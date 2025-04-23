Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру
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Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру
Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2025-04-23T14:07
2025-04-23T14:07
видео
ростислав ищенко
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дональд трамп
мексика
сирия
россия
сво
спецоперация
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00:49 – О способностях и возможностях Трампа;5:01 – О наведении порядка в Мексике;12:06 – О мигрантах в России и в Европе;38:15 – О дискриминационных законах Украины;43:11 – О военных захоронениях на Украине;47:31 – Недвижимость и права собственности на Украине;50:22 – "Прививка" для Украины;1:03:50 – О дипломатических шагах к миру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, сша, америка, дональд трамп, мексика, сирия, россия, сво, спецоперация, война, конфликт, украина, китай, мигранты, ес, европа, миграция, экономика, диаспора, язык, крым, донбасс, афганистан, нато, референдум, видео
Видео, Ростислав Ищенко, США, Америка, Дональд Трамп, Мексика, Сирия, Россия, СВО, Спецоперация, война, конфликт, Украина, Китай, мигранты, ЕС, Европа, миграция, экономика, диаспора, язык, Крым, Донбасс, Афганистан, НАТО, референдум

Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко

14:07 23.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:49 – О способностях и возможностях Трампа;
5:01 – О наведении порядка в Мексике;
12:06 – О мигрантах в России и в Европе;
38:15 – О дискриминационных законах Украины;
43:11 – О военных захоронениях на Украине;
47:31 – Недвижимость и права собственности на Украине;
50:22 – "Прививка" для Украины;
1:03:50 – О дипломатических шагах к миру.
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