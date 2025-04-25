Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ - 25.04.2025 Украина.ру
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Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ
Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ - 25.04.2025 Украина.ру
Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ
Командование группировки ВСУ в Сумской области бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках у границы с РФ. Кроме того, украинские военнослужащие расстреляли две группы своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области
2025-04-25T11:58
2025-04-25T11:58
новости
россия
курская область
украина
сумская область
вооруженные силы украины
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Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", написал, что украинское командование бросило своих военных в Сумской области рядом с границей РФ. Военкоры отмечают, что до этого солдат пытались обеспечить продовольствием и боеприпасом. Для этого использовались беспилотники, с помощью которых ВСУ старались снабжать свою группировку."Сегодня и эти попытки сошли на нет", — заявили авторы канала. Кроме того, канал опубликовал пост, в котором говорится, что украинские военные расстреляли две группы своих солдат, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области. По данным военкоров, сейчас российские военные контролируют большую часть Горналя. Солдаты ВСУ оказывают лишь "очаговое сопротивление" в северо-западной части населенного пункта. Подробнее об этом — в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь. Ранее Минобороны РФ заявило, что на данный момент Горналь остается единственным населенным пунктом в Курской области, где находятся украинские военные.Тем временем Зеленский пожаловался на тяжелую для ВСУ ситуацию на Красноармейском направлении. По его словам, из всех направлений, где ведутся боевые действия, этот участок "самый жесткий".
https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html
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новости, россия, курская область, украина, сумская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины

Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ

11:58 25.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Командование группировки ВСУ в Сумской области бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках у границы с РФ. Кроме того, украинские военнослужащие расстреляли две группы своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области
Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", написал, что украинское командование бросило своих военных в Сумской области рядом с границей РФ. Военкоры отмечают, что до этого солдат пытались обеспечить продовольствием и боеприпасом. Для этого использовались беспилотники, с помощью которых ВСУ старались снабжать свою группировку.
"Сегодня и эти попытки сошли на нет", — заявили авторы канала.
Кроме того, канал опубликовал пост, в котором говорится, что украинские военные расстреляли две группы своих солдат, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области.
По данным военкоров, сейчас российские военные контролируют большую часть Горналя. Солдаты ВСУ оказывают лишь "очаговое сопротивление" в северо-западной части населенного пункта. Подробнее об этом — в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь.
Ранее Минобороны РФ заявило, что на данный момент Горналь остается единственным населенным пунктом в Курской области, где находятся украинские военные.
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