https://ukraina.ru/20250423/chto-delat-esli-na-tebya-letit-bespilotnik-sovety-ot-komandira-boevoy-gruppy-pozyvnoy-ural-1062710286.html
Что делать, если на тебя летит беспилотник: советы от командира боевой группы, позывной "Урал"
Что делать, если на тебя летит беспилотник: советы от командира боевой группы, позывной "Урал" - 23.04.2025 Украина.ру
Что делать, если на тебя летит беспилотник: советы от командира боевой группы, позывной "Урал"
Командир первой боевой группы Добровольческого отряда им. Маргелова с позывным "Урал" о борьбе с дронами, о том, нужно ли бойцам всегда носить при себе оружие,... Украина.ру, 23.04.2025
2025-04-23T15:38
2025-04-23T15:38
2025-04-23T15:38
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Командир первой боевой группы Добровольческого отряда им. Маргелова с позывным "Урал" о борьбе с дронами, о том, нужно ли бойцам всегда носить при себе оружие, а также о том, как уберечься от беспилотника, если под рукой ничего не оказалось.
https://ukraina.ru/20250423/opyt-svo-izuchayut-vse-armii-mira--putin-1062705673.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, бпла, беспилотники, вс рф