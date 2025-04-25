https://ukraina.ru/20250425/armiya-prodolzhaet-nastuplenie-alekhin-rasskazal-o-situatsii-na-prigraniche-kurskoy-i-belgorodskoy-1062744508.html

Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей

Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей - 25.04.2025 Украина.ру

Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей

Украинские формирования использовали Свято-Николаевского Белогорский монастырь как укреплённый район обороны: размещали там артиллерию, пусковые установки БПЛА и прямо в исторических зданиях дислоцировали личный состав. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-25T04:30

2025-04-25T04:30

2025-04-25T04:30

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монастырь

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всу

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Несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике, в приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника, рассказал эксперт.По данным российской разведки, на данном направлении подразделение 6-го полка сил специальных операций (ССО) координируют действия менее подготовленных частей ВСУ, добавил он. "Отмечается, что киевский режим стремится одновременно замедлить продвижение российских войск и укрепить оборонительные рубежи вдоль государственной границы. Тем не менее, российская армия продолжает наступательные действия", — подчеркнул Алехин.В частности, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы с территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря возле села Горналь в Курской области. Бои за этот стратегически важный объект продолжались более десяти суток, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение.

https://ukraina.ru/20250424/dmitriy-vydrin-o-vykhode-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-starlink-ne-otklyuchaetsya-odnim-nazhatiem-knopki-1062721583.html

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