https://ukraina.ru/20250423/nuzhny-li-povtornye-referendumy-v-novykh-regionakh-rossii-i-priznavat-li-ukraintsev-russkimi--ischenko-1062706167.html

Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко

Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко - 23.04.2025 Украина.ру

Нужны ли повторные референдумы в новых регионах России и признавать ли украинцев русскими — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2025-04-23T14:07

2025-04-23T14:07

2025-04-23T14:07

видео

ростислав ищенко

сша

америка

дональд трамп

мексика

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россия

сво

спецоперация

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00:49 – О способностях и возможностях Трампа;5:01 – О наведении порядка в Мексике;12:06 – О мигрантах в России и в Европе;38:15 – О дискриминационных законах Украины;43:11 – О военных захоронениях на Украине;47:31 – Недвижимость и права собственности на Украине;50:22 – "Прививка" для Украины;1:03:50 – О дипломатических шагах к миру.

сша

америка

мексика

сирия

россия

украина

китай

европа

крым

донбасс

афганистан

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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