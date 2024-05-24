https://ukraina.ru/20240524/1055263852.html

"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина

"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина - 24.05.2024 Украина.ру

"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина

Генассамблея ООН приняла-таки скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Боснией и Герцеговиной (БиГ), Германией и Руандой. Коллективный Запад опять прогнул всех зависимых от себя сателлитов: за документ проголосовали 84 страны

2024-05-24T14:19

2024-05-24T14:19

2024-05-24T14:19

резолюция

генассамблея оон

босния и герцеговина

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германия

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В полной мере, от греха подальше, лизнули Запад и другие нестойкие: Алжир, Бразилия, Индия, Казахстан, Грузия, Греция, Ливан, ОАЭ, воздержавшиеся от голосования. И только 19 страны во главе с Россией были против.И один из мотивов неприятия Москвой скандальной резолюции по Сребренице озвучил постпред России при ООН Василий Небензя. Он сказал, что что у Берлина и у Германии нет морального права упоминать термин "геноцид". После того, что немцы, ведомые Адольфом Гитлером, сделали на советской земле, стирая с лица земли города и селя, убивая мирных жителей и устраивая Холокост – уничтожение людей только за то, что они были евреями, цыганами или даже "неполноценными" неарийцами-славянами. 27 миллионов жизней ─ вот страшная цена советского народа за победу в Великой Отечественной войне, которая спасла и все остальное человечество от нацистских экспериментов.И, конечно же, поражает тот цинизм, с которым нынешняя Германия легко и непринужденно оперирует словом "геноцид", приписывая его сербам и отказываясь называть так свои действия в годы Второй мировой войны.Ярким примером такой показательной немецкой слепоты и избирательности является, например, отказ Германии признавать геноцидом 872 дня блокады Ленинграда, 80-летие снятия которой отметили в январе текущего года. К этой дате МИД Германии выпустило заявление о признании исторической ответственности за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде, но геноцидом действия свои не назвало.Посольство России в Германии еще в марте 2024 года официально потребовало от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. Частью общего геноцида народов СССР во время Второй мировой войны."Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида", — было сказано в том письме.Но Германия демонстративно отморозилась. И тут на тебе, бои в Сребренице – это геноцид.Еще более цинично такое поведение Берлина выглядит на фоне того, что, во-первых, Германия "десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима".Во-вторых, Берлин отказывается распространить немецкие гуманитарные выплаты на всех блокадников. По данным МИД России, сегодня Германия оказывает финансовую поддержку только блокадникам еврейского происхождения. И в связи с этим "российская сторона рассматривает подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку".И это при том, что, казалось бы, в определении "геноцид" нет ничего непонятного. ООН определяет его как действия с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Для этого могут быть использованы убийства членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, меры по предотвращению деторождения, насильственная передача детей, создание жизненных условий для полного или частичного физического уничтожения группы. Все это было проделано в блокадном Ленинграде в полной мере.И, наконец, в-третьих, сегодня постнацистская Германия активно участвует в военном конфликте на Украине на стороне Киева, снабжая его оружием, деньгами и прочими средствами смертоубийства в борьбе с Россией и русскими людьми. Не только военными, но и мирными.Недавно к очередному празднованию Великой Победы на территории ЛДНР были приведены в порядок все памятники советским солдатам, защищавшим и освобождавшим Донбасс, а также всем прочим жертвам той страшной войны. По все территории Донбасса, уже освобожденной Россией от украинских неонацистов. Даже в населенных пунктах, откуда вынуждены были уйти от войны все с мирные жители. Все памятники ухожены даже в заброшенных селах.И среди этих памятников поражает один -- в селе Затишное Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР).Особенность этого памятника в том, что воин держит красное знамя и венок над братской могилой евреев. На мемориальной стене есть и надпись: "Вечная память жителям села Затишье, расстрелянным немецко-фашистскими извергами только за то, что они были евреями". И рядом -- на трех плитах высечены имена 83 погибших евреев.Убиты только за то, что евреиОказывается, Затишное (другие его называния в разные годы ─ Затишье, Затиша, Бахер-Хутор, Бахаровского) – к началу Великой Отечественной войны было еврейским сельскохозяйственным поселением, возникшем в начале XIX века, когда в результате раздела Речи Посполитой огромное количество еврейского населения, в основном нищего и бедствующего, оказалось в Российской империи.Император Александр I 9 ноября 1802 года учредил особый "Комитет по благоустройству евреев". Новому ведомству надлежало разработать меры "по устроению евреев на пользу государственную и их собственную". Это "устроение евреев" подразумевало принуждение их к сельскохозяйственному труду на землях Новороссии и Приазовья.Разработанное тогда же "Положение для евреев" предлагало положить в основу нового еврейского законодательства идею "исправления еврейских нравов" через просвещение и склонение их к "честным и безвредным" видам труда, прежде всего, к земледелию. И это было чистой воды насилие.С 1 января 1808 года евреям не только нельзя было содержать в сельской местности шинки, кабаки, постоялые дворы, брать в аренду различные статьи помещичьего хозяйства, но и, главное, жить в сельских населенных пунктах (селах, деревнях и хуторах). Выселенные из них евреи, по мнению правительства, должны были превратиться в фабричных рабочих и земледельцев.Но прошло еще несколько десятилетий, чтобы евреи пошли на землю. Когда 26 декабря 1844 года было издано "высочайше утвержденное" о новом "Положении о евреях-земледельцах", разработанном на базе предложений по совершенствованию процесса перехода евреев в земледельцы.Вот тогда на землях Донбасса в 1845 году появились переселенцы из Гродненской, Ковенской, Могилевской и Витебской губерний, образовавшие к концу 1850-х годов в Александровском уезде 17 еврейских колоний. Семь колоний (Графская, Затишье, Зеленополь, Надежная, Равнополь, Сладководная, Хлебодаровка) в 1874 году отошли в выделившийся Мариупольский уезд, нынешнюю ДНР.Евреи-земледельцы прославили Новороссию своей работой на новом поприще. "Дикое поле" подчинилось им. В войсках Нестора Махно в своих отрядах самообороны они доблестно и умело защищали свою землю от красных, и от белых, и от любых других погромщиков. В селе Затишном родился даже один Герой Советского Союза ─ Нохем (Николай) Брозголь, полковник, командир 24-й гвардейской отдельной тяжёлой пушечной артиллерийской бригады 38-й армии 1-го Украинского фронта. Золотую звезду Героя он получил за форсирование Днепра и освобождение Киева в 1943-м.Окончательно решили "еврейский вопрос" нацистские оккупанты, устроив Холокост-геноцид. В годы движения по укрупнению "бесперспективных деревень" во второй половине прошлого века еврейские поселения в данной местности сошли на нет.Но еще до начала СВО, свидетельствуют очевидцы, до того, как в 2022-м по Затишному-Затишью пронеслась арта украинско-неонацистских извергов, село жило: работали магазин и ферма, своими делами были заняты старики и молодые.Теперь, как написала одна блогерша, "вокруг зловещая пустота, глухое затишье, пустые разбитые дома, жителей я здесь не видела, хотя, говорят, в нескольких люди все-таки живут".И только ухоженный памятник свидетельствует: да, в Донбассе еще живут люди, которые все помнят. Так чем неонацистское украинство отличается от нацистской немчуры? – задаются вопросом люди. И отвечают: да ничем...Но современная Германия продолжает поддерживать украинских неонацистов, передавая им эстафету геноцидов. Причем ведь не только на бывшей Украине, которую от неонацизма освобождают российские войска. Немцы вместе со своими хозяевами-американцами сеют хаос и на Балканах.По мнению постпреда России, в ООН Небензи, резолюция по "геноциду" в Сребренице подрывает Дейтонское мирное соглашение 1995 года, подталкивает Боснию и Герцеговину к внутренней конфронтации и угрожает общей стабильности и миру в регионе. Тем, что может разорвать БиГ на сербов – виновников как бы резни и всех остальных – бошняков, мусульман, хорватов – ее жертв.По мнению руководства Сербии и Республики Сербской (РС), "геноцидная резолюция", обвиняя и унижая сербов, ставит вопрос о легитимности существования РС в БиГ. И президент Республики Сербской Милорад Додик уже говорит, что из-за продвижения резолюции предложит хорватско-мусульманской части страны мирное расформирование БиГ. Потому что, по его мнению, в ООН принят документ, который нарушает конституцию БиГ и навсегда разграничивает лоскутную страну, и так держащуюся вместе, что называется, на честном слове.Угрожает геноцидная резолюция и Сербии, которой, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, фактически выдвинут ультиматум – публично покаяться и повиниться в грехах, которых не было. Г-н Лавров уверен, что резолюция нацелена на то, чтобы "сломать сербов", которые не хотят присоединяться к санкциям против России, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы этот сербский регион стал членом международных организации.И чем эта резолюция Генассамблеи ООН отличается от недавних угроз покушения на президента Сербии Александра Вучича или выстрелов убийцы в "непокорного" премьера Словакии Роберта Фицо, не совсем понятно. Но хаос он на то и хаос – мутная вода, в которой нечистоплотные политиканы ловят свой грязный профит.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240420/1054626753.html

https://ukraina.ru/20230907/1049218377.html

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