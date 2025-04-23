https://ukraina.ru/20250423/bunt-protiv-trampa-i-ozhidanie-deytona-2-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita--1062708740.html

Бунт против Трампа и ожидание Дейтона-2. Чем занимается украинская элита

Бунт против Трампа и ожидание Дейтона-2. Чем занимается украинская элита - 23.04.2025 Украина.ру

Бунт против Трампа и ожидание Дейтона-2. Чем занимается украинская элита

Представители украинской политической элиты сейчас наперебой соревнуются в воинственной риторике, поскольку новая администрация США требует идти на переговоры и Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T15:35

2025-04-23T15:35

2025-04-23T15:35

эксклюзив

украина

элита

сша

кость бондаренко

дмитрий разумков

дональд трамп

владимир кличко

александр дубинский

владимир зеленский

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Представители украинской политической элиты сейчас наперебой соревнуются в воинственной риторике, поскольку новая администрация США требует идти на переговоры и уступки. Украинские политики на этом фоне предпочитают демонстрировать непримиримость, так как война стала для них источником доходов, которые невозможны в мирное время.Как пишет украинский телеграм-канал "Наблюдатель", "военное время" позволяет откладывать выборы, концентрировать власть, управлять потоками помощи и избегать ответственности. В свою очередь, окончание конфликта означает потерю контроля и возможный аудит — в том числе по коррупционным схемам, которые расцвели под прикрытием чрезвычайного положения.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что после завершения войны обязательно встанет вопрос поиска и конфискации активов, незаконно приобретенных во время войны. Причем, это будет касаться, по его мнению, как активов олигархов и нуворишей, у которых в собственности вдруг нарисовались нефтегазовые терминалы, так и ТЦКшников, наживавшихся на крови своих граждан.Как говорит политолог Кость Бондаренко, США могут найти управу на "бунтующую" украинскую власть и вынудить её подписать мирное соглашение, даже если представителей Киева для этого придется вывезти на какую-нибудь американскую базу."Если появится такое решение и Украина скажет, что "нет, мы не согласны", то следующим шагом со стороны Соединенных Штатов будет практически "Дейтон-2", когда попросту пригласят украинскую сторону, как в свое время стороны конфликта в Боснии и Герцеговине в 95-м году, и скажут на какой-нибудь военной базе, как Дейтоне, например, что "вот, мы разработали план, вам осталось только подписать. Ваше мнение нас абсолютно не волнует, ваши возражения не принимаются", - рассказывает политолог.Чтобы гарантированно выиграть выборы, которые последуют за отменой военного положения, на всякий случай у Зеленского продолжили давить региональную власть. Как говорил недавно бывший нардеп от партии "Евросолидарность" Александр Черненко, "Слуги народа" активно продвигают идею о законе, который фактически устраняет с политической карты страны действующих мэров крупных городов — Кличко, Труханова, Филатова* и других. По его данным, речь идёт об ограничении количества каденций для мэров — не более двух за всю жизнь, вне зависимости от перерывов. Формально — это "обновление власти", на деле — зачистка несистемных фигур и усиление вертикали Банковой.Нардеп Виктория Сюмар также утверждает, что Банковая хочет отстранить Кличко от власти в Киеве и передать ее главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. В Киеве сейчас постоянно возникают новые скандалы с представителями окружения мэра Кличко, против которых возбуждают уголовные дела. Сам Кличко пытается заручиться внешней поддержкой в лице западных послов и политиков.И пока у Кличко еще есть полномочия, его команда пытается распродать всё, что можно. На этой неделе, например, заместитель Кличко Юрий Зозуля выставил на продажу остров Муромец на Днепре. За 4 гектара земли у Кличко хотят получить миллионы долларов.Украинский телеграм-канал "Резидент" отмечает, что внутри украинской элиты нарастает недовольство, которое пытается гасить Офис президента. "Андрей Ермак пытается удержать украинские элиты под контролем, для этого он обещает новые контракты с Британией и ЕС, но олигархи все меньше верят в слова Главы ОП, который теряет контроль над ситуацией. На Банковой боятся внутренней фронды элит больше чем Администрации Трампа, так как контроль над силовиками только иллюзия", - сообщает "Резидент".Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков рассказывает, что без отмены военного положения и бусификации Зеленский гарантированно получит 102% в случае выборов, потому что возле каждого участка поставят ТЦК — те, кто не поддерживает действующую власть, будут сразу мобилизованы.По данным того же народного депутата Александра Дубинского, после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланников Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой Офиса президента Андреем Ермаком, Зеленскому был предъявлен ультиматум, который предполагает отмену военного положения и всеобщей мобилизации после введения перемирия, а также объявление выборов без участия Зеленского. Однако такой расклад абсолютно неприемлем для окружения Зеленского, поэтому любые инициативы администрации США украинская элита будет саботировать, хотя формально и не отказываться от дальнейших переговоров.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты

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сша

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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