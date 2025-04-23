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Защищает УПЦ и вообще русский шпион. Сербской правозащитнице Драгане Трифкович запретили въезд в ЕС

Защищает УПЦ и вообще русский шпион. Сербской правозащитнице Драгане Трифкович запретили въезд в ЕС - 23.04.2025 Украина.ру

Защищает УПЦ и вообще русский шпион. Сербской правозащитнице Драгане Трифкович запретили въезд в ЕС

Сербской правозащитнице, директору Центра геостратегический исследований (Белград) Драгане Трифкович, которая уже ряд лет занимается защитой прав верующих Украинской православной церкви, на три года запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны. Об этом правозащитница сообщила редакции Украина.ру 23 апреля

2025-04-23T15:51

2025-04-23T15:51

2025-04-23T16:04

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О запрете на въезд на территорию Шенгена Трифкович узнала в аэропорту Вены 22 апреля, показав свой паспорт пограничнику на паспортном контроле. В Австрию правозащитница поехала для того, чтобы принять участие в конференции по развитию сотрудничества между европейскими государствами.Трифкович отвели в полицейский участок в венском аэропорту. Там ей сообщили, что ее данные находятся в единой информационной системе стран зоны Шенгена, в разделе лиц, которым не разрешается въезд на их территорию. По информации австрийских пограничников, в этот список ее внесла полиция Греции в феврале этого года. Трифкович никто не оповестил о том, что въезд в страны Шенгена для нее закрыт.Правозащитнице сообщили, что ее должны немедленно депортировать обратно в Сербию. При этом у нее потребовали штраф в размере 1000 евро за то, что она якобы насильственно попыталась пересечь границу страны, состоявшей в Шенгене, несмотря на запрет въезда. Когда Трифкович сказала, что не намерена платить этот штраф, так как никто не оповестил ее о том, что ей нельзя лететь в Австрию, австрийские полицейские ответили, что в таком случае они должны применить силу."Тогда я им сказала – ради Бога, применяйте силу. Полицейский, который разговаривал со мной позвал своих коллег. В итоге меня окружили семь полицейских. Они забрали у меня сумку и вытащили из кошелька запрашиваемую сумму. Я рассматриваю это как кражу", - раскрыла для издания Украина.ру подробности происшествия Драгана Трифкович.При этом правозащитница добавила, что в феврале, когда ее имя было внесено в список, она не ездила в Грецию. Зато летом 2024 года, когда она возвращалась из Греции с семейного отдыха, с ней произошло странное происшествие, рассказала Трифкович."По дороге нашу машину, за рулем у которой был мой муж, остановила полиция. Они попросили у нас паспорта. Ко мне они подошли с какой-то папкой, из которой вытащили ксерокопии фейковых публикаций, которые про меня выпускали сетевые издания сепаратистского Косово. Там было написано, что я якобы российский шпион! Я им сказала, что не надо доверять подозрительным изданиям лжегосударства, которое Греция, между прочем, не признала", - поделилась Трифкович.При этом правозащитница добавила, что у нее есть основания сомневаться в том, что проверка документов в Греции, так же, как и последующее внесение ее данных в список лиц, которым запрещен въезд в зону Шенгена, является полностью легальным. По ее словам, пограничники в Австрии долго не могли понять, о чем идет речь и уточняли у нее, не сфотографировал ли кто-то ее паспорт во время ее пребывания в Греции.Драгана Трифкович неоднократно выступала на площадке Украина.ру в качестве эксперта. Она поддерживает действия России на Украине и выступает против притеснений, которым в этой стране подвергается Украинская православная церковь. Трифкович выступает за единство мирового православия и против политизации церковного вопроса в странах, в которой проживают православные верующие.Также Драгана Трифкович внесена в „черный список“ Владимира Зеленского. В этот же список была внесена в том числе и действующий директор Национальной разведки США Тулси Габбард, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Со взглядами сербской правозащитницы можно познакомиться в материале Анны Черкасовой Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"

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новости, драгана трифкович , австрия, греция, владимир зеленский, роберт фицо, украина.ру, украина, православие, упц