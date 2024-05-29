Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду - 29.05.2024 Украина.ру
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Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду
Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду - 29.05.2024 Украина.ру
Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду
После того, как на днях, видимо, что-то несвежее съевший президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что его страна "сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени", нервно и горячечно вскинулись власти в Таллине.
2024-05-29T15:16
2024-05-29T15:16
мнения
нато
россия
украина
сво
эстония
йенс столтенберг
владимир путин
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Там, в столице этого, вне всякого сомнения, мощнейшего европейского государства, решили начать с Ельцина. Да-да, с Бориса Николаевича, первого президента России, который вошел в историю, как главный инициатор развала СССР, частью которого была и Эстония. Долго была и, по нынешнем легендам, так мощно, неустанно и продуктивно много лет боролась за свою независимость, что понадобилось вмешательство этого русского, точнее -- свердловского угнетателя, а потом предателя, развалившего собственную страну, чтобы гордые эстонцы получили как бы свободу и как бы свое государство.В ознаменование этого деяния Ельцина (в простонародье -- ЕБН) и в знак благодарности за поддержку им независимости Эстонии в 2013 году в Таллине был открыт очень приметный металлический барельеф российского президентаЮ созданный известным скульптором Эрнстом Неизвестным, умершим через три года в США, в соавторстве с молодым эстонским скульптором Рене Рейнумяэ, до сих пор здравствующим дома. Случилось это в самом центре столицы -- в старом городе, недалеко от лестницы, ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с Домом Стенбока, которая является резиденцией правительства Эстонии. Согласитесь, что может быть еще центрее?Кроме того, на барельефе красовалась надпись на русском, эстонском и английском языках: "В память о первом президенте России Борисе Ельцине за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии в 1990—1991 годах. Барельеф создан на пожертвования жителей Эстонии и открыт в августе 2013 года".К тому времени ЕБН уже шесть лет покоился на Новодевичьем кладбище и не мог поднять традиционную рюмаху в честь своего величания, кое он любил безмерно. Его подельник, первый президент Украины Леонид Кравчук, походу, даже смотреть в сторону Эстонии высокомерно не собирался. А вот третий их подельник, уже тоже в Бозе почивший экс-спикер Белорусского парламента Станислав Шушкевич, который с двумя первыми охотно подмахнул Беловежское соглашение 1991 года о развале СССР, на открытии барельефа витийствовал о роли ЕБН и политическом интерфейсе коренных граждан Эстонии: "Это показывает, что эстонцы — великий народ... И что более-менее не кровавым образом произошло отделение... Он (ЕБН, то есть. – Авт.) поддерживал, он остался чист. Вы показываете, что по-разному относитесь к русским и к русским правителям".И вот минуло 11 лет, и даже предателя своей страны Ельцина в Эстонии исключили из числа "хороших русских". Sic transit gloria mundi (так проходит слава мирская - лат.), как давно сказали мудрые циники, наблюдающие за бренностью происходящего. Теперь на месте металлической конструкции на стене в Таллине красуется лист из прессованных опилок.А как заметил изданию aif.ru политолог Дмитрий Журавлев, своим поступком эстонские власти показывают, что не хотят признавать Россию источником независимости своей страны. "Когда доску с Ельциным устанавливали, эстонским властям было важно сказать, что Россия и Эстония — союзники в борьбе с "советским тоталитаризмом", а теперь Россия не может быть даже союзником. …Теперь они хотят показать, что сами когда-то героически отбились от этих "русских оккупантов", а тут какой-то Ельцин. Они просто глубже пошли в переписывании своей истории, где Россия в принципе ничего хорошего для них не могла сделать", — сказал Журавлев.Другие специалисты обратили тоже внимание на нравственно-политическую сторону происходящего в Эстонии, на двойную мораль и двойные стандарты в последних оценках происходящего и выводов из него. Известный журналист Алексей Стефанов, ранее работавший в Прибалтике, но вынужденный уехать в Россию из-за политического преследования, в своем Telegram-канале тоже написал о роли и посмертной участи ЕБН: "Много этот человек нам, русскоязычным жителям Прибалтики, зла сделал. Вот и поделом. Такая она, судьба всех предателей. Пройдет время, и также сотрут память о нынешних хулителях России, которые сбежали в Эстонию и оттуда гадят на Родину".Факт действительно аховый. Случившееся в Таллине однозначно напоминает или конструирует ситуацию, при которой не сам Иуда Искариот вернул первосвященникам 30 сребреников, полученные от них за предательство Иисуса Христа, а они у него отобрали этот гонорар. Причем через много лет. И таким образом фактически обгадили сам факт предательства, обесценили и его, и самого предателя.Как говорили в древнем Риме, Roma traditoribus non premia ("Рим предателям не платит"). Так и здесь – получается, что Tallinn traditoribus non premia! А известный римский историк Публий Корнелий Тацит уточнил: "Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу".И после слов президента Эстонии с этим не поспоришь. Эта страна взяла курс на предательство России, которая фактически создала и подарила ей государственность, вырвав из цепких лап немецких баронов. И на окончательный разрыв Эстонии с Россией, и даже, как видим, на готовность воевать с русскими. Ага! Мощно так воевать, до упаду...Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, услышав обещание президента Эстонии поставить Россию на колени, только и написала глумливо: "А как это? Пусть покажет". Ну, Эстония, она такая, она покажет…И все это было бы только смешно и противно, если бы не было так грустно оттого, что эти игрища могут обернуться большой кровью. И в этом регионе, и в Европе, и в целом мире, где может интенсивно вспыхнуть Третья мировая война и перерасти в планетарный коллапс и даже апокалипсис.Потому что воинственная Эстония уже вошла в перечень тех стран, которые фактически поддержали призыв мировых "ястребов войны" в НАТО и в США разрешить Украине наносить удары по исконной российской территории западным оружием, полученным якобы для отражения "путинской агрессии".Но поскольку у неонацистов просроченного президента Украины Владимира Зеленского ничего с этим "отражением" не получается, и они терпят военное поражение за поражением, рискуя вскоре потерять второй город Украины – Харьков, то коллективный Запад ищет пути, как-либо интенсифицировать войну в Украине и таки победить Россию на полях сражения, либо вынудить Москву пойти на мирные переговоры с учетом мнения Запада. А лучше всего – на условиях Запада. Это нужно США, которые хотят таким образом нейтрализовать Россию, чтобы она, потерпев поражение в Европе, меньше вмешивалась в разборки американцев с КНР вокруг Тайваня.Конечно, это смешные надежды и расчеты, но у Запада просто нет других, и они надеются, как обычно, обмануть всех, пустив пропагандистскую пыль в глаза всем.И вот в атмосфере заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе 28 мая 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически высказался за то, чтобы страны Альянса сами решали, разрешать ли им Украине бить западным оружием по России. "Это национальные решения, а не решения на уровне НАТО", -- сказал он.Вслед за ним об этом же заявили разные политики в США, в Великобритании, в странах Прибалтики. А в Польше вообще заявили, что уже разрешили Киеву стрелять по России поставленным Варшавой оружием. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик так и заявил: "На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений".И это притом, что почти все те же страны (плюс Франция и минус США, с Германией, Италией и Испанией) заявили о готовности вообще ввести свои войска в Украину, или хотя бы послать туда своих инструкторов и советников если неонацисты допустят прорыв российских войск на Харьковщине.Сегодня уже практически никто не скрывает, что Запад такими просьбами бомбардирует президент-просрочка Зеленский, угрожая всем, что если он провалится под Харьковом, то "следующую остановку Путин сделает в Брюсселе".Вот на пресс-конференции после указанной встречи глав минобороны ЕС в Бельгии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: "Некоторые страны — члены ЕС были против этого, но они изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине. Это воля государств-членов. Никто не может заставить страну — члена ЕС снять это ограничение".По его мнению, нанесение ударов украинцами по российской территории "отвечает международному праву, если они наносятся пропорционально". А решение по снятию ограничений в этом вопросе каждое отдельное государство ЕС должно принимать самостоятельно. Чтобы никого коллективно не подставлять под российскую ответку.Но во всей этой нечистоплотной дипломатической возне опять обнажились и подтвердились все те же двойные стандарты Запада, его двойная мораль.Посудите сами: главный западный аргумент в пользу ударов по России звучит просто -- раз Россия позволяет себе запускать по Украине удары со своей территории, то и Украина может бить по этим объектам о своей. И всем, что у нее есть на вооружении и под рукой. Столтенберг сказал об этом прямо: "Самые тяжелые бои идут сейчас у Харькова, рядом с российской границей. Поэтому для Украины будет очень сложно защищать себя, если она не сможет наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей". То есть, по его словам, право Украины защищать себя включает и право наносить удары "по военным целям на территории России". И президент Франции Эмманюэль Макрон тоже сказал: "Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, откуда ведутся обстрелы".Но вот что главное: при этом все западные адепты Украины забывают о том, что есть, как минимум, две стороны медали. И если за Украиной признают такое право на защиту, то точно такое же есть и у России, если по ней бьют неукраинским оружием, поставленным к тому же не с украинской территории, а с баз и складов в странах НАТО в Восточной Европе.России в праве защищаться Запад отказывает. Притом, что Россия давно и на всех уровнях уже предупреждает Запад о красных линиях, за который она не рекомендует заступать, чтобы не нарваться. О том, что страны, поставляющие в Украину оружие, вольно или невольно становятся соучастниками конфликта и могут превратиться в законные цели для российского оружия. И о том, что если Запада позволит себе использовать оружие против России с территорий даже не Украины, а стран НАТО, то и эти страны, в конце концов, огребут.Генсек НАТО попытался сыграть в дурочку и сделал круглые глаза, когда его спросили, не вовлечет ли снятие ограничений НАТО в конфликт. "Некоторые страны не ставили никаких ограничений, другие поставили их. Я решительно верю, что те страны, которые решили снимать ограничения, не делают НАТО частью конфликта", -- сказал он.Однако ясность в этот вопрос во время пресс-конференции в Ташкенте по итогам своего визита в Узбекистан внес наконец сам президент России Владимир Путин. Он сказал, что что Россия внимательно наблюдает за заявлениями представителей НАТО об ударах вглубь российской территории. По его словам, в Альянсе должны отдавать себе отчет, с чем они играют и что их может ожидать, если игра перехлестнет рамки здравого смысла и будет еще больше угрожать безопасности России. "Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", – сказал Путин, недвусмысленно намекая на то, что может случиться с малыми и плотно населенными странами "старой Европы", если по ним прилети в ответ новое оружие России, аналогов которого у европейцев нет и в помине.А потом специально для Столтенберга и для других таких же альтернативно одаренных стратегов и любителей бить дальнобойным оружием по России разъяснил буквально на пальцах: Запад фактически уже сейчас нарывается на ответ России. Потому что наносить удары дальнобойным оружием по российским областям Украина сама не может – у нее для этого нет, например, разведданных, получаемых с западных космических спутников, ни модерного пускового оборудования, ни своих спецов, умеющих его обслуживать. Все это делают западные военные специалисты и техника, а значит, придет время, и они получат по заслугам. Все."Говоря о применении высокоточного оружия по РФ, он (Столтенберг, то есть. – Авт.) не может не знать, что такие удары могут наноситься без участия украинских военных, только с использованием космических средств", – специально подчеркнул Путин.А что делать? Путин ответил: "Я же полгода назад публично сказал, если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать зону безопасности". И добавил, что именно этим Россия в Украине сегодня и занимается – превращает ее в санитарную зону своей безопасности.Процесс этот, как видим, неоднозначный, сложный и чреватый самыми неожиданными последствиями, одно из которых – полномасштабная война. Ее Запад провоцирует буквально с маниакальной суицидальностью, невзирая на риски, прикрываясь двойными стандартами и ложью ради достижения поставленных целей, прибегая к предательству. И к войне такой вынуждено должна быть готова и Россия. И она готова, потому что в Москве понимают: речь идет о выживании. И, конечно же, в такой ситуации крохотной и загибающейся от своих проблем Эстонии бы держаться подальше от эпицентра взрыва. Но, судя по их президенту, эстонцы – люди странные, не сказать бы еще что-то. А может, люди в Эстонии и не виноваты.А Ельцин? А он, бедный, просто попал под русофобский замес -- с демократами так часто бывает, если потом их называют предателями…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231206/1051787393.html
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мнения, нато, россия, украина, сво, эстония, йенс столтенберг, владимир путин
Мнения, НАТО, Россия, Украина, СВО, Эстония, Йенс Столтенберг, Владимир Путин

Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду

15:16 29.05.2024
 
Ельцин - доска
Ельцин - доска
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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После того, как на днях, видимо, что-то несвежее съевший президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что его страна "сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени", нервно и горячечно вскинулись власти в Таллине.
Там, в столице этого, вне всякого сомнения, мощнейшего европейского государства, решили начать с Ельцина. Да-да, с Бориса Николаевича, первого президента России, который вошел в историю, как главный инициатор развала СССР, частью которого была и Эстония. Долго была и, по нынешнем легендам, так мощно, неустанно и продуктивно много лет боролась за свою независимость, что понадобилось вмешательство этого русского, точнее -- свердловского угнетателя, а потом предателя, развалившего собственную страну, чтобы гордые эстонцы получили как бы свободу и как бы свое государство.
В ознаменование этого деяния Ельцина (в простонародье -- ЕБН) и в знак благодарности за поддержку им независимости Эстонии в 2013 году в Таллине был открыт очень приметный металлический барельеф российского президентаЮ созданный известным скульптором Эрнстом Неизвестным, умершим через три года в США, в соавторстве с молодым эстонским скульптором Рене Рейнумяэ, до сих пор здравствующим дома. Случилось это в самом центре столицы -- в старом городе, недалеко от лестницы, ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с Домом Стенбока, которая является резиденцией правительства Эстонии. Согласитесь, что может быть еще центрее?
Кроме того, на барельефе красовалась надпись на русском, эстонском и английском языках: "В память о первом президенте России Борисе Ельцине за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии в 1990—1991 годах. Барельеф создан на пожертвования жителей Эстонии и открыт в августе 2013 года".
К тому времени ЕБН уже шесть лет покоился на Новодевичьем кладбище и не мог поднять традиционную рюмаху в честь своего величания, кое он любил безмерно. Его подельник, первый президент Украины Леонид Кравчук, походу, даже смотреть в сторону Эстонии высокомерно не собирался. А вот третий их подельник, уже тоже в Бозе почивший экс-спикер Белорусского парламента Станислав Шушкевич, который с двумя первыми охотно подмахнул Беловежское соглашение 1991 года о развале СССР, на открытии барельефа витийствовал о роли ЕБН и политическом интерфейсе коренных граждан Эстонии: "Это показывает, что эстонцы — великий народ... И что более-менее не кровавым образом произошло отделение... Он (ЕБН, то есть. – Авт.) поддерживал, он остался чист. Вы показываете, что по-разному относитесь к русским и к русским правителям".
И вот минуло 11 лет, и даже предателя своей страны Ельцина в Эстонии исключили из числа "хороших русских". Sic transit gloria mundi (так проходит слава мирская - лат.), как давно сказали мудрые циники, наблюдающие за бренностью происходящего. Теперь на месте металлической конструкции на стене в Таллине красуется лист из прессованных опилок.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А как заметил изданию aif.ru политолог Дмитрий Журавлев, своим поступком эстонские власти показывают, что не хотят признавать Россию источником независимости своей страны. "Когда доску с Ельциным устанавливали, эстонским властям было важно сказать, что Россия и Эстония — союзники в борьбе с "советским тоталитаризмом", а теперь Россия не может быть даже союзником. …Теперь они хотят показать, что сами когда-то героически отбились от этих "русских оккупантов", а тут какой-то Ельцин. Они просто глубже пошли в переписывании своей истории, где Россия в принципе ничего хорошего для них не могла сделать", — сказал Журавлев.
Другие специалисты обратили тоже внимание на нравственно-политическую сторону происходящего в Эстонии, на двойную мораль и двойные стандарты в последних оценках происходящего и выводов из него. Известный журналист Алексей Стефанов, ранее работавший в Прибалтике, но вынужденный уехать в Россию из-за политического преследования, в своем Telegram-канале тоже написал о роли и посмертной участи ЕБН: "Много этот человек нам, русскоязычным жителям Прибалтики, зла сделал. Вот и поделом. Такая она, судьба всех предателей. Пройдет время, и также сотрут память о нынешних хулителях России, которые сбежали в Эстонию и оттуда гадят на Родину".
Ельцин, барельеф - до сноса
Ельцин, барельеф - до сноса
Ельцин, барельеф - до сноса
Факт действительно аховый. Случившееся в Таллине однозначно напоминает или конструирует ситуацию, при которой не сам Иуда Искариот вернул первосвященникам 30 сребреников, полученные от них за предательство Иисуса Христа, а они у него отобрали этот гонорар. Причем через много лет. И таким образом фактически обгадили сам факт предательства, обесценили и его, и самого предателя.
Как говорили в древнем Риме, Roma traditoribus non premia ("Рим предателям не платит"). Так и здесь – получается, что Tallinn traditoribus non premia! А известный римский историк Публий Корнелий Тацит уточнил: "Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу".
И после слов президента Эстонии с этим не поспоришь. Эта страна взяла курс на предательство России, которая фактически создала и подарила ей государственность, вырвав из цепких лап немецких баронов. И на окончательный разрыв Эстонии с Россией, и даже, как видим, на готовность воевать с русскими. Ага! Мощно так воевать, до упаду...
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, услышав обещание президента Эстонии поставить Россию на колени, только и написала глумливо: "А как это? Пусть покажет". Ну, Эстония, она такая, она покажет…
И все это было бы только смешно и противно, если бы не было так грустно оттого, что эти игрища могут обернуться большой кровью. И в этом регионе, и в Европе, и в целом мире, где может интенсивно вспыхнуть Третья мировая война и перерасти в планетарный коллапс и даже апокалипсис.
Потому что воинственная Эстония уже вошла в перечень тех стран, которые фактически поддержали призыв мировых "ястребов войны" в НАТО и в США разрешить Украине наносить удары по исконной российской территории западным оружием, полученным якобы для отражения "путинской агрессии".
Но поскольку у неонацистов просроченного президента Украины Владимира Зеленского ничего с этим "отражением" не получается, и они терпят военное поражение за поражением, рискуя вскоре потерять второй город Украины – Харьков, то коллективный Запад ищет пути, как-либо интенсифицировать войну в Украине и таки победить Россию на полях сражения, либо вынудить Москву пойти на мирные переговоры с учетом мнения Запада. А лучше всего – на условиях Запада. Это нужно США, которые хотят таким образом нейтрализовать Россию, чтобы она, потерпев поражение в Европе, меньше вмешивалась в разборки американцев с КНР вокруг Тайваня.
6 декабря 2023, 13:22
Йенс Столтенберг, биография Генеральный секретарь НАТО
Конечно, это смешные надежды и расчеты, но у Запада просто нет других, и они надеются, как обычно, обмануть всех, пустив пропагандистскую пыль в глаза всем.
И вот в атмосфере заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе 28 мая 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически высказался за то, чтобы страны Альянса сами решали, разрешать ли им Украине бить западным оружием по России. "Это национальные решения, а не решения на уровне НАТО", -- сказал он.
Вслед за ним об этом же заявили разные политики в США, в Великобритании, в странах Прибалтики. А в Польше вообще заявили, что уже разрешили Киеву стрелять по России поставленным Варшавой оружием. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик так и заявил: "На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений".
И это притом, что почти все те же страны (плюс Франция и минус США, с Германией, Италией и Испанией) заявили о готовности вообще ввести свои войска в Украину, или хотя бы послать туда своих инструкторов и советников если неонацисты допустят прорыв российских войск на Харьковщине.
Сегодня уже практически никто не скрывает, что Запад такими просьбами бомбардирует президент-просрочка Зеленский, угрожая всем, что если он провалится под Харьковом, то "следующую остановку Путин сделает в Брюсселе".
Вот на пресс-конференции после указанной встречи глав минобороны ЕС в Бельгии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: "Некоторые страны — члены ЕС были против этого, но они изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине. Это воля государств-членов. Никто не может заставить страну — члена ЕС снять это ограничение".
По его мнению, нанесение ударов украинцами по российской территории "отвечает международному праву, если они наносятся пропорционально". А решение по снятию ограничений в этом вопросе каждое отдельное государство ЕС должно принимать самостоятельно. Чтобы никого коллективно не подставлять под российскую ответку.
Но во всей этой нечистоплотной дипломатической возне опять обнажились и подтвердились все те же двойные стандарты Запада, его двойная мораль.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
09:00
Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая
Посудите сами: главный западный аргумент в пользу ударов по России звучит просто -- раз Россия позволяет себе запускать по Украине удары со своей территории, то и Украина может бить по этим объектам о своей. И всем, что у нее есть на вооружении и под рукой. Столтенберг сказал об этом прямо: "Самые тяжелые бои идут сейчас у Харькова, рядом с российской границей. Поэтому для Украины будет очень сложно защищать себя, если она не сможет наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей". То есть, по его словам, право Украины защищать себя включает и право наносить удары "по военным целям на территории России". И президент Франции Эмманюэль Макрон тоже сказал: "Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, откуда ведутся обстрелы".
Но вот что главное: при этом все западные адепты Украины забывают о том, что есть, как минимум, две стороны медали. И если за Украиной признают такое право на защиту, то точно такое же есть и у России, если по ней бьют неукраинским оружием, поставленным к тому же не с украинской территории, а с баз и складов в странах НАТО в Восточной Европе.
России в праве защищаться Запад отказывает. Притом, что Россия давно и на всех уровнях уже предупреждает Запад о красных линиях, за который она не рекомендует заступать, чтобы не нарваться. О том, что страны, поставляющие в Украину оружие, вольно или невольно становятся соучастниками конфликта и могут превратиться в законные цели для российского оружия. И о том, что если Запада позволит себе использовать оружие против России с территорий даже не Украины, а стран НАТО, то и эти страны, в конце концов, огребут.
Генсек НАТО попытался сыграть в дурочку и сделал круглые глаза, когда его спросили, не вовлечет ли снятие ограничений НАТО в конфликт. "Некоторые страны не ставили никаких ограничений, другие поставили их. Я решительно верю, что те страны, которые решили снимать ограничения, не делают НАТО частью конфликта", -- сказал он.
Однако ясность в этот вопрос во время пресс-конференции в Ташкенте по итогам своего визита в Узбекистан внес наконец сам президент России Владимир Путин. Он сказал, что что Россия внимательно наблюдает за заявлениями представителей НАТО об ударах вглубь российской территории. По его словам, в Альянсе должны отдавать себе отчет, с чем они играют и что их может ожидать, если игра перехлестнет рамки здравого смысла и будет еще больше угрожать безопасности России. "Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением", – сказал Путин, недвусмысленно намекая на то, что может случиться с малыми и плотно населенными странами "старой Европы", если по ним прилети в ответ новое оружие России, аналогов которого у европейцев нет и в помине.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
10:52
Украина уже применяет Storm Shadow с позволения ЛондонаКиев получил от Лондона разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России. Об этом рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg
А потом специально для Столтенберга и для других таких же альтернативно одаренных стратегов и любителей бить дальнобойным оружием по России разъяснил буквально на пальцах: Запад фактически уже сейчас нарывается на ответ России. Потому что наносить удары дальнобойным оружием по российским областям Украина сама не может – у нее для этого нет, например, разведданных, получаемых с западных космических спутников, ни модерного пускового оборудования, ни своих спецов, умеющих его обслуживать. Все это делают западные военные специалисты и техника, а значит, придет время, и они получат по заслугам. Все.
"Говоря о применении высокоточного оружия по РФ, он (Столтенберг, то есть. – Авт.) не может не знать, что такие удары могут наноситься без участия украинских военных, только с использованием космических средств", – специально подчеркнул Путин.
А что делать? Путин ответил: "Я же полгода назад публично сказал, если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать зону безопасности". И добавил, что именно этим Россия в Украине сегодня и занимается – превращает ее в санитарную зону своей безопасности.
Процесс этот, как видим, неоднозначный, сложный и чреватый самыми неожиданными последствиями, одно из которых – полномасштабная война. Ее Запад провоцирует буквально с маниакальной суицидальностью, невзирая на риски, прикрываясь двойными стандартами и ложью ради достижения поставленных целей, прибегая к предательству. И к войне такой вынуждено должна быть готова и Россия. И она готова, потому что в Москве понимают: речь идет о выживании.
И, конечно же, в такой ситуации крохотной и загибающейся от своих проблем Эстонии бы держаться подальше от эпицентра взрыва. Но, судя по их президенту, эстонцы – люди странные, не сказать бы еще что-то. А может, люди в Эстонии и не виноваты.
А Ельцин? А он, бедный, просто попал под русофобский замес -- с демократами так часто бывает, если потом их называют предателями…
 
МненияНАТОРоссияУкраинаСВОЭстонияЙенс СтолтенбергВладимир Путин
 
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