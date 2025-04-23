https://ukraina.ru/20250423/ssha-smatyvayut-udochki-dalshe---sami--1062705443.html

США сматывают удочки. Дальше - сами

США сматывают удочки. Дальше - сами - 23.04.2025 Украина.ру

США сматывают удочки. Дальше - сами

Итак, очередной раунд переговоров между США и Украиной в Лондоне сорван. Главы МИДов европейских стран после отмены визита Госсекретаря Марко Рубио тоже отказались принимать участие во встрече.

2025-04-23T14:15

2025-04-23T14:15

2025-04-23T14:15

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Американская пресса пишет, что такой разворот событий стал следствием заявлений Зеленского, который не продемонстрировал рациональную позицию - прежде всего, в вопросах статуса Крыма. А значит встреча в Лондоне теряет предмет обсуждения.Вице-президент Джей Ди Вэнс уже сообщил, что США выйдут из переговоров по Украине, если Зеленский не примет предложение Трампа. "Мы провели колоссальную дипломатическую работу. Мы действительно пытались понять ситуацию с точки зрения как украинцев, так и россиян", — утверждает американский вице-президент.Что дальше? Различные мнения по этому поводу представили украинские эксперты нв своих страницах в соцсетях.Экономист Алексей КущПереговоры в Лондоне - это первая настоящая точка бифуркации войны и одновременно и точка невозврата. Суть точки бифуркации - в развилке возможностей и фазовом переходе. Здесь только два варианта. Первый - это следование в кильватере решений США. Путь "послушания" и "принятия" определенной в Вашингтоне судьбы. В принципе, именно такие отношения и формируются по Оси Сюзерен - Доминион. Вассальный характер отношений более всего возмущает часть украинского общества. Но это возмущение не опирается на зрелое чувство, так как еще недавно эта же часть общества рукоплескала такому формату отношений с Америкой, уповала на нее и обосновывала "полезность" для Украины именно подобного формата геополитической зависимости. Хотя мы понимаем, что любая форма зависимости, если она не трансформируется во взаимозависимость, то есть в зрелое партнерство - это болезнь. А болезнь можно только лечить. То есть часть общества у нас почему-то воспринимало геополитическую зависимость от США лишь в позитивной коннотации, через призму профитов для Украины. Не предполагая, что "Папа может не только дарить подарки, но и требовать, как минимум, послушания". А если "послушания" не будет - тогда США произведут геополитическую "отстыковку" от наших проблем. То есть второй вариант - это та самая "отстыковка" США и из "разгонных модулей" в контексте войны у нас остаются Британия и ЕС. Но опять же, без обязательств последних тратить, например, 0,25% своего ВВП на поддержку Украины. А это минимально необходимые для войны 50 млрд дол в год. А без этих бюджетных обязательств помощь останется ситуативной и среднесрочной, а не долгосрочной и стратегической.Цель ЕС здесь также просматривается. Европе нужно примерно до трех лет для того, чтобы адаптироваться к уходу США или дождаться возвращения Америки. В ближайшие три года Европа будет находиться в зоне геополитического риска и ослабления внешней сферы безопасности. То есть помогать нам Европе выгодно (тут почти по Гегелю). Помощь Украине для ЕС - это отведение глобальных рисков и их локализация на внешнем контуре, а не инвазия внутрь. При чем отведение в моменте экономической и военной ослабленности ЕС, то есть в периоде максимальной уязвимости. Но кто может дать гарантию, что без стратегических обязательств в отношении поддержки Украины Европа через три года не займет нынешнюю позицию США? При всем желании верить на слово, подобный формат ситуативного партнерства без стратегических обязательств весьма нестабилен. Таким образом, выбор невелик: завершать войну на условиях США или продолжать войну без США. Скорее всего, выбор сделан, и сегодня в Лондоне произойдет отстыковка главной "разгонной ступени", и "движение к орбите" продолжится уже без нее, вполне возможно, с меньшим "ускорением".Народный депутат Макс БужанскийОтказ Рубио лететь в Лондон может стать вторым Разворотом над Атлантикой. Правда мало кто уже помнит первый.... Нарушение международного права начинается тогда, когда послы G7 через "твиттер" указывают нашей стране, какую правку в каком законопроекте нужно принять, а какую нет. А заканчивается заголовками новостей о том, что Соединенные Штаты могут признать оккупацию и аннексию Крыма легальной. Но признать то, что мы очень зря поставили на кого-то, кроме себя, да будем откровенны, на тех, кто кинул всех до нас, мы не можем, и никогда не сможем. А, значит, риск того, что худшее ещё впереди, только растёт. Я много читаю о том, что теперь-то, когда всё закончится, мы извлечем уроки, сделаем выводы и т.д. Ерунда. Мы утонем в попытках заврать горечь потерь, сделаем виноватыми и накажем невиновных, наградим непричастных, затрем реальные подвиги лубочными историями и попытаемся понравиться следующим объектам своих надежд. Для того, чтобы тебе чаще говорили "да", нужно уметь чаще говорить "нет", причём намного раньше, чем возле горла возникает приставленный к нему нож. Но мы не умеем.Общественный деятель Сергей КошманТекущая администрация США хочет успеть отдать наши территории РФ до того, как закончится помощь, утвержденная предыдущей администрацией США. Дальше никакой помощи не будет.Возникают простые вопросы: зачем нам посредничество США, чтобы капитулировать? Какие будут рычаги влияния США на РФ после подписания очередных бумажек, кроме нарциссических речей Трампа? Если не будет никаких гарантий от США, кроме гарантий, что мы не вступим в НАТО - разве они здесь вообще нужны? ...Что бы мы ни подписали, за пару месяцев это не будет иметь никакого влияния и смысла. Особенно учитывая отсутствие будущей военной поддержки от США и потерю доверия к Трампу в мире как к надежному партнеру. В текущей конфигурации ситуация тупиковая. Этими договоренностями ничего не решается. РФ не достигла стратегической цели. Украина унижена. Единственное, что решается - у Трампа появляется дополнительный медийный материал для временного продолжения внутриполитической американской демагогии. Все.Политолог Александр ЛазаревСпецпосланник Трампа Уиткофф и Госсекретарь Марко Рубио отказались участвовать в завтрашних переговорах с Украиной и Европой в Лондоне. США представит только Келлог. Интересно складываются обстоятельства. Сначала контролируемые сливы о переговорных позициях, после реакция Зеленского. Кульминация - отказ Уикоффа и Рубио приезжать в Лондон. Похоже, что будут не переговоры, а передача списка условий.Общественный деятель Татьяна ПопКажется, к известной поговорке о том, что больше всего врут на войне и на охоте, пора добавлять: "и о переговорах". Сегодня в Лондоне намечен новый западно-украинский сходняк, под который европейски и американские СМИ как с цепи сорвались. Некоторые публикуют планы разной степени фантастичности. Анализировать там нечего, так как даже если эти проекты имеют отношение к реальным предложениям Белого дома, их точность никем не подтверждена, а приемлемость для обоих сторон крайне сомнительна. Другие СМИ инсайдят о составах делегаций. Так, ночью стало известно, что США будет представлять только спецпосланник по Украине Келлог. Госсекретарь Рубио и спецпредставитель по связям с Россией Уиткофф не приедут, хотя последний на этой неделе, то есть по итогам лондонских посиделок, опять посетит Москву.Сегодня Sky News сообщает, что также решили не присутствовать главы МИД Британии Франции и Германии. Некоторые каналы, в связи с явным понижением статусов делегаций, уже пишут, что "США предъявляют ультиматум Киеву". В пользу этой версии можно трактовать и заявление вице-президента Вэнса о том, что Америка откажется от посредничества, если не получит результат. Но я бы не стала забегать вперед. В последние месяцы партия глобалистов смогла продемонстрировать, что еще не готова списывать украинский актив и располагает определёнными резервами для продолжения конфликта. А еще и у нее есть варианты, как подгадить и нам, и Трампу.Журналист Диана ПанченкоВ своих выпусках около года назад я говорила: "американцы заставят украинцев воевать палками". Уже можно предположить, что США выйдут из переговорного процесса. И оставят ЕС и Украину наедине с РФ. А значит, война продолжится. Этим Трамп, конечно, убивает сразу кучу зайцев: - избавляется от ненужных расходов, - ослабляет Европу, - ослабляет Россию (конфликт ЕС и РФ - идеально для США), - избавляется от Украины, которая ему не интересна. Возможно, такой сценарий был утвержден еще до инаугурации. А все рассказы про мирный план - это иллюзия. Трамп проводит вполне рациональную политику. Прикрываясь лозунгами. Верить надо не в заявления, а в дела. Итого: война продолжается. В каком-то виде в нее вступает Европа. Не верю, что европейские войска зайдут на Украину. Вероятнее - обострение в Прибалтике или Приднестровье. Вы спрашиваете "А зачем это Европе?". Но народ в Европе сегодня не имеет права голоса. Мы это можем видеть по выборам в Молдове и в Румынии. Я общаюсь со многими крупными политиками и бизнесменами в ЕС. Все они понимают, что основа благосостояния ЕС - сотрудничество с РФ. Но они опасаются говорить это вслух, потому что могут быть умножены на 0. Европа стремительно утрачивает конкурентоспособность и быстро милитаризуется. Чем это закончится? Надежд на то, что все как-то волшебным образом рассосется и закончится - мало. К сожалению.Читайте также: Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине

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