виде заправочного топлива для украинской техники. Это очень сложный вопрос. У экспертов нет прямого ответа на него.Но я обращаю ваше внимание, что за три года спецоперации, транзит газа из России в том числе шел на нужды потребителей и промышленности в ЕС. И мы не знаем точно, возвращался ли он на Украину для усиления ее ВПК.Поэтому, да, такая особенность нашего времени. Германия один из главных поставщиков военной техники для ВСУ. А наши экономические контакты с ней остаются, и фактически сочетаются с военной поддержкой Украины, которой мы должны противодействовать.

https://ukraina.ru/20250224/1061318961.html

https://ukraina.ru/20250223/1061168768.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, германия, россия, украина, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, бундестаг, левая (партия), вооружения