Курский Горналь — последний: ВСУ пустились в бегство
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Российские бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" выбивают формирования ВСУ с позиций в селе Горналь Курской области. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, российские бойцы наносят огневое поражение украинским военным и иностранным наемникам в самом населенном пункте и в приграничье.
"Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта", — отмечается в публикации российского Минобороны.
Формирования ВСУ оставляют позиции и бегут, также сообщили в оборонном ведомстве.
Между тем российские СМИ со ссылкой на командира батальона морской пехоты ВМФ России с позывным "Космос" написали о том, что Горналь остался единственным населенным пунктом в Курской области, где пока находятся военные ВСУ.
"Мы работаем коллективно в составе бригады, продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник — это Горналь", — заявил он.
Российские бойцы, добавил "Космос", ведут зачистку территории региона до границы с Украиной.
Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки личного состава ВСУ уже заблокированы в населенном пункте Горналь. Пути подвоза личного состава противника в этом районе, добавил Лисицын, находятся под огневым контролем ВС России. Подробности в публикации Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале.
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