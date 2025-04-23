https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html

Курский Горналь — последний: ВСУ пустились в бегство

Курский Горналь — последний: ВСУ пустились в бегство - 23.04.2025 Украина.ру

Курский Горналь — последний: ВСУ пустились в бегство

Российские бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" выбивают формирования ВСУ с позиций в селе Горналь Курской области. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ

2025-04-23T16:19

2025-04-23T16:19

2025-04-23T16:19

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По данным военного ведомства, российские бойцы наносят огневое поражение украинским военным и иностранным наемникам в самом населенном пункте и в приграничье. Формирования ВСУ оставляют позиции и бегут, также сообщили в оборонном ведомстве.Между тем российские СМИ со ссылкой на командира батальона морской пехоты ВМФ России с позывным "Космос" написали о том, что Горналь остался единственным населенным пунктом в Курской области, где пока находятся военные ВСУ. Российские бойцы, добавил "Космос", ведут зачистку территории региона до границы с Украиной.Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки личного состава ВСУ уже заблокированы в населенном пункте Горналь. Пути подвоза личного состава противника в этом районе, добавил Лисицын, находятся под огневым контролем ВС России. Подробности в публикации Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале.

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны