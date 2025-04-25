https://ukraina.ru/20250425/brosit-ili-rasstrelyat-stalo-izvestno-pered-kakim-vyborom-stoit-komandovanie-vsu--1062751659.html

Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ

Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ - 25.04.2025 Украина.ру

Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ

Командование группировки ВСУ в Сумской области бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках у границы с РФ. Кроме того, украинские военнослужащие расстреляли две группы своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области

2025-04-25T11:58

2025-04-25T11:58

2025-04-25T11:58

новости

россия

курская область

украина

сумская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062700098_0:161:1350:920_1920x0_80_0_0_2a3472d43f92e44ca2df50ee2f920da3.jpg

Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", написал, что украинское командование бросило своих военных в Сумской области рядом с границей РФ. Военкоры отмечают, что до этого солдат пытались обеспечить продовольствием и боеприпасом. Для этого использовались беспилотники, с помощью которых ВСУ старались снабжать свою группировку."Сегодня и эти попытки сошли на нет", — заявили авторы канала. Кроме того, канал опубликовал пост, в котором говорится, что украинские военные расстреляли две группы своих солдат, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области. По данным военкоров, сейчас российские военные контролируют большую часть Горналя. Солдаты ВСУ оказывают лишь "очаговое сопротивление" в северо-западной части населенного пункта. Подробнее об этом — в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь. Ранее Минобороны РФ заявило, что на данный момент Горналь остается единственным населенным пунктом в Курской области, где находятся украинские военные.Тем временем Зеленский пожаловался на тяжелую для ВСУ ситуацию на Красноармейском направлении. По его словам, из всех направлений, где ведутся боевые действия, этот участок "самый жесткий".

https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html

россия

курская область

украина

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, сумская область, вооруженные силы украины