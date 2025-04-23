Опыт СВО изучают все армии мира – Путин - 23.04.2025 Украина.ру
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Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
Опыт СВО изучают все армии мира – Путин - 23.04.2025 Украина.ру
Опыт СВО изучают все армии мира – Путин
Опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений и высокотехнологичные компании. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
2025-04-23T13:51
2025-04-23T14:29
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В ходе совещания президент России обратил внимание на развитие беспилотных систем для армии. При этом он отметил, что разработчики таких вооружений, в числе которых ведущие западные оружейные концерны, тоже совершенствуют свою продукцию."Высокая технологическая динамика наших производств достигнута в том числе благодаря обратной связи как раз с передовой. Такая работа отлажена Минобороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и она должна продолжаться на постоянной основе",- сказал Путин.Он поблагодарил коллективы оборонных предприятий, их смежников, работников конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов.Планы перевооружения России в 2025 году более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий.По его мнению, необходимо в дальнейшем без бюрократических проволочек эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть, убеждён президент России."С учётом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава. Одновременно серьёзно и глубоко прорабатывать боевые уставы Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий. Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом", - сказал российский лидер.Пи этом, заметил он, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий - то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооружённые конфликты будущего.Ранее в новостях: Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
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новости, россия, владимир путин, минобороны рф, оружие, опк, впк, военная техника, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, армия, модернизация
Новости, Россия, Владимир Путин, Минобороны РФ, оружие, ОПК, ВПК, военная техника, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Армия, модернизация

Опыт СВО изучают все армии мира – Путин

13:51 23.04.2025 (обновлено: 14:29 23.04.2025)
 
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Опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений и высокотехнологичные компании. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
В ходе совещания президент России обратил внимание на развитие беспилотных систем для армии. При этом он отметил, что разработчики таких вооружений, в числе которых ведущие западные оружейные концерны, тоже совершенствуют свою продукцию.
"Высокая технологическая динамика наших производств достигнута в том числе благодаря обратной связи как раз с передовой. Такая работа отлажена Минобороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и она должна продолжаться на постоянной основе",- сказал Путин.
Он поблагодарил коллективы оборонных предприятий, их смежников, работников конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов.
Планы перевооружения России в 2025 году более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий.
"Подчеркну: сегодня наш опыт ведения специальной военной операции – как в части тактики, так и технического развития оружия – изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем", - заявил Путин.
По его мнению, необходимо в дальнейшем без бюрократических проволочек эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть, убеждён президент России.
"С учётом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава. Одновременно серьёзно и глубоко прорабатывать боевые уставы Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий. Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом", - сказал российский лидер.
Пи этом, заметил он, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий - то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооружённые конфликты будущего.
Ранее в новостях: Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин
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