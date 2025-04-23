Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере - 23.04.2025 Украина.ру
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Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере
Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере - 23.04.2025 Украина.ру
Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере
В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки. Несмотря на дефицит в живой силе и технике, враг предпринял очередную попытку прорыва в сторону Демидовки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-23T05:45
2025-04-23T05:45
новости
сумская область
демидовка
сумы
геннадий алехин
всу
потери всу
разгром всу
белгородская область
наступление
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Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики, сообщил эксперт.В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Также происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой, добавил Алехин."В Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра", — рассказал эксперт.Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки (Белгородская область), указал Алехин.Российская разведка вскрыла выдвижение колонны бронетехники (танк, БРЭМ, две БМП "Брэдли") из поселка Угроеды в направлении Марьино. "Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-unichtozhili-britanskogo-naemnika-i-ukrainskikh-ofitserov-a-vsu-podstavili-kolumbiytsev-1062671036.html
сумская область
демидовка
сумы
белгородская область
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новости, сумская область, демидовка, сумы, геннадий алехин, всу, потери всу, разгром всу, белгородская область, наступление, сво, спецоперация
Новости, Сумская область, Демидовка, Сумы, Геннадий Алехин, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Белгородская область, наступление, СВО, Спецоперация

Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере

05:45 23.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки. Несмотря на дефицит в живой силе и технике, враг предпринял очередную попытку прорыва в сторону Демидовки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики, сообщил эксперт.
В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Также происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой, добавил Алехин.
"В Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра", — рассказал эксперт.
Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки (Белгородская область), указал Алехин.
Российская разведка вскрыла выдвижение колонны бронетехники (танк, БРЭМ, две БМП "Брэдли") из поселка Угроеды в направлении Марьино.
"Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено", резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 11:09
ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцевРоссийские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщил телеграм-канал "НгП РаZVедка", уточнив, что цель представляла собой высокотехнологичный штаб с цифровыми системами связи и аппаратурой мониторинга ситуации на поле боя
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