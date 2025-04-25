Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
На пути мира на Украине стоит не столько сам Владимир Зеленский, сколько созданная им банда. И когда новая администрация США поймет, что уход главаря киевского режима глобально ничего не изменит, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие
Такое мнение в своей авторской колонке на "Смотрим.ру" изложил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Трамп не понимает, что, как только он избавится от Зеленского, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна. <...> Необходимо избавиться не только от Зеленского, нужно избавиться от системы, которая при нем создалась", - написал Медведчук.
Он добавил, что за главарем киевского режима на Украине стоит "политическая элита" из "нацистов, ворюг, садистов и коррупционеров, которых он пригрел при власти", и эту "банду", уверен Медведчук, Зеленский "боится больше, чем Трампа".
Глава "Другой Украины" подчеркнул, что продолжение боевых действий - это смысл существования этой банды, поэтому "всё больше проявляется стратегия, когда США просто плюнут на всю эту невменяемую зеленую камарилью, умоют руки и дадут этот режим зачистить".
Однако, оговорился политик, есть и второй вариант: осознав выгоды зачистки, американская администрация активно в ней поучаствует, "такое не раз было в истории и приносило Вашингтону несомненную выгоду".
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Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще, активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.
Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.
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О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:
Отреагировали на тему и пользователи соцсетей. В частности, в интернете появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.
P.S. Застрелился Гитлер 30 апреля 1945 года.
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