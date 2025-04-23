Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне? - 23.04.2025 Украина.ру
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Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?
Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне? - 23.04.2025 Украина.ру
Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?
К моменту, когда самолёт с украинскими переговорщиками приземлился в Хитроу, переговоры на уровне министров иностранных дел относительно "мирного плана Трампа" были сорваны. Со стороны США прибыл только Кит Келлог, не ведущий переговоров, а главы МИД европейских стран, обнаружив отсутствие принимающих решения лиц со стороны США, разочаровались
2025-04-23T16:00
2025-04-23T16:44
мнения
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
мид
переговоры
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Собственно, провал переговоров легко прогнозировался ещё 22 апреля, когда Зеленский буквально камня на камне не оставил от предполагаемого "плана Трампа".План этот по-прежнему не представлен, но его основные пункты были опубликованы в западных СМИ – обычно такого рода утечки носят целенаправленный характер (хотя в этом редко кто признаётся).Зеленский же сказал по поводу переговоров следующее:- Украина не будет обсуждать вопросы отказа от своих территорий ("план Трампа" предполагает юридическое признание реального статуса Крыма и Севастополя и фактическое – других освобождённых территорий);- никто, кроме стран НАТО, не имеет права налагать вето на вступление Украины в альянс ("план Трампа" предполагает отказ от вступления Украины в НАТО, причём тут Зеленский ни много, ни мало усомнился в том, что США входят в НАТО);- только Украина может быть оператором Запорожской АЭС ("план Трампа" предполагал передачу контроля над станцией США; то, что Зеленский и Трамп делят не принадлежащее им имущество, никого удивлять не должно).Ну и, в конце концов, он подвёл черту под встречей – украинская делегация имеет мандат только на обсуждение прекращения огня. Американские предложения она обсуждать не будет.После этого, понятно, смысл переговоров был утрачен, поскольку Трамп-то собирался обсуждать именно план мирного урегулирования, а Зеленский мало того, что с порога отбросил ряд предложений, которые тот считал естественными и очевидными, так ещё и заявил, что не намерен обсуждать ничего из того, что предлагают американцы. У Украины свой план, а американский ей не надобен…Вообще-то говоря, именно такое развитие событий было не только предсказуемым, но и, пожалуй, единственно возможным (с вариантами, разумеется – украинская делегация могла просто тянуть время).Причин как минимум две.Во-первых, Зеленский хочет сохранить власть. Для этого ему надо или не заканчивать войну, не допуская проведения выборов под предлогом военного положения, или закончить войну, но так, чтобы полученный результат можно было объявить победой (тут он сам загнал себя в угол – никаких вариантов, кроме "границы 1991 года", за ним не числится, а этот вариант нереалистичен, что понимает даже сам Зеленский).Во-вторых, украинское общество (разумеется, благодаря "победной" пропаганде) не готово к каким-либо уступкам. Причём то, что СВО началась именно вследствие неготовности Украины к компромиссам, украинцами в значительной части вообще замечено не было.Понятно, что позиция общества во многом определяет шансы Зеленского удержаться при власти, независимо от того, какие юридически формы для этого будут использованы.Зеленский, разумеется, должен понимать, что отказ от посредничества США в переговорах с Россией – решение такого же масштаба, как решение проводить политику, которая, в конце концов, привела к СВО. Но он, откровенно говоря, не очень боится.У него нет оснований опасаться вмешательства в конфликт США на стороне России – просто потому, что у Трампа слишком много разных дел и внутри США, и вне их. Урегулирование украинского конфликта было одним из основных внешнеполитических обещаний Трампа, но оно, в конечном итоге, не так уж важно для американцев. В конце концов, всегда остаётся уже озвученный вице-президентом Вэнсом вариант – мы сделали предложения, передали их Украине, России и Европе (обратим внимание, что Вэнс назвал среди сторон конфликта Европу, но не назвал США), а если они не согласятся на лучший в мире мирный план – Белый дом умоет руки.У Зеленского нет оснований опасаться и выхода США из конфликта.Нет, военные поставки будут радикально сокращены (уже звучали малоправдоподобные заявления о том, что с момента прихода Трампа США фактически помощь прекратили). Но, с одной стороны, эти потери могут быть возмещены Европой (в первую очередь – Германией, которая при прошлом правительстве к вопросам военной помощи Украине подходила очень осторожно), а, с другой стороны, крайне маловероятным выглядит отказ от предоставления Украине услуг связи и разведданных – "this is nothing personal, it's just business". Возможно, американцы перестанут участвовать в планировании операций ВСУ, но, как мы знаем, украинское военно-политическое руководство не очень-то им доверяет.Т.е., Зеленский рассчитывает на то, что конфликт с американским руководством не отразится на военных возможностях Украины или отразится на них несущественно.Ну и самое главное – заняв самостоятельную позицию, Зеленский остаётся в эпицентре мировой политики. Может, не в качестве "президента мира", но в качестве одного из крупных игроков, выражающих позицию леволиберального, глобалистского интернационала. Только благодаря поддержке со стороны этого интернационала Зеленский может вести войну с Россией и демонстрировать при этом независимость от США.Так или иначе, но, сорвав переговоры, Зеленский по сути ничего не теряет, зато сохраняет очень многое, прежде всего – свои позиции в украинской и международной политике.О ходе межгосударственного диалога можно прочитать в статье Павла Котова "Россия-Украина: запретные переговоры"
https://ukraina.ru/20250420/peregovory-po-ukraine-v-parizhe-proryv-ili-proval-1062629352.html
https://ukraina.ru/20250421/pochemu-tramp-vstupil-v-peregovory-po-ukraine-i-na-chto-tochno-ne-poydt-rossiya--ischenko---1062651377.html
https://ukraina.ru/20250411/1062439132.html
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Василий Стоякин
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мнения, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, нато, мид, переговоры, дипломатия, план, сво, новости сво, война на украине, запорожская аэс
Мнения, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, НАТО, МИД, переговоры, дипломатия, план, СВО, новости СВО, война на Украине, Запорожская АЭС

Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?

16:00 23.04.2025 (обновлено: 16:44 23.04.2025)
 
Трамп и Зеленский
Трамп и Зеленский
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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К моменту, когда самолёт с украинскими переговорщиками приземлился в Хитроу, переговоры на уровне министров иностранных дел относительно "мирного плана Трампа" были сорваны. Со стороны США прибыл только Кит Келлог, не ведущий переговоров, а главы МИД европейских стран, обнаружив отсутствие принимающих решения лиц со стороны США, разочаровались
Собственно, провал переговоров легко прогнозировался ещё 22 апреля, когда Зеленский буквально камня на камне не оставил от предполагаемого "плана Трампа".
План этот по-прежнему не представлен, но его основные пункты были опубликованы в западных СМИ – обычно такого рода утечки носят целенаправленный характер (хотя в этом редко кто признаётся).
Зеленский же сказал по поводу переговоров следующее:
- Украина не будет обсуждать вопросы отказа от своих территорий ("план Трампа" предполагает юридическое признание реального статуса Крыма и Севастополя и фактическое – других освобождённых территорий);
- никто, кроме стран НАТО, не имеет права налагать вето на вступление Украины в альянс ("план Трампа" предполагает отказ от вступления Украины в НАТО, причём тут Зеленский ни много, ни мало усомнился в том, что США входят в НАТО);
Второй тур президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
20 апреля, 12:56
Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?Дональд Трамп крайне торопится запустить перемирие на Украине к своему стодневному юбилею к 30 апреля. Именно с целью реализовать эти планы и надеть на себя, что называется, медали и эполеты, он и отправил важнейших участников своей команды Рубио и Уиткоффа на переговоры в Париж с Макроном.
- только Украина может быть оператором Запорожской АЭС ("план Трампа" предполагал передачу контроля над станцией США; то, что Зеленский и Трамп делят не принадлежащее им имущество, никого удивлять не должно).
Ну и, в конце концов, он подвёл черту под встречей – украинская делегация имеет мандат только на обсуждение прекращения огня. Американские предложения она обсуждать не будет.
После этого, понятно, смысл переговоров был утрачен, поскольку Трамп-то собирался обсуждать именно план мирного урегулирования, а Зеленский мало того, что с порога отбросил ряд предложений, которые тот считал естественными и очевидными, так ещё и заявил, что не намерен обсуждать ничего из того, что предлагают американцы. У Украины свой план, а американский ей не надобен…
Вообще-то говоря, именно такое развитие событий было не только предсказуемым, но и, пожалуй, единственно возможным (с вариантами, разумеется – украинская делегация могла просто тянуть время).
Причин как минимум две.
21 апреля, 14:16
Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко
Во-первых, Зеленский хочет сохранить власть. Для этого ему надо или не заканчивать войну, не допуская проведения выборов под предлогом военного положения, или закончить войну, но так, чтобы полученный результат можно было объявить победой (тут он сам загнал себя в угол – никаких вариантов, кроме "границы 1991 года", за ним не числится, а этот вариант нереалистичен, что понимает даже сам Зеленский).
Во-вторых, украинское общество (разумеется, благодаря "победной" пропаганде) не готово к каким-либо уступкам. Причём то, что СВО началась именно вследствие неготовности Украины к компромиссам, украинцами в значительной части вообще замечено не было.
Понятно, что позиция общества во многом определяет шансы Зеленского удержаться при власти, независимо от того, какие юридически формы для этого будут использованы.
Зеленский, разумеется, должен понимать, что отказ от посредничества США в переговорах с Россией – решение такого же масштаба, как решение проводить политику, которая, в конце концов, привела к СВО. Но он, откровенно говоря, не очень боится.
У него нет оснований опасаться вмешательства в конфликт США на стороне России – просто потому, что у Трампа слишком много разных дел и внутри США, и вне их. Урегулирование украинского конфликта было одним из основных внешнеполитических обещаний Трампа, но оно, в конечном итоге, не так уж важно для американцев. В конце концов, всегда остаётся уже озвученный вице-президентом Вэнсом вариант – мы сделали предложения, передали их Украине, России и Европе (обратим внимание, что Вэнс назвал среди сторон конфликта Европу, но не назвал США), а если они не согласятся на лучший в мире мирный план – Белый дом умоет руки.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
11 апреля, 07:00
Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войныСейчас Америка постепенно приберегает к рукам своих вассалов. Это долгий процесс. И он косвенно влияет на переговоры между Москвой и Вашингтоном. Но "собака лает, караван идет". Параллельно боевым действиям на Украине будет идти переговорный процесс, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
У Зеленского нет оснований опасаться и выхода США из конфликта.
Нет, военные поставки будут радикально сокращены (уже звучали малоправдоподобные заявления о том, что с момента прихода Трампа США фактически помощь прекратили). Но, с одной стороны, эти потери могут быть возмещены Европой (в первую очередь – Германией, которая при прошлом правительстве к вопросам военной помощи Украине подходила очень осторожно), а, с другой стороны, крайне маловероятным выглядит отказ от предоставления Украине услуг связи и разведданных – "this is nothing personal, it's just business". Возможно, американцы перестанут участвовать в планировании операций ВСУ, но, как мы знаем, украинское военно-политическое руководство не очень-то им доверяет.
Т.е., Зеленский рассчитывает на то, что конфликт с американским руководством не отразится на военных возможностях Украины или отразится на них несущественно.
Ну и самое главное – заняв самостоятельную позицию, Зеленский остаётся в эпицентре мировой политики. Может, не в качестве "президента мира", но в качестве одного из крупных игроков, выражающих позицию леволиберального, глобалистского интернационала. Только благодаря поддержке со стороны этого интернационала Зеленский может вести войну с Россией и демонстрировать при этом независимость от США.
Так или иначе, но, сорвав переговоры, Зеленский по сути ничего не теряет, зато сохраняет очень многое, прежде всего – свои позиции в украинской и международной политике.
О ходе межгосударственного диалога можно прочитать в статье Павла Котова "Россия-Украина: запретные переговоры"
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