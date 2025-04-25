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Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"

Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы" - 25.04.2025 Украина.ру

Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"

Правительство Гагаузии будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и отмечать 9 мая День Победы, а не искусственные и навязанные извне мероприятия. Об этом 25 апреля заявил первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун.

2025-04-25T11:43

2025-04-25T11:43

2025-04-25T11:43

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кишинёв

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бывший ссср

день победы

80 лет победы

9 мая

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Правительство Молдавии дало указание правительству Гагаузии отмечать 9 мая "День Европы" вместо Дня Победы, сообщил Узун. Соответствующее письмо было прислано 24 апреля в правительство автономии по электронной почте, отметил он."Да, вы не ослышались – именно "День Европы" вместо 9 мая", - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета АТО ГагаузияОн публично ответил на это письмо, подчеркнув трагедию Великой Отечественной войны и особое отношение народа к дате 9 мая."Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.Узун подчеркнул приверженность жителей постсоветской республики сохранению исторической памяти и неприемлемость требований официального Кишинёва.Ранее представители молдавской общественности заявили о неприемлемости отказа от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они также подвергли резкой критике правительство Майи Санду за преследования граждан Молдавии по политическим мотивам, в частности - за использование символики 9 мая. Молдавская общественность также возмущена открытым прославлением гитлеровских союзников, установлением помпезных памятников румынским оккупантам.О том, почему Кишинев хочет ликвидировать автономию Гагаузии - в материале издания Украина.ру Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул.

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кишинёв

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