Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля

Представители США, Европы и Киева планируют продолжить переговоры по Украине в Лондоне, но некоторые переговорщики отменяют поездку. Российские военные уничтожают противника и технику. Константинов назвал возможное признание Крыма странами Запада закономерным решением

В среду западные переговорщики обсудят в Лондоне украинский конфликт. Встреча станет продолжением собрания в Париже 17 апреля.Тогда лидер принимающей страны Эммануэль Макрон назвал "позитивными и конструктивными" прошедшие переговоры, на которых обсуждались способы как прекращения огня, так и полного и прочного мира. Страны-участницы переговоров, впрочем, не делали официальных заявлений, раскрывающих конкретные положения планов по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце сообщили, что переговоры в Лондоне продолжатся в "том же формате", то есть с участием советников по безопасности и переговорщиков от США, Европы и Украины.По информации газеты Wall Street Journal, американская делегация дала понять Киеву в Париже, что от Украины ждут уступок для урегулирования кризиса, в том числе отказ от вступления в НАТО. США при этом могут признать Крым российским и предлагают обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную под американским контролем. По информации издания, США также сообщили участникам встречи, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине.О предложении США признать присоединение Крыма к России также сообщила во вторник газета Washington Post. По ее сведениям, европейским странам и Украине на переговорах в Лондоне будет предложено в обмен на гарантии безопасности Украины признать Крым российским, а также в рамках мирного соглашения заморозить линии фронта.США ожидают, что на встрече в Лондоне Европа и Киев представят на переговорах ответ на список выдвинутых Вашингтоном условий по урегулированию конфликта, передавал телеканал NBC ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США. По информации газеты New York Post, в ходе встречи западные страны намерены согласовать параметры соглашения по прекращению огня на Украине, которое затем планируется представить России.Несмотря на изначальные сообщения СМИ, госдепартамент США опроверг сообщения, что госсекретарь Марко Рубио примет участие в переговорах в Лондоне. Кроме того, газета Washington Post сообщила во вторник, что спецпосланник Стив Уиткофф тоже не поедет на встречу в Британию. Таким образом, от прошлого состава американской делегации официально подтверждено участие только спецпосланника Кита Келлога, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.Как пишет газета Financial Times, отмена поездки Рубио и Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость запланированной встречи, которую в Европе раньше рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Газета отмечает, что, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где находится "настоящий стол переговоров".Позже телеканал Sky News передал, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон на фоне отмена визита Рубио и Уиткоффа.Министр обороны Великобритании, в свою очередь, подтвердил, что в среду встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.В украинскую делегацию войдут руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса. Газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала, что киевские чиновники готовы пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу для урегулирования украинского конфликта. При этом собеседники газеты не стали уточнять, о каких именно уступках идет речь.Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете.Провалы ВСУВ ночь на среду в украинской столице объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сигнал звучал в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал, что по городу нанесли шесть ударов. Он уточнил, что все попадания произошли в Новобаварском районе.Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны" информировал, что после прилета дронов в нескольких районах Полтавы отключили электричество."Есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям... в Подольском и Шевченковском районах города", — уточнил исполняющий обязанности главы областной военной администрации региона Владимир Когут.Минобороны сообщило, что ВС РФ ударили дронами "Герань-2" по цехам производства взрывчатки в Запорожской области (в районе населенного пункта Степное).Также расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер "Козак" Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в Запорожской области.Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма проинформировал, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных и егерской бригад, двух бригад территориальной обороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя."Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, за сутки потери противника составили до 250 военнослужащих, БТР М113, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus, три роботизированные платформы", - сказал Бигма.Также, по его словам, уничтожены две самоходные артиллерийские установки акация РСЗО западного производства Vampire, два артиллерийских орудия Д-20 и Д-30, 10 минометных расчетов, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов.Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили два опорных пункта ВСУ у Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Марочко уточнил, что российские солдаты заняли новые выгодные позиции, в том числе в районе Терны и севернее Торского. По его словам, бойцам ВСУ недостаточно сил для отражения атак российских военных.Кроме того, по его данным, российские военнослужащие возобновили накаты на позиции ВСУ в Харьковской области. Эти действия продолжаются и у населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка."В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск", — подчеркнул он.В то же время Киев восполняет потери личного состава в районе Белогоровки в ЛНР мобилизованными без боевого опыта."В населенный пункт Григоровка Донецкой Народной Республики и на передовые позиции западнее Белогоровки Луганской Народной Республики в ряды вооруженных формирований Украины прибыло пополнение из числа мобилизованных граждан Украины. Свежие силы противника в основном направлены на восполнение потерь", - рассказал Марочко.Он отметил, что прибывшие мобилизованные солдаты не имеют боевого опыта, а их подготовка к отправке на фронт носила условный характер.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за минувшие сутки они 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Десять вооруженных атак - на Горловском направлении... Одна вооруженная атака - на Великоновоселковском направлении", - перечислили в управлении.В результате обстрелов пострадали семь мирных жителей, среди них подросток.Кроме прочего, украинские военные пытались атаковать с использованием беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 11 украинских дронов: три над Тульской областью, по два над Белгородской и Курской областями, по одному над Брянской, Калужской, Орловской областями и один над Крымом.Возможное признание КрымаРанее газета Washington Post писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание западными странами российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением.По его словам, территориальные уступки, прежде всего, - это результат договоренностей."У нас есть свои требования, которые много раз озвучивались. Но всегда мир — это компромисс. К этому все идет. Мне кажется, что мы как никогда близки к той формуле мира, которая устроит Россию", - сказал Константинов.Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, в свою очередь, отметил, что в новой американской администрации, очевидно, есть люди, в отличие от Зеленского, реально оценивающие положение дел и перспективы мирного урегулирования."Для Запада пришло время признать российский статус Крыма", - сказал Нестеренко.По мнению депутата, под давлением США такое решение может быть принято, в том числе, и украинской стороной."В настоящий момент сложно поверить в признание киевским режимом реалий, сложившихся на земле, но это не означает, что принятие реальности не произойдет в будущем. На протяжении долгого периода времени Зеленский продолжал отвлекать внимание своих избирателей "границами 1991 года", накачивая информационный пузырь", - отметил Нестеренко.Что касается США, по мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, они могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада."Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает он.Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество".Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что США рассматривают тему признания Крыма российским как улучшение собственного положения, но если Вашингтон "слишком" пойдет навстречу России, предложив признать и другие территории, это неправильно поймет команда Белого дома.Что касается Европы, глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Каллас учить историю и восполнить свои пробелы."Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы", - сказал Ивлев РИА Новости.По его словам, есть объективные мировые процессы, которые не зависят от "скороспелых европейских политиков"."И Крым признают, и санкции снимут. А Россия своей территорией не торгует", - сказал депутат.А депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал отказ Каллас признать российский статус Крыма "политической слепотой"."Россия переживет "непризнание" Крыма со стороны ЕС. И страданиям Каллас не сочувствует. ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву", - сказал Белик.По его словам, Россия не нуждается в признании своих территорий."Если США готовы разморозить наши отношения, то все что нам нужно от западного мира мы от них получим. А ЕС и Киев могут рыдать в голос сколько захотят. Нам интереснее договориться с чабаном, а не с его баранами. Надеюсь, в Вашингтоне считают также, а значит мы найдем точки соприкосновения", - сказал Белик.Подробнее о российско-американских отношениях - в материале Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы на сайте Укриана.ру.

