Кремль ответил на слова Зеленского о признании Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о признании Крыма
"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем", - сказал Песков.
"Естественно, работа (над украинским урегулированием - ред.) ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в работе тишины. Вот из чего мы исходим, и мы призываем весьма и весьма аккуратно относиться вот к таким информационным вбросам", - отметил Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это "вне Конституции Украины".
Подробнее о признании полуострова - в материале Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times на сайте Украина.ру.
Подписывайся на