ЕС будет отстаивать интересы Украины в Лондоне на словах – Еврокомиссия
Условия справедливого и прочного мира в условиях конфликта с Россией должна определять Украина, а Евросоюз будет отстаивать её интересы вне континентальной Европы на словах. Об этом 23 апреля заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье
В общении с прессой Мерсье дал понять, что Брюссель и Вашингтон расходятся в видении путей урегулирования украинской проблемы. В ответе на вопрос о плане урегулирования президента США Дональда Трампа, предусматривающего (по информации западной прессы) территориальные уступки со стороны нынешнего киевского руководства, представитель Еврокомиссии подтвердил прежний подход руководства ЕС.
"Украина должна сама определять условия справедливого и прочного мира", - сказал Мерсье.
"Что касается суверенитета Украины, то для ЕС отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым", - подчеркнул при этом Мерсье.
По его словам, такие интересы нынешнего руководства Украины представители Еврокомиссии намерены отстаивать на переговорах западных делегаций в Лондоне.
Представитель ЕК напомнил, что Евросоюз продолжает оказывать военную помощь киевскому режиму – так он ответил на вопрос о возможном выходе США их переговорного процесса по Украине.
15:32Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем Министр экономики Украины Юлия Свириденко 23 апреля заявила, что Украина фактически отвергла опубликованный в СМИ мирный план президента США Дональда Трампа. Вслед за ней Владимир Зеленский написал, что Киев будет стоять на своей точке зрения
Накануне британская пресса анонсировала переговоры высокого уровня по украинской проблеме в Лондоне. По информации британских газет, 23 апреля в Лондон должны были прибыть высокопоставленные чиновники из Западной Европы и США, включая главу Госдепа Марко Рубио. Подробности в публикации "Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
Вскоре после выхода публикаций со спекуляциями на тему предстоящего сражения западноевропейских дипломатов с коллегами из Вашингтона из западных столиц последовали сообщения о срыве мероприятия, отказе высокопоставленных чиновников США, ФРГ и Франции приезжать на лондонское обсуждение украинской проблемы.
Подробности в публикации "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.
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