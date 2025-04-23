https://ukraina.ru/20250423/sumy-gotovyatsya-k-evakuatsii-neudachnaya-popytka-poryva-vsu-alekhin-rasskazal-o-situatsii-na-severe-1062690478.html

Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере

Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере - 23.04.2025 Украина.ру

Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере

В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки. Несмотря на дефицит в живой силе и технике, враг предпринял очередную попытку прорыва в сторону Демидовки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-23T05:45

2025-04-23T05:45

2025-04-23T05:45

новости

сумская область

демидовка

сумы

геннадий алехин

всу

потери всу

разгром всу

белгородская область

наступление

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Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики, сообщил эксперт.В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Также происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой, добавил Алехин."В Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра", — рассказал эксперт.Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки (Белгородская область), указал Алехин.Российская разведка вскрыла выдвижение колонны бронетехники (танк, БРЭМ, две БМП "Брэдли") из поселка Угроеды в направлении Марьино. "Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-unichtozhili-britanskogo-naemnika-i-ukrainskikh-ofitserov-a-vsu-podstavili-kolumbiytsev-1062671036.html

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