Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей - 25.04.2025 Украина.ру
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Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей
Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей - 25.04.2025 Украина.ру
Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей
Украинские формирования использовали Свято-Николаевского Белогорский монастырь как укреплённый район обороны: размещали там артиллерию, пусковые установки БПЛА и прямо в исторических зданиях дислоцировали личный состав. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-25T04:30
2025-04-25T04:30
новости
белгородская область
россия
курская область
геннадий алехин
наступление
освобождение
монастырь
вс рф
всу
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Несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике, в приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника, рассказал эксперт.По данным российской разведки, на данном направлении подразделение 6-го полка сил специальных операций (ССО) координируют действия менее подготовленных частей ВСУ, добавил он. "Отмечается, что киевский режим стремится одновременно замедлить продвижение российских войск и укрепить оборонительные рубежи вдоль государственной границы. Тем не менее, российская армия продолжает наступательные действия", — подчеркнул Алехин.В частности, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы с территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря возле села Горналь в Курской области. Бои за этот стратегически важный объект продолжались более десяти суток, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение.
https://ukraina.ru/20250424/dmitriy-vydrin-o-vykhode-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-starlink-ne-otklyuchaetsya-odnim-nazhatiem-knopki-1062721583.html
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Новости
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новости, белгородская область, россия, курская область, геннадий алехин, наступление, освобождение, монастырь, вс рф, всу, разгром всу, потери всу, дзен новости сво, новости россии, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Россия, Курская область, Геннадий Алехин, наступление, освобождение, монастырь, ВС РФ, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ, дзен новости СВО, новости России, СВО, Спецоперация

Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей

04:30 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские формирования использовали Свято-Николаевского Белогорский монастырь как укреплённый район обороны: размещали там артиллерию, пусковые установки БПЛА и прямо в исторических зданиях дислоцировали личный состав. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике, в приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника, рассказал эксперт.
По данным российской разведки, на данном направлении подразделение 6-го полка сил специальных операций (ССО) координируют действия менее подготовленных частей ВСУ, добавил он.
"Отмечается, что киевский режим стремится одновременно замедлить продвижение российских войск и укрепить оборонительные рубежи вдоль государственной границы. Тем не менее, российская армия продолжает наступательные действия", — подчеркнул Алехин.
В частности, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы с территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря возле села Горналь в Курской области. Бои за этот стратегически важный объект продолжались более десяти суток, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 07:30
Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопкиКиев и Евросоюз будут воевать до конца, но не до победного. Трампу не удастся так просто выйти из переговорного процесса по Украине. Россия тем временем прониклась страстью к Востоку.
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