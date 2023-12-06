https://ukraina.ru/20231206/1051762280.html

Александр Вучич, биография

Александр Вучич, биография - 06.12.2023 Украина.ру

Александр Вучич, биография

Президент Сербии

2023-12-06T09:21

2023-12-06T09:21

2023-12-06T07:22

биография

александр вучич

сербия

президент

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Детство и образованиеАлександр родился 5 марта 1970 года в Белграде.Очень хорошо учился, особенно зачитывался историей и неоднократно становился победителем республиканских конкурсов по этой гуманитарной науке. Юноша также увлекался футболом и баскетболом.С отличием окончил школу и гимназию в районе Земун в Белграде. В этом же городе поступил в университет на юридический факультет и выпустился дипломированным специалистом в 1994 году. После университета Вучич стал стипендиатом Фонда развития молодых ученых Сербии и на год поехал улучшать английский в Великобританию, в Брайтонский университет.А не так давно, в июле 2020 г. Александар поступил в Высшую спортивную школу на специальность "Детский баскетбольный тренер".КарьераЕще во время учебы в университете Александр начал работать журналистом: с 1992 по 1993 год он готовил репортажи и вел новости для "Канала С" в Пале, Республика Сербская (сейчас в составе Боснии и Герцеговины). Затем вступил в Сербскую радикальную партию, стал депутатом Народной скупщины Сербии. А через два года, в 24, Вучич был избран генеральным секретарем партии. Когда радикалы одержали победу на локальных выборах в Земуне, Александр занял должность Спортивно-делового центра "Пинки".Через два года, в марте 1998 года Вучич возглавил министерство информации в Правительстве народного единства Мирко Марьяновича, в которое вошли Социалистическая партия Сербии, Сербская радикальная партия и Югославские левые. В этот период Александр издал Закон о публичной информации, закреплявший серьезные штрафы для журналистов, а также закрыл ряд газет и телеканалов и радиостанций во время натовских бомбардировок. Тогда же ему запретили въезд в Евросоюз и США.В 2000 году Александр уходит с поста министра информации. Дважды баллотировался в мэры Белграда (2004 и 2008 годы), но оба раза неудачно.Когда в радикальной партии, в которой все еще состоял Вучич, произошел в 2008 году разлад из-за отказа присоединиться к Евросоюзу, некоторые ее члены вышли и организовали новое движение – Сербскую прогрессивную партию. Ее лидером стал Томислав Николич, вскоре туда вступил и Вучич, стал заместителем председателя.Когда Николич стал президентом в 2012 году, Александр возглавил оборонное ведомство в правительстве. А через год перешел на пост заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.В 2014 году Вучич стал премьер-министром Сербии. Через два года в результате внеочередных выборов Александр снова возглавляет правительство. А еще через год Вучич набирает большинство голосов на президентских выборах и становится у руля Сербии.В марте 2022 года Сербская прогрессивная партия выдвинула кандидатуру Александра на пост президента на досрочных выборах 3 апреля. Он снова одержал уверенную победу и переизбрался на второй срок. 27 мая 2023 года Вучич сообщил об уходе с должности руководителя правящей Сербской прогрессивной партии.Александр как президент Сербии выступает против антироссийских санкций, несмотря на давление Запада.РодителиОтец – Анджелко Вучич – родился в поселке Чипулич в Боснии и Герцеговине, получил экономическое образование. В 40-х годах его родня бежала в Белград от бойцов Усташи – хорватской организации фашистской направленности. Спрятаться не удалось, почти всех вырезали, в том числе и дедушку Александра Вучича, с портретом которого он участвовал в акции "Бессмертный полк" в России в 2018 году. Выжила тогда только бабушка Александра – Драгица.Мать Александра – Ангелина Вучич (в девичестве Милованова) – по образованию тоже экономист, но работала журналистом на "Радио и телевидении Сербии". Во время бомбардировки телецентра в Белграде 23 апреля 1999 года она чудом уцелела. А сам Александр Вучич собирался на интервью для CNN как министр информации Сербии, но задержался, и это спасло ему жизнь.Отношения и детиАлександр женат дважды. Первый брак он заключил с журналисткой Ксенией Янкович в 1997 году. Они прожили вместе 14 лет, за это время у них родилось двое детей: сын Данило и дочь Милица.В 2013 году Вучич женится второй раз на сотруднице Министерства иностранных дел Тамаре Джуканович. В июне 2017 года она родила сына Вукана.В марте 2022-го появилась информация, что первая жена Александра Ксения умерла в возрасте 55 лет.Интересные факты:1. Александр свободно говорит на английском и русском, французском языках, изучает немецкий.2. Вучич – большой знаток и коллекционер вина. Как он сам признался в одном из интервью: "Полагаю, что в Сербии не больше ста человек, которые лучше меня разбираются в вине. Это хобби, о котором я могу говорить часами, так как вино - это божественный напиток, более важный, чем еда".3. Александр любит спорт, играет в баскетбол и футбол, болеет за "Црвену Звезду". А еще не скрывает, что делает ставки на результаты футбольных и баскетбольных игр.

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биография, александр вучич, сербия, президент