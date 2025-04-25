https://ukraina.ru/20250425/svoimi-deystviyami-zelenskiy-priblizhaet-konets-ukrainy---dreval-1062748544.html

Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — Древаль

Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — Древаль - 25.04.2025 Украина.ру

Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — Древаль

Владимир Зеленский делает все для того, чтобы Украина перестала существовать. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости 25 апреля высказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль

2025-04-25T11:37

2025-04-25T11:37

2025-04-25T11:37

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По его словам, все, чем занимается киевский режим последние десять лет, — это провоцирует Россию. Однако все это не идет на пользу в первую очередь самой Украине, подчеркнул собеседник издания."Зеленский и его команда, кажется, делают все для того, чтобы их страна перестала существовать, ушла в небытие", — заявил Древаль, отметив, что подобные решения украинских властей не соответствуют интересам народа. Эксперт напомнил, что во время Великой Отечественной войны огромное количество украинцев были награждены орденами и медалями. Память об этих людях живет в сердцах жителей постсоветских республик и большинства украинцев, несмотря на попытки Киева навязать новых героев, например, Степана Бандеру.Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что срывом переговоров по урегулированию украинского конфликта Зеленский пытается отомстить президенту США Дональду Трампу за унижение во время скандального визита в Белый дом. Полная аргументация парламентария — в публикации Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что.

https://ukraina.ru/20250425/zelenskiy-prizval-trampa-nazyvat-rossiyu-agressorom-1062746276.html

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