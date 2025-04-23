https://ukraina.ru/20250423/tayny-gornalya-ukrainskie-voyska-razrushili-drevniy-slavyanskiy-gorod-1062706809.html

Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город

Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город - 23.04.2025 Украина.ру

Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город

Бои за освобождение территории Курской области подходят к своему завершению. По состоянию на сегодняшний день оккупационные войска выбиты практически из всех... Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T14:36

2025-04-23T14:36

2025-04-23T14:39

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Бои за освобождение территории Курской области подходят к своему завершению. По состоянию на сегодняшний день оккупационные войска выбиты практически из всех населенных пунктов этого региона, и пока удерживают под контролем единственное село – Горналь, освобождение которого ожидается в ближайшее время.Сложность боев за Горналь во многом обусловлена спецификой рельефа, которая дополнительно затрудняет продвижение российских военных.Село располагается в непосредственной близости от границы, на высоком берегу реки Псел. Обрывистые меловые кручи господствуют над окружающей территорией, позволяя простреливать основные подходы к Горналю. А вдобавок ко всему, эта местность усыпана многочисленными курганными могильниками, которые служат во время боя естественными укрытиями.Эти курганы относятся к Горнальскому археологическому комплексу – масштабному культурно-историческому памятнику различных эпох, широко известному в международном научном мире. Он состоит из двух крупных городищ, известных под названием Большое и Малое, а также связанного с ними посада, окруженного группой из двенадцати селищ.Все говорит о том, что в этом месте располагался племенной, а затем раннегородской центр с весьма внушительным для своего времени населением. Ведь около укреплённых городищ находится обширный раннесредневековый некрополь, насчитывающий свыше двух тысяч курганных захоронений.Большое Горнальское городище, окруженное защитными валами, было известно жителям этого края издавна, и его раскопки начались очень рано – еще в двадцатые годы XIX века.Их проводил Алексей Дмитрюков – преподаватель и смотритель училищ Суджанского, Щигровского и Рыльского уездов, археолог, этнограф, натуралист, автор сочинений "О селе Горналь", "О курганах и могильных насыпях в Суджанском уезде" и "Очерка демонологии малороссиян".Он первым исследовал древние памятники на территории Курской области, постаравшись соотнести их с доступными на тот момент текстами древнерусских летописных источников. А все последующие исследования, с участием известных археологов – Дмитрия Самоквасова, Ивана Ляпушкина, Андрея Кузы – которые, с небольшими перерывами, продолжались возле Горналя вплоть до недавнего времени, в основном подтвердили и уточнили когда-то сделанные им выводы.Материалы раскопок позволяют с уверенностью установить – племенной центр на горнальских высотах принадлежал представителям роменско-боршевской культуры. Она занимала пространство от Оки и верхнего Дона вплоть до среднего течения Днепра, и отождествляется с древнеславянскими племенными объединениями северян и вятичей. Причем на берегу Псела, возле нынешнего села Горналь, обитали преимущественно роменцы-северяне, поселившиеся здесь на руинах еще более древнего скифского поселения.Население Большого Горнальского городища, где, вероятно, базировалась дружина местного вождя или князя, занималось ремеслами и торговлей. Об этом свидетельствуют следы развитого меднолитейного производства, многочисленная лепная керамика, кованные ювелирные украшения, разнообразные предметы вооружения и арабские серебряные монеты – дирхемы, которые указывают на тесные связи с расположенными к юго-востоку центрами Хазарского каганата.Как известно из летописей, северяне и вятичи являлись данниками хазар, которые тоже имели в этой области собственные форпосты. Их в основном построили продвинувшиеся с территории Северного Кавказа аланы, один из основных государствообразующих народов Хазарии, а также союзные им касоги – предки адыго-черкесов.Причем, само название реки Псел часто выводят из древнего адыгейского слова "псы" – "река", сохранившегося в современных гидронимах Псоу, Псыбэ и Псыш.Судя по всему, северяне и вятичи активно взаимодействовали с северокавказским населением в рамках Хазарского каганата, который течение нескольких столетий защищал этот регион от наступающих с востока кочевников. Этот фактор способствовал быстрому возвышению древнего Горналя. В IX–X веке он представлял собой ядро племенного объединения северян, и отождествляется археологами с летописным древнерусским городом Жолвеж, расположенным на берегах Псела.Однако затем наступил такой же быстрый упадок. Парадоксальным образом он был связан с успешными военными походами киевских князей. Дружина Святослава Игоревича разгромила хазар вместе с союзными им булгарами, аланами и касогами. После чего Киев обложил местные славянские племена собственной данью – которая, очевидно, оказалась тяжелее хазарской.Но самым негативным фактором стало то, что осевшие на Пселе северяне не смогли противостоять печенегам, которые пришли в этот регион после падения каганата. Хотя для обороны от их отрядов, очевидно, и были насыпаны до сих пор заметные в Горнале валы."Включение территории северян в состав нарождающегося древнерусского государства начиная с походов Олега привела к первым столкновениям государственной и родоплеменной структур. Возможно, что с этим противостоянием связаны и неоднократные перестройки оборонительных сооружений Большого Горнальского городища. Но и они не помогли. В эпоху князя Владимира окняжение территории северян, да и других племенных образований, заканчивается. Большая часть роменских поселений прекращает свое существование. Не избежал этой участи и Горналь. В 70-х годах X в. жизнь на городище прекращается. Значительная часть населения покидает этот регион", – отмечает известный археолог Александр Кашкин, автор специальной монографии об истории древнеславянского Горналя.Она таит в себе еще немало загадок. Несмотря на то, что исследования местного археологического комплекса продолжаются в течение трех столетий, он изучен только частично. Археологи считали, что их ожидают многообещающие находки – например, на территории Малого Горнальского городища, которое, судя по предварительным данным, могло представлять собой главный культовый центр этого региона.Не раскопанными оставались и многие из древних курганов. А, между тем, материалы из этих захоронений помогли бы пролить больше света на жизнь славянских племен, обитавших на территории, которую оспаривали друг у друга варяжские дружинники и хазары.Скорее всего, этим памятникам нанесен непоправимый урон. Большое Горнальское городище располагается всего в четырехстах метрах к востоку от Горнальского Николаево-Белогорского монастыря, который стал эпицентром ожесточенных боев за освобождение захваченного украинскими войсками села.Атаковавшие Курскую область оккупанты не желали ни человеческих жизней, ни материальных ценностей – не говоря уже про памятники археологии. Судя по всему, курганные могильники перепаханы сейчас окопами и укрепленными блиндажами, а сама земля начинена минами.Они будут представлять смертельную опасность для новых археологических экспедиций, которые займутся реставрацией объектов исторического наследия, пострадавших в результате вторжения ВСУ.Читайте также: Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале

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