https://ukraina.ru/20250423/nuzhny-li-povtornye-referendumy-v-novykh-regionakh-rossii-i-priznavat-li-ukraintsev-russkimi--ischenko-1062706167.html
Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру
Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2025-04-23T14:07
2025-04-23T14:07
2025-04-23T14:07
видео
ростислав ищенко
сша
америка
дональд трамп
мексика
сирия
россия
сво
спецоперация
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00:49 – О способностях и возможностях Трампа;5:01 – О наведении порядка в Мексике;12:06 – О мигрантах в России и в Европе;38:15 – О дискриминационных законах Украины;43:11 – О военных захоронениях на Украине;47:31 – Недвижимость и права собственности на Украине;50:22 – "Прививка" для Украины;1:03:50 – О дипломатических шагах к миру.
сша
америка
мексика
сирия
россия
украина
китай
европа
крым
донбасс
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:49
– О способностях и возможностях Трампа;
5:01 – О наведении порядка в Мексике;
12:06
– О мигрантах в России и в Европе;
38:15
– О дискриминационных законах Украины;
43:11
– О военных захоронениях на Украине;
47:31
– Недвижимость и права собственности на Украине;
50:22
– "Прививка" для Украины;
1:03:50
– О дипломатических шагах к миру.