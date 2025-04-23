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Вице-президент США призвал заморозить границы Украины
Вице-президент США призвал заморозить границы Украины - 23.04.2025 Украина.ру
Вице-президент США призвал заморозить границы Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы, передает Bloomberg
2025-04-23T14:28
2025-04-23T14:28
2025-04-23T14:28
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"Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - сказал он.При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.Подробнее о территориальных уступках - в материале Евгении Кондаковой Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, джей ди вэнс, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
Вице-президент США призвал заморозить границы Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы, передает Bloomberg