Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы" - 25.04.2025 Украина.ру
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Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы" - 25.04.2025 Украина.ру
Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
Правительство Гагаузии будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и отмечать 9 мая День Победы, а не искусственные и навязанные извне мероприятия. Об этом 25 апреля заявил первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун.
2025-04-25T11:43
2025-04-25T11:43
новости
гагаузия
молдавия
кишинёв
евгения гуцул
постсоветское пространство
бывший ссср
день победы
80 лет победы
9 мая
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Правительство Молдавии дало указание правительству Гагаузии отмечать 9 мая "День Европы" вместо Дня Победы, сообщил Узун. Соответствующее письмо было прислано 24 апреля в правительство автономии по электронной почте, отметил он."Да, вы не ослышались – именно "День Европы" вместо 9 мая", - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета АТО ГагаузияОн публично ответил на это письмо, подчеркнув трагедию Великой Отечественной войны и особое отношение народа к дате 9 мая."Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.Узун подчеркнул приверженность жителей постсоветской республики сохранению исторической памяти и неприемлемость требований официального Кишинёва.Ранее представители молдавской общественности заявили о неприемлемости отказа от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они также подвергли резкой критике правительство Майи Санду за преследования граждан Молдавии по политическим мотивам, в частности - за использование символики 9 мая. Молдавская общественность также возмущена открытым прославлением гитлеровских союзников, установлением помпезных памятников румынским оккупантам.О том, почему Кишинев хочет ликвидировать автономию Гагаузии - в материале издания Украина.ру Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул.
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Новости
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новости, гагаузия, молдавия, кишинёв, евгения гуцул, постсоветское пространство, бывший ссср, день победы, 80 лет победы, 9 мая, великая отечественная война, история ссср, ссср
Новости, Гагаузия, Молдавия, Кишинёв, Евгения Гуцул, постсоветское пространство, бывший СССР, День Победы, 80 лет Победы, 9 мая, Великая Отечественная война, история СССР, СССР

Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"

11:43 25.04.2025
 
© moldovaoffrecord
© moldovaoffrecord
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Правительство Гагаузии будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и отмечать 9 мая День Победы, а не искусственные и навязанные извне мероприятия. Об этом 25 апреля заявил первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун.
Правительство Молдавии дало указание правительству Гагаузии отмечать 9 мая "День Европы" вместо Дня Победы, сообщил Узун. Соответствующее письмо было прислано 24 апреля в правительство автономии по электронной почте, отметил он.
"Да, вы не ослышались – именно "День Европы" вместо 9 мая", - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия
Он публично ответил на это письмо, подчеркнув трагедию Великой Отечественной войны и особое отношение народа к дате 9 мая.
"Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.
Узун подчеркнул приверженность жителей постсоветской республики сохранению исторической памяти и неприемлемость требований официального Кишинёва.
"Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом "срочно" или "обязательно", не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма. Мы будем чтить наших память о наших ветеранов, проводить памятные акции и торжества, посвящённые 80-летию Победы. Это наш долг перед прошлым, и это наш моральный выбор сегодня", - подчеркнул зампред гагаузской автономии.
Ранее представители молдавской общественности заявили о неприемлемости отказа от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они также подвергли резкой критике правительство Майи Санду за преследования граждан Молдавии по политическим мотивам, в частности - за использование символики 9 мая. Молдавская общественность также возмущена открытым прославлением гитлеровских союзников, установлением помпезных памятников румынским оккупантам.
О том, почему Кишинев хочет ликвидировать автономию Гагаузии - в материале издания Украина.ру Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул.
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