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Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин - 23.04.2025 Украина.ру
Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
Формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения важна для силовых структур в ходе боевых действий и в мирное время. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
2025-04-23T14:48
2025-04-23T14:48
2025-04-23T14:48
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Военно-промышленная комиссия рассмотрела комплекс вопросов, связанных с развитием Вооружённых Сил и работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на современном этапе и в перспективе.Президент России в своём выступлении рассказал о расширении и модернизации мощностей ОПК с участием более 400 предприятий. При этом он обратил особое внимание на беспилотные, лазерные и другие новейшие системы вооружений.По его мнению, следует активизировать выпуск и использование защищённых российских программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.Ранее в новостях : "Актуальная задача – развитие лазерных комплексов": Путин обозначил перспективы перевооружения Актуальное интервью на эту тему: Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции
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новости, кремль, сша, россия, владимир путин, опк, впк, минобороны рф, армия, космос, спутник
Новости, Кремль, США, Россия, Владимир Путин, ОПК, ВПК, Минобороны РФ, Армия, космос, спутник
Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
Формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения важна для силовых структур в ходе боевых действий и в мирное время. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
Военно-промышленная комиссия рассмотрела комплекс вопросов, связанных с развитием Вооружённых Сил и работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на современном этапе и в перспективе.
Президент России
в своём выступлении рассказал о расширении и модернизации мощностей ОПК
с участием более 400 предприятий. При этом он обратил особое внимание на беспилотные, лазерные и другие новейшие системы вооружений.
"Кроме того, с соблюдением сроков и поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте в сложной помеховой обстановке – как непосредственно в ходе боевых действий, так и в целом для решения учебно-боевых задач в мирное время для Вооружённых Сил, специальных и других силовых структур. Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьёзно повысить их боевой потенциал", - сказал Путин
.
По его мнению, следует активизировать выпуск и использование защищённых российских программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.