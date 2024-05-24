Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
© Владимир ТрефиловНиколай Межевич интервью
© Владимир Трефилов
Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов
С этой задачей РФ и РБ справятся, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Визит президента России Владимира Путина в Белоруссию взбудоражил украинское информационное пространство. Сначала возникли слухи, что вместе с российской делегацией в Минск якобы прибыл Виктор Янукович. А потом депутат Рады Евгений Шевченко написал тревожный пост о том, что поскольку кроме Путина туда приехали Сергей Лавров и Андрей Белоусов, он не исключает, что ВС РФ снова используют территорию РБ для броска на Киев.
- Николай Маратович, как вы объясняете этот ажиотаж?
- Еще туда прилетели Иван Грозный, Богдан Хмельницкий и Иосиф Сталин. Пусть наши соседи из "страны 404" обсуждают это более активно, а то нам скучно (смеется). А теперь по сути.
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Когда президент совершает государственный визит, то он не ездит туда один. Даже вдвоем с Лавровым он тоже не ездит. Состав делегации всегда определяется таким образом, чтобы там были представители разных министерств и ведомств. Было бы странно, если бы там не было представителей от Минпрома, МИДа, Минобороны и других организаций по парочке представителей.
Почему по парочке? Потому что тот же министр иностранных дел тоже один не ездит. Он всегда берет с собой людей из своего аппарата, которые берут собой бумаги.
Поэтому комментировать эротические фантазии киевского режима можно. Но это было бы несерьезно.
- Если говорить серьезно, считаете ли вы этот визит если не судьбоносным, то крайне важным на ближайшую перспективу?
- Да.
В этот раз даже та российская делегация, которая засветилась на экране, по количеству значимых лиц была в несколько раз больше, чем обычно. Но и ситуация в мире несколько сложнее, чем обычно.
А у Украины просто мания величия. Помимо нее, Республика Беларусь граничит с Польшей, Литвой и Латвией. Польша, Литва и Латвия, к сожалению, не являются дружественными государствами в отношении Республики Беларусь. Так что у Киева нет оснований воспринимать визит нашей делегации на свой счет. У нас есть проблемы посерьезнее.
И вообще российскому президенту иногда нужно приехать в Минск, чтобы пообщаться с человеком равного себе ранга – президентом РБ. Беседовать о вопросах текущей мировой политики с президентом Эстонии (даже если бы это было возможно) было бы просто бессмысленно. С таким же успехом наш президент мог сходить в зоопарк, найти там винторогого козла и побеседовать с ним.
Александр Лукашенко – это человек, который создал страну с не очень богатой, но устойчивой экономикой. Он успешно решил проблемы внутреннего мятежа в 2022 году. Так что руководству Москвы и Минска было, что обсудить друг с другом.
Строительство Союзного государства предполагает гармонизацию экономических, финансовых, социальных и других процессов. Нам предстоит серьезная и долгая дорога. Поэтому в Минск приехала такая представительная делегация.
Это к врагам можно послать небольшую группу. А к друзьям приехала делегация во главе с президентом.
- Если говорить об интеграции, то раньше мне казалось, что это очень острая проблема. Но я недавно ездил в Белоруссию, у меня не сложилось впечатление, что это другая страна.
- Я категорически с вами не согласен.
Да, вам для поездки в Белоруссию не надо учить другой язык и другие правила дорожного движения. Но если бы вы пару месяцев пожили в условном Бобруйске, вы бы поняли, что это – совершенно другая страна. Ты это понимаешь, когда ты за год совершишь туда 12 поездок продолжительностью в неделю. Когда ты там постоянно работаешь, отдыхаешь и встречаешься с друзьями, а не приезжаешь туда на пару дней.
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С другой стороны, я бы отметил, что еще Ельцин интуитивно сделал очень многое, чтобы Россия и Белоруссия сохранили свои отношения на очень высоком уровне. Бориса Николаевича можно ругать за очень многое, но за это не надо. Первые документы о союзной интеграции были подписаны именно при нем.
К этой интеграции мы будем двигаться неторопливо, чтобы в сложных международных условиях не создать проблемы ни себе, ни своим белорусским партнерам.
Как было отмечено на переговорах, главная задача сейчас – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов (по производству чипсов мы уже конкурируем).
Повторюсь, сперва нам надо обеспечить мирное небо над головой.
- Запад позволит нам закрыться от этой внешней угрозы?
- У Запада заканчиваются аргументы. Да, он может послать ядерные боеголовки на Москву и на Минск, но ведь и мы можем ударить по Вашингтону и Лондону. И каждая вашингтонская собака об этом знает. На такой размен они не пойдут.
- В какой степени решение украинской проблемы может поспособствовать усилению наших интеграционных процессов?
- Украина тут вообще не при чем.
Во-первых, мы имеем недружественную Европу. Во-вторых, у нас большое количество экономических задач.
Кстати, обратите внимание, что белорусско-украинская граница начинается под Брестом, а российско-украинская линия разграничения заканчивается в низовьях Днепра. Сами понимаете, какие это большие расстояния.
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