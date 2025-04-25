Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского - 25.04.2025 Украина.ру
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Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского
Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского - 25.04.2025 Украина.ру
Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского
На пути мира на Украине стоит не столько сам Владимир Зеленский, сколько созданная им банда. И когда новая администрация США поймет, что уход главаря киевского режима глобально ничего не изменит, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие
2025-04-25T11:46
2025-04-25T11:46
новости
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
трамп и зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - "за жизнь"
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Такое мнение в своей авторской колонке на "Смотрим.ру" изложил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук."Трамп не понимает, что, как только он избавится от Зеленского, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна. &lt;...&gt; Необходимо избавиться не только от Зеленского, нужно избавиться от системы, которая при нем создалась", - написал Медведчук.Он добавил, что за главарем киевского режима на Украине стоит "политическая элита" из "нацистов, ворюг, садистов и коррупционеров, которых он пригрел при власти", и эту "банду", уверен Медведчук, Зеленский "боится больше, чем Трампа".Глава "Другой Украины" подчеркнул, что продолжение боевых действий - это смысл существования этой банды, поэтому "всё больше проявляется стратегия, когда США просто плюнут на всю эту невменяемую зеленую камарилью, умоют руки и дадут этот режим зачистить".Однако, оговорился политик, есть и второй вариант: осознав выгоды зачистки, американская администрация активно в ней поучаствует, "такое не раз было в истории и приносило Вашингтону несомненную выгоду".Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще, активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подпольеВашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИДля Зеленского начался обратный отсчет — РоговОт победы до ликвидации. Сценарии будущего ЗеленскогоОтреагировали на тему и пользователи соцсетей. В частности, в интернете появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.P.S. Застрелился Гитлер 30 апреля 1945 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, трамп и зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - "за жизнь"
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - "За Жизнь"

Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского

11:46 25.04.2025
 
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
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На пути мира на Украине стоит не столько сам Владимир Зеленский, сколько созданная им банда. И когда новая администрация США поймет, что уход главаря киевского режима глобально ничего не изменит, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие
Такое мнение в своей авторской колонке на "Смотрим.ру" изложил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Трамп не понимает, что, как только он избавится от Зеленского, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна. <...> Необходимо избавиться не только от Зеленского, нужно избавиться от системы, которая при нем создалась", - написал Медведчук.
Он добавил, что за главарем киевского режима на Украине стоит "политическая элита" из "нацистов, ворюг, садистов и коррупционеров, которых он пригрел при власти", и эту "банду", уверен Медведчук, Зеленский "боится больше, чем Трампа".
Глава "Другой Украины" подчеркнул, что продолжение боевых действий - это смысл существования этой банды, поэтому "всё больше проявляется стратегия, когда США просто плюнут на всю эту невменяемую зеленую камарилью, умоют руки и дадут этот режим зачистить".
Однако, оговорился политик, есть и второй вариант: осознав выгоды зачистки, американская администрация активно в ней поучаствует, "такое не раз было в истории и приносило Вашингтону несомненную выгоду".
конвейер Зеленских
12 марта, 15:31
Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить ЗеленскогоПрезиденту США Дональду Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное. Такое мнение 12 марта озвучил в своей статье экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще, активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.
Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.
25 марта, 10:19
Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робуКомментируя обнародованные накануне антироссийские интерьеры кабинета Владимира Зеленского, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал главарю киевского режима сфотографироваться в тюремной робе. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:
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Отреагировали на тему и пользователи соцсетей. В частности, в интернете появилась картинка, на которой Гитлер дает Зеленскому совет, что делать в сложившейся ситуации.
P.S. Застрелился Гитлер 30 апреля 1945 года.
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НовостиУкраинаСШАВашингтонВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - "За Жизнь"
 
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