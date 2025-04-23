https://ukraina.ru/20250423/kreml-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-priznanii-kryma-1062705059.html

Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма

Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма - 23.04.2025 Украина.ру

Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о признании Крыма

2025-04-23T13:29

2025-04-23T13:29

2025-04-23T13:29

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"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков.Он также ответил на вброс газеты Financial Times о том, что Россия якобы предложила США заморозку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения.Ранее Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это "вне Конституции Украины".Подробнее о признании полуострова - в материале Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times на сайте Украина.ру.

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новости, крым, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, нато