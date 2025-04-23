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Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин

Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин - 23.04.2025 Украина.ру

Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин

Формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения важна для силовых структур в ходе боевых действий и в мирное время. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.

2025-04-23T14:48

2025-04-23T14:48

2025-04-23T14:48

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Военно-промышленная комиссия рассмотрела комплекс вопросов, связанных с развитием Вооружённых Сил и работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на современном этапе и в перспективе.Президент России в своём выступлении рассказал о расширении и модернизации мощностей ОПК с участием более 400 предприятий. При этом он обратил особое внимание на беспилотные, лазерные и другие новейшие системы вооружений.По его мнению, следует активизировать выпуск и использование защищённых российских программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.Ранее в новостях : "Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения Актуальное интервью на эту тему: Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции

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