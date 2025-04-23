https://ukraina.ru/20250423/ukraina-otvergla-opublikovannyy-v-smi-mirnyy-plan-trampa-zelenskiy-stoit-na-svoem--1062709391.html

Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем

Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем - 23.04.2025 Украина.ру

Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем

Министр экономики Украины Юлия Свириденко 23 апреля заявила, что Украина фактически отвергла опубликованный в СМИ мирный план президента США Дональда Трампа. Вслед за ней Владимир Зеленский написал, что Киев будет стоять на своей точке зрения

2025-04-23T15:32

2025-04-23T15:32

2025-04-23T15:32

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

трамп и зеленский

лондон

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993637_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_c780311addd413b2e87805d40b6dfb55.jpg

По словам Свириденко, опубликованным в ее соцсетях, "украинский народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир". Подробнее о ранее представленном плане США — в публикации "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00."Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир", — заявила она.Между тем глава киевского режима Зеленский заявил, что Украина на переговорах в Лондоне, которые проходят уже не с участием министров иностранных дел, а на уровне советников, будет настаивать на полном или частичном перемирии, не учитывая другие аспекты, указанные в плане Трампа. При этом Украина "не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру".О том, как Россия отреагировала на все события, произошедшие сегодня, — в материале Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине.

https://ukraina.ru/20250423/kievskie-partnery-rassmatrivayut-priznanie-rossiyskikh-territoriy--1062695048.html

украина

сша

россия

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, лондон, владимир зеленский, нато