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Опыт СВО изучают все армии мира – Путин

Опыт СВО изучают все армии мира – Путин - 23.04.2025 Украина.ру

Опыт СВО изучают все армии мира – Путин

Опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений и высокотехнологичные компании. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.

2025-04-23T13:51

2025-04-23T13:51

2025-04-23T14:29

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В ходе совещания президент России обратил внимание на развитие беспилотных систем для армии. При этом он отметил, что разработчики таких вооружений, в числе которых ведущие западные оружейные концерны, тоже совершенствуют свою продукцию."Высокая технологическая динамика наших производств достигнута в том числе благодаря обратной связи как раз с передовой. Такая работа отлажена Минобороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и она должна продолжаться на постоянной основе",- сказал Путин.Он поблагодарил коллективы оборонных предприятий, их смежников, работников конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов.Планы перевооружения России в 2025 году более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней участвуют более 400 предприятий.По его мнению, необходимо в дальнейшем без бюрократических проволочек эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть, убеждён президент России."С учётом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава. Одновременно серьёзно и глубоко прорабатывать боевые уставы Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий. Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом", - сказал российский лидер.Пи этом, заметил он, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий - то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооружённые конфликты будущего.Ранее в новостях: Армия России получила тысячи единиц бронетанкового вооружения, самолётов и вертолётов - Путин

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