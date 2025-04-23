Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем - 23.04.2025 Украина.ру
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Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем
Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем - 23.04.2025 Украина.ру
Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем
Министр экономики Украины Юлия Свириденко 23 апреля заявила, что Украина фактически отвергла опубликованный в СМИ мирный план президента США Дональда Трампа. Вслед за ней Владимир Зеленский написал, что Киев будет стоять на своей точке зрения
2025-04-23T15:32
2025-04-23T15:32
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По словам Свириденко, опубликованным в ее соцсетях, "украинский народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир". Подробнее о ранее представленном плане США — в публикации "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00."Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир", — заявила она.Между тем глава киевского режима Зеленский заявил, что Украина на переговорах в Лондоне, которые проходят уже не с участием министров иностранных дел, а на уровне советников, будет настаивать на полном или частичном перемирии, не учитывая другие аспекты, указанные в плане Трампа. При этом Украина "не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру".О том, как Россия отреагировала на все события, произошедшие сегодня, — в материале Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине.
https://ukraina.ru/20250423/kievskie-partnery-rassmatrivayut-priznanie-rossiyskikh-territoriy--1062695048.html
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, лондон, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Лондон, Владимир Зеленский, НАТО

Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем

15:32 23.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Министр экономики Украины Юлия Свириденко 23 апреля заявила, что Украина фактически отвергла опубликованный в СМИ мирный план президента США Дональда Трампа. Вслед за ней Владимир Зеленский написал, что Киев будет стоять на своей точке зрения
По словам Свириденко, опубликованным в ее соцсетях, "украинский народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир". Подробнее о ранее представленном плане США — в публикации "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.
"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир", — заявила она.
10:16
Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Об этом 23 апреля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах
Между тем глава киевского режима Зеленский заявил, что Украина на переговорах в Лондоне, которые проходят уже не с участием министров иностранных дел, а на уровне советников, будет настаивать на полном или частичном перемирии, не учитывая другие аспекты, указанные в плане Трампа.

При этом Украина "не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру".

О том, как Россия отреагировала на все события, произошедшие сегодня, — в материале Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине.
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