Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
Правительство Гагаузии будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и отмечать 9 мая День Победы, а не искусственные и навязанные извне мероприятия. Об этом 25 апреля заявил первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун.
Правительство Молдавии дало указание правительству Гагаузии отмечать 9 мая "День Европы" вместо Дня Победы, сообщил Узун. Соответствующее письмо было прислано 24 апреля в правительство автономии по электронной почте, отметил он.
"Да, вы не ослышались – именно "День Европы" вместо 9 мая", - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия
Он публично ответил на это письмо, подчеркнув трагедию Великой Отечественной войны и особое отношение народа к дате 9 мая.
"Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.
Узун подчеркнул приверженность жителей постсоветской республики сохранению исторической памяти и неприемлемость требований официального Кишинёва.
"Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом "срочно" или "обязательно", не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма. Мы будем чтить наших память о наших ветеранов, проводить памятные акции и торжества, посвящённые 80-летию Победы. Это наш долг перед прошлым, и это наш моральный выбор сегодня", - подчеркнул зампред гагаузской автономии.
Ранее представители молдавской общественности заявили о неприемлемости отказа от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они также подвергли резкой критике правительство Майи Санду за преследования граждан Молдавии по политическим мотивам, в частности - за использование символики 9 мая. Молдавская общественность также возмущена открытым прославлением гитлеровских союзников, установлением помпезных памятников румынским оккупантам.
О том, почему Кишинев хочет ликвидировать автономию Гагаузии - в материале издания Украина.ру Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул.
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