Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что - 25.04.2025 Украина.ру
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Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что
Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что - 25.04.2025 Украина.ру
Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что
Срывом переговоров по урегулированию украинского конфликта Владимир Зеленский пытается отомстить президенту США Дональду Трампу за унижение во время скандального визита в Белый дом. Об этом 25 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
2025-04-25T11:07
2025-04-25T11:07
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По его словам, глава киевского режима намерен испортить американскому лидеру первые сто дней президентства. Дубинский считает, что это месть за скандал в Овальном кабинете. Между тем желание Трампа добиться урегулирования конфликта грозит Зеленскому потерей власти.В то же время с Украины неоднократно звучали слова о признании российских территорий "за неимением выбора". Например, сегодня, 25 апреля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ. В это же время украинский политик пытается изо всех сил найти аргументацию, дабы сделки не было: Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором. Ранее стало известно, что США выдвинули ультиматум Украине с требованием принять собственный мирный план, предполагающий отмену санкций против РФ и признание Крыма российским. Подробнее о том, как эта ситуация развивается сегодня, — в публикации Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля.
https://ukraina.ru/20250425/detali-i-nyuansy-sdelki-pochemu-mirnyy-plan-trampa-riskuet-tak-i-ostatsya-na-bumage-1062748958.html
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новости, россия, украина, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что

11:07 25.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Срывом переговоров по урегулированию украинского конфликта Владимир Зеленский пытается отомстить президенту США Дональду Трампу за унижение во время скандального визита в Белый дом. Об этом 25 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
По его словам, глава киевского режима намерен испортить американскому лидеру первые сто дней президентства. Дубинский считает, что это месть за скандал в Овальном кабинете. Между тем желание Трампа добиться урегулирования конфликта грозит Зеленскому потерей власти.
В то же время с Украины неоднократно звучали слова о признании российских территорий "за неимением выбора". Например, сегодня, 25 апреля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ.
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
10:51
Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумагеДональд Трамп продолжает играть со временем. Американский президент то дает считанные дни России и Украине, чтобы урегулировать конфликт, то просит журналистов задавать ему вопросы по этой теме через неделю, а лучше две
В это же время украинский политик пытается изо всех сил найти аргументацию, дабы сделки не было: Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором.
Ранее стало известно, что США выдвинули ультиматум Украине с требованием принять собственный мирный план, предполагающий отмену санкций против РФ и признание Крыма российским. Подробнее о том, как эта ситуация развивается сегодня, — в публикации Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля.
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