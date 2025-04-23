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Вице-президент США призвал заморозить границы Украины

Вице-президент США призвал заморозить границы Украины - 23.04.2025 Украина.ру

Вице-президент США призвал заморозить границы Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы, передает Bloomberg

2025-04-23T14:28

2025-04-23T14:28

2025-04-23T14:28

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"Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - сказал он.При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.Подробнее о территориальных уступках - в материале Евгении Кондаковой Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, джей ди вэнс, дональд трамп