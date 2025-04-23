Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки. Несмотря на дефицит в живой силе и технике, враг предпринял очередную попытку прорыва в сторону Демидовки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики, сообщил эксперт.
В течение минувшей недели бойцы группировки "Север" продолжили продвижение на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Также происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой, добавил Алехин.
"В Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра", — рассказал эксперт.
Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки (Белгородская область), указал Алехин.
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"Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре" на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:09ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцевРоссийские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщил телеграм-канал "НгП РаZVедка", уточнив, что цель представляла собой высокотехнологичный штаб с цифровыми системами связи и аппаратурой мониторинга ситуации на поле боя
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