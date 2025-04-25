https://ukraina.ru/20250425/medvedchuk-nazval-uslovie-pri-kotorom-vashington-aktivno-pouchastvuet-v-zachistke-kollektivnogo-1062751428.html

Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского

Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского - 25.04.2025 Украина.ру

Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского

На пути мира на Украине стоит не столько сам Владимир Зеленский, сколько созданная им банда. И когда новая администрация США поймет, что уход главаря киевского режима глобально ничего не изменит, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие

2025-04-25T11:46

2025-04-25T11:46

2025-04-25T11:46

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виктор медведчук

оппозиционная платформа - "за жизнь"

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Такое мнение в своей авторской колонке на "Смотрим.ру" изложил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук."Трамп не понимает, что, как только он избавится от Зеленского, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна. <...> Необходимо избавиться не только от Зеленского, нужно избавиться от системы, которая при нем создалась", - написал Медведчук.Он добавил, что за главарем киевского режима на Украине стоит "политическая элита" из "нацистов, ворюг, садистов и коррупционеров, которых он пригрел при власти", и эту "банду", уверен Медведчук, Зеленский "боится больше, чем Трампа".Глава "Другой Украины" подчеркнул, что продолжение боевых действий - это смысл существования этой банды, поэтому "всё больше проявляется стратегия, когда США просто плюнут на всю эту невменяемую зеленую камарилью, умоют руки и дадут этот режим зачистить".Однако, оговорился политик, есть и второй вариант: осознав выгоды зачистки, американская администрация активно в ней поучаствует, "такое не раз было в истории и приносило Вашингтону несомненную выгоду".Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще, активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подпольеВашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИДля Зеленского начался обратный отсчет — РоговОт победы до ликвидации. Сценарии будущего ЗеленскогоОтреагировали на тему и пользователи соцсетей. В частности, в интернете появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.P.S. Застрелился Гитлер 30 апреля 1945 года.

https://ukraina.ru/20250312/1061744453.html

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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, трамп и зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - "за жизнь"