Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма - 23.04.2025 Украина.ру
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Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма
Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма - 23.04.2025 Украина.ру
Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о признании Крыма
2025-04-23T13:29
2025-04-23T13:29
новости
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украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков.Он также ответил на вброс газеты Financial Times о том, что Россия якобы предложила США заморозку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения.Ранее Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это "вне Конституции Украины".Подробнее о признании полуострова - в материале Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times на сайте Украина.ру.
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новости, крым, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, нато
Новости, Крым, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ЕС, НАТО

Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма

13:29 23.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о признании Крыма
"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков.
Он также ответил на вброс газеты Financial Times о том, что Россия якобы предложила США заморозку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения.
"Естественно, работа (над украинским урегулированием - ред.) ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в работе тишины. Вот из чего мы исходим, и мы призываем весьма и весьма аккуратно относиться вот к таким информационным вбросам", - отметил Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это "вне Конституции Украины".
Подробнее о признании полуострова - в материале Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times на сайте Украина.ру.
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