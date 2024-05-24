Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев - 24.05.2024 Украина.ру
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Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев - 24.05.2024 Украина.ру
Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов
2024-05-24T19:48
2024-05-24T19:48
интервью
владимир путин
александр лукашенко
киев
украина
белоруссия
интеграция
экономика
политика
запад
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С этой задачей РФ и РБ справятся, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Визит президента России Владимира Путина в Белоруссию взбудоражил украинское информационное пространство. Сначала возникли слухи, что вместе с российской делегацией в Минск якобы прибыл Виктор Янукович. А потом депутат Рады Евгений Шевченко написал тревожный пост о том, что поскольку кроме Путина туда приехали Сергей Лавров и Андрей Белоусов, он не исключает, что ВС РФ снова используют территорию РБ для броска на Киев.- Николай Маратович, как вы объясняете этот ажиотаж?- Еще туда прилетели Иван Грозный, Богдан Хмельницкий и Иосиф Сталин. Пусть наши соседи из "страны 404" обсуждают это более активно, а то нам скучно (смеется). А теперь по сути.Когда президент совершает государственный визит, то он не ездит туда один. Даже вдвоем с Лавровым он тоже не ездит. Состав делегации всегда определяется таким образом, чтобы там были представители разных министерств и ведомств. Было бы странно, если бы там не было представителей от Минпрома, МИДа, Минобороны и других организаций по парочке представителей.Почему по парочке? Потому что тот же министр иностранных дел тоже один не ездит. Он всегда берет с собой людей из своего аппарата, которые берут собой бумаги.Поэтому комментировать эротические фантазии киевского режима можно. Но это было бы несерьезно.- Если говорить серьезно, считаете ли вы этот визит если не судьбоносным, то крайне важным на ближайшую перспективу?- Да.В этот раз даже та российская делегация, которая засветилась на экране, по количеству значимых лиц была в несколько раз больше, чем обычно. Но и ситуация в мире несколько сложнее, чем обычно.А у Украины просто мания величия. Помимо нее, Республика Беларусь граничит с Польшей, Литвой и Латвией. Польша, Литва и Латвия, к сожалению, не являются дружественными государствами в отношении Республики Беларусь. Так что у Киева нет оснований воспринимать визит нашей делегации на свой счет. У нас есть проблемы посерьезнее.И вообще российскому президенту иногда нужно приехать в Минск, чтобы пообщаться с человеком равного себе ранга – президентом РБ. Беседовать о вопросах текущей мировой политики с президентом Эстонии (даже если бы это было возможно) было бы просто бессмысленно. С таким же успехом наш президент мог сходить в зоопарк, найти там винторогого козла и побеседовать с ним.Александр Лукашенко – это человек, который создал страну с не очень богатой, но устойчивой экономикой. Он успешно решил проблемы внутреннего мятежа в 2022 году. Так что руководству Москвы и Минска было, что обсудить друг с другом.Строительство Союзного государства предполагает гармонизацию экономических, финансовых, социальных и других процессов. Нам предстоит серьезная и долгая дорога. Поэтому в Минск приехала такая представительная делегация.Это к врагам можно послать небольшую группу. А к друзьям приехала делегация во главе с президентом.- Если говорить об интеграции, то раньше мне казалось, что это очень острая проблема. Но я недавно ездил в Белоруссию, у меня не сложилось впечатление, что это другая страна.- Я категорически с вами не согласен.Да, вам для поездки в Белоруссию не надо учить другой язык и другие правила дорожного движения. Но если бы вы пару месяцев пожили в условном Бобруйске, вы бы поняли, что это – совершенно другая страна. Ты это понимаешь, когда ты за год совершишь туда 12 поездок продолжительностью в неделю. Когда ты там постоянно работаешь, отдыхаешь и встречаешься с друзьями, а не приезжаешь туда на пару дней.С другой стороны, я бы отметил, что еще Ельцин интуитивно сделал очень многое, чтобы Россия и Белоруссия сохранили свои отношения на очень высоком уровне. Бориса Николаевича можно ругать за очень многое, но за это не надо. Первые документы о союзной интеграции были подписаны именно при нем.К этой интеграции мы будем двигаться неторопливо, чтобы в сложных международных условиях не создать проблемы ни себе, ни своим белорусским партнерам.Как было отмечено на переговорах, главная задача сейчас – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов (по производству чипсов мы уже конкурируем).Повторюсь, сперва нам надо обеспечить мирное небо над головой.- Запад позволит нам закрыться от этой внешней угрозы?- У Запада заканчиваются аргументы. Да, он может послать ядерные боеголовки на Москву и на Минск, но ведь и мы можем ударить по Вашингтону и Лондону. И каждая вашингтонская собака об этом знает. На такой размен они не пойдут.- В какой степени решение украинской проблемы может поспособствовать усилению наших интеграционных процессов?- Украина тут вообще не при чем.Во-первых, мы имеем недружественную Европу. Во-вторых, у нас большое количество экономических задач.Кстати, обратите внимание, что белорусско-украинская граница начинается под Брестом, а российско-украинская линия разграничения заканчивается в низовьях Днепра. Сами понимаете, какие это большие расстояния.Так что нам радоваться преждевременно. Слишком много работы.
https://ukraina.ru/20210205/1030474486.html
https://ukraina.ru/20240407/1054350712.html
https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html
киев
украина
белоруссия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир путин, александр лукашенко, киев, украина, белоруссия, интеграция, экономика, политика, запад, ядерное оружие, минск
Интервью, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Киев, Украина, Белоруссия, интеграция, экономика, политика, Запад, Ядерное оружие, Минск

Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев

19:48 24.05.2024
 
© Владимир ТрефиловНиколай Межевич интервью
Николай Межевич интервью
© Владимир Трефилов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов
С этой задачей РФ и РБ справятся, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Визит президента России Владимира Путина в Белоруссию взбудоражил украинское информационное пространство. Сначала возникли слухи, что вместе с российской делегацией в Минск якобы прибыл Виктор Янукович. А потом депутат Рады Евгений Шевченко написал тревожный пост о том, что поскольку кроме Путина туда приехали Сергей Лавров и Андрей Белоусов, он не исключает, что ВС РФ снова используют территорию РБ для броска на Киев.
- Николай Маратович, как вы объясняете этот ажиотаж?
- Еще туда прилетели Иван Грозный, Богдан Хмельницкий и Иосиф Сталин. Пусть наши соседи из "страны 404" обсуждают это более активно, а то нам скучно (смеется). А теперь по сути.
Николай Межевич интервью
5 февраля 2021, 16:33
Николай Межевич о Всебелорусском собрании и перспективах Союзного государства: Будем относиться к этому с осторожным оптимизмомВ деле построения Союзного государства России и Белоруссии ошибки неизбежны, но они исправимы. Не следует при этом забывать, что есть много центров и структур, которые помогают Москве и Минску делать такие ошибки
Когда президент совершает государственный визит, то он не ездит туда один. Даже вдвоем с Лавровым он тоже не ездит. Состав делегации всегда определяется таким образом, чтобы там были представители разных министерств и ведомств. Было бы странно, если бы там не было представителей от Минпрома, МИДа, Минобороны и других организаций по парочке представителей.
Почему по парочке? Потому что тот же министр иностранных дел тоже один не ездит. Он всегда берет с собой людей из своего аппарата, которые берут собой бумаги.
Поэтому комментировать эротические фантазии киевского режима можно. Но это было бы несерьезно.
- Если говорить серьезно, считаете ли вы этот визит если не судьбоносным, то крайне важным на ближайшую перспективу?
- Да.
В этот раз даже та российская делегация, которая засветилась на экране, по количеству значимых лиц была в несколько раз больше, чем обычно. Но и ситуация в мире несколько сложнее, чем обычно.
А у Украины просто мания величия. Помимо нее, Республика Беларусь граничит с Польшей, Литвой и Латвией. Польша, Литва и Латвия, к сожалению, не являются дружественными государствами в отношении Республики Беларусь. Так что у Киева нет оснований воспринимать визит нашей делегации на свой счет. У нас есть проблемы посерьезнее.
И вообще российскому президенту иногда нужно приехать в Минск, чтобы пообщаться с человеком равного себе ранга – президентом РБ. Беседовать о вопросах текущей мировой политики с президентом Эстонии (даже если бы это было возможно) было бы просто бессмысленно. С таким же успехом наш президент мог сходить в зоопарк, найти там винторогого козла и побеседовать с ним.
Александр Лукашенко – это человек, который создал страну с не очень богатой, но устойчивой экономикой. Он успешно решил проблемы внутреннего мятежа в 2022 году. Так что руководству Москвы и Минска было, что обсудить друг с другом.
Строительство Союзного государства предполагает гармонизацию экономических, финансовых, социальных и других процессов. Нам предстоит серьезная и долгая дорога. Поэтому в Минск приехала такая представительная делегация.
Это к врагам можно послать небольшую группу. А к друзьям приехала делегация во главе с президентом.
- Если говорить об интеграции, то раньше мне казалось, что это очень острая проблема. Но я недавно ездил в Белоруссию, у меня не сложилось впечатление, что это другая страна.
- Я категорически с вами не согласен.
Да, вам для поездки в Белоруссию не надо учить другой язык и другие правила дорожного движения. Но если бы вы пару месяцев пожили в условном Бобруйске, вы бы поняли, что это – совершенно другая страна. Ты это понимаешь, когда ты за год совершишь туда 12 поездок продолжительностью в неделю. Когда ты там постоянно работаешь, отдыхаешь и встречаешься с друзьями, а не приезжаешь туда на пару дней.
Владимир Мамонтов интервью
7 апреля, 11:22
Владимир Мамонтов: Бои под Часовым Яром определят будущее не только России, но и БелоруссииЧтобы Россия не смогла взять Харьков, Запад может ее отвлечь нападением на Белоруссию. В Минске понимают, что преодолеть угрозы, исходящие от НАТО, страна сможет только в боевом братстве с Москвой
С другой стороны, я бы отметил, что еще Ельцин интуитивно сделал очень многое, чтобы Россия и Белоруссия сохранили свои отношения на очень высоком уровне. Бориса Николаевича можно ругать за очень многое, но за это не надо. Первые документы о союзной интеграции были подписаны именно при нем.
К этой интеграции мы будем двигаться неторопливо, чтобы в сложных международных условиях не создать проблемы ни себе, ни своим белорусским партнерам.
Как было отмечено на переговорах, главная задача сейчас – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов (по производству чипсов мы уже конкурируем).
Повторюсь, сперва нам надо обеспечить мирное небо над головой.
- Запад позволит нам закрыться от этой внешней угрозы?
- У Запада заканчиваются аргументы. Да, он может послать ядерные боеголовки на Москву и на Минск, но ведь и мы можем ударить по Вашингтону и Лондону. И каждая вашингтонская собака об этом знает. На такой размен они не пойдут.
- В какой степени решение украинской проблемы может поспособствовать усилению наших интеграционных процессов?
- Украина тут вообще не при чем.
Во-первых, мы имеем недружественную Европу. Во-вторых, у нас большое количество экономических задач.
Кстати, обратите внимание, что белорусско-украинская граница начинается под Брестом, а российско-украинская линия разграничения заканчивается в низовьях Днепра. Сами понимаете, какие это большие расстояния.
Александр Тиханский интервью
11 мая, 12:58
Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми
Так что нам радоваться преждевременно. Слишком много работы.
 
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