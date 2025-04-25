Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Срывом переговоров по урегулированию украинского конфликта Владимир Зеленский пытается отомстить президенту США Дональду Трампу за унижение во время скандального визита в Белый дом. Об этом 25 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
По его словам, глава киевского режима намерен испортить американскому лидеру первые сто дней президентства. Дубинский считает, что это месть за скандал в Овальном кабинете. Между тем желание Трампа добиться урегулирования конфликта грозит Зеленскому потерей власти.
В то же время с Украины неоднократно звучали слова о признании российских территорий "за неимением выбора". Например, сегодня, 25 апреля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ.
10:51Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумагеДональд Трамп продолжает играть со временем. Американский президент то дает считанные дни России и Украине, чтобы урегулировать конфликт, то просит журналистов задавать ему вопросы по этой теме через неделю, а лучше две
В это же время украинский политик пытается изо всех сил найти аргументацию, дабы сделки не было: Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором.
Ранее стало известно, что США выдвинули ультиматум Украине с требованием принять собственный мирный план, предполагающий отмену санкций против РФ и признание Крыма российским. Подробнее о том, как эта ситуация развивается сегодня, — в публикации Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля.
Подписывайся на