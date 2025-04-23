https://ukraina.ru/20250423/chto-delat-esli-na-tebya-letit-bespilotnik-sovety-ot-komandira-boevoy-gruppy-pozyvnoy-ural-1062710286.html

Что делать, если на тебя летит беспилотник: советы от командира боевой группы, позывной "Урал"

Что делать, если на тебя летит беспилотник: советы от командира боевой группы, позывной "Урал" - 23.04.2025 Украина.ру

Что делать, если на тебя летит беспилотник: советы от командира боевой группы, позывной "Урал"

Командир первой боевой группы Добровольческого отряда им. Маргелова с позывным "Урал" о борьбе с дронами, о том, нужно ли бойцам всегда носить при себе оружие,... Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T15:38

2025-04-23T15:38

2025-04-23T15:38

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Командир первой боевой группы Добровольческого отряда им. Маргелова с позывным "Урал" о борьбе с дронами, о том, нужно ли бойцам всегда носить при себе оружие, а также о том, как уберечься от беспилотника, если под рукой ничего не оказалось.

https://ukraina.ru/20250423/opyt-svo-izuchayut-vse-armii-mira--putin-1062705673.html

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видео, бпла, беспилотники, вс рф