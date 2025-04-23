Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине - 23.04.2025 Украина.ру
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Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине
Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине - 23.04.2025 Украина.ру
Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине
Встреча представителей США, Европы и Украины в Лондоне не состоялась, потому что не удалось сблизить позиции. Москва не рассматривает заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса по украинскому конфликту как ультиматум. Эти и другие заявления, отвечая на вопросы журналистов, 23 апреля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-04-23T14:37
2025-04-23T14:37
новости
сша
украина
лондон
дмитрий песков
джей ди вэнс
стив уиткофф
нато
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По его словам, в Лондоне "речь шла о встрече посланцев из США и Украины, чтобы Вашингтон мог продолжить свои посреднические усилия". Однако, отметил Песков, "так как не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, эта встреча не состоялась". Подробнее о том, как западные СМИ видят и комментируют произошедшее, — в публикации Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?Перед следующим заявлением Пескова стоит напомнить, что ранее Вэнс от лица США пригрозил выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной. Более развернуто об этом — в материале Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?На вопрос, считает ли Москва слова вице-президента США ультиматумом, представитель Кремля ответил отрицательно. По его словам, Вашингтон продолжает свои посреднические усилия, и в Москве их приветствуют."Также мы продолжаем наши контакты, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать и нужно сближать позиции. Эта работа продолжается", — подчеркнул Песков. Кроме того, он отметил, что из-за постоянной изменчивости политической ситуации сейчас нельзя что-либо утверждать о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приедет в Москву. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что если это случится, то об этом сообщат по факту. Как пояснил Песков: "чтобы исключить какие-то неправильные ожидания и понимания".Между тем российский политик заявил, что Россия по-прежнему не согласна с идеей введения европейских миротворческих сил на территорию Украины. "Да, Россия по-прежнему выступает против. Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины", — пояснил он и напомнил, что это как раз и было одной из первопричин для начала СВО.Ранее с СМИ появилась информация о мирном плане США, который якобы предусматривает такую меру. Подробнее о том, какие еще пункты включает этот план — в материале "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.
https://ukraina.ru/20250423/kievskie-partnery-rassmatrivayut-priznanie-rossiyskikh-territoriy--1062695048.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, лондон, дмитрий песков, джей ди вэнс, стив уиткофф, нато
Новости, США, Украина, Лондон, Дмитрий Песков, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, НАТО

Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине

14:37 23.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Встреча представителей США, Европы и Украины в Лондоне не состоялась, потому что не удалось сблизить позиции. Москва не рассматривает заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса по украинскому конфликту как ультиматум. Эти и другие заявления, отвечая на вопросы журналистов, 23 апреля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
По его словам, в Лондоне "речь шла о встрече посланцев из США и Украины, чтобы Вашингтон мог продолжить свои посреднические усилия". Однако, отметил Песков, "так как не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, эта встреча не состоялась". Подробнее о том, как западные СМИ видят и комментируют произошедшее, — в публикации Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?
Перед следующим заявлением Пескова стоит напомнить, что ранее Вэнс от лица США пригрозил выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной. Более развернуто об этом — в материале Западные делегации разъехались, украинская осталась. Что теперь говорят США?
На вопрос, считает ли Москва слова вице-президента США ультиматумом, представитель Кремля ответил отрицательно. По его словам, Вашингтон продолжает свои посреднические усилия, и в Москве их приветствуют.
"Также мы продолжаем наши контакты, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать и нужно сближать позиции. Эта работа продолжается", — подчеркнул Песков.
Кроме того, он отметил, что из-за постоянной изменчивости политической ситуации сейчас нельзя что-либо утверждать о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приедет в Москву. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что если это случится, то об этом сообщат по факту. Как пояснил Песков: "чтобы исключить какие-то неправильные ожидания и понимания".
10:16
Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Об этом 23 апреля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах
Между тем российский политик заявил, что Россия по-прежнему не согласна с идеей введения европейских миротворческих сил на территорию Украины.
"Да, Россия по-прежнему выступает против. Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины", — пояснил он и напомнил, что это как раз и было одной из первопричин для начала СВО.
Ранее с СМИ появилась информация о мирном плане США, который якобы предусматривает такую меру. Подробнее о том, какие еще пункты включает этот план — в материале "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.
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14:48Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
14:37Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине
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