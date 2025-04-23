Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне - 23.04.2025 Украина.ру
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Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне
Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне - 23.04.2025 Украина.ру
Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне
В Лондоне начались переговоры, на которых американские чиновники рассчитывали услышать от представителей Украины и Европы ответ на условия по урегулированию конфликта, представленные США на минувшей неделе в Париже. Однако за считанные часы до начала мероприятия оно оказалось на грани срыва
2025-04-23T15:39
2025-04-23T15:44
эксклюзив
сша
украина
лондон
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
марко рубио
стив уиткофф
кит келлог
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"О мирных переговорах по Украине, которые должны начаться сегодня в Лондоне, нужно знать одну главную вещь - они обернутся повалом", - написал в преддверии события журнал Spectator.Бойкот ключевых участников встречиВ чём заключается проекта мирной сделки, разработанный президентом США Дональдом Трампом, доподлинно неизвестно, но без утечек в прессу не обошлось, и, судя по тому, что сразу несколько авторитетных изданий (в частности американская The Washington Post и британская The Telegraph) сообщили одни и те же тезисы, есть вероятность полагать, что это близко к истине.Пункт, вызвавший наибольший резонанс - признание Крыма частью России.Вечером 22 апреля Владимир Зеленский категорично отверг такой вариант."Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет", - заявил он.Реакция из Вашингтона последовала незамедлительно – госсекретарь США Марко Рубио отказался лететь в Лондон. Как утверждает газета The New York Times, именно из-за отказа Киева от этого одного из ключевых предложений Трампа.Глава Госдепартамента, по рассказу одного европейского чиновника агентству Reuters, крайне обеспокоен, что Украина может вернуться к жёстким позициям, препятствуя любым прорывам в переговорах."Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского. &lt;…&gt; Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - написал в своём телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.Не будет на встрече и второго участника переговоров в Париже по украинскому вопросу - спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Зато на днях он полетит в Россию, что уже официально подтверждено. Представлять Соединённые Штаты в Лондоне будет один лишь спецпредставитель по Украине Кит Келлог, который на самом деле не играет сейчас сколько-нибудь заметной роли в этом процессе, и, соответственно, полномочий принимать серьёзные решения в контексте урегулирования конфликта у него нет. Более вероятно, что ему поручено детальнее обрисовать предложение Вашингтона и выслушать ответ своих визави.После того, как Рубио сообщил о своём решении организатору мероприятия - главе МИД Великобритании Дэвиду Лэмми, тот и сам предпочёл отказаться от участия в нём. Их коллеги из Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро тоже не увидели смысла ехать в Лондон. Таким образом, вместо министров консультации проведут эксперты, что значительно снижает уровень мероприятия.Зато руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны страны Рустем Умеров своих планов менять не стали и прибыли в Соединённое Королевство, где пообщаются, в частности, с Келлогом и Лэмми.Почему в Лондоне нет Зеленского, объяснила газета The Independent – он опасался вновь попасть в скандал, как в конце февраля в Белом доме, откуда его фактически выставили после ругани с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.Украина и Европа, жаждущие войны, против Америки-миротворцаВпрочем, не только Зеленский сопротивляется попыткам администрации Трампа найти мирный выход из украинского кризиса, оказавшего влияние на всю систему международных отношений. Европа не хочет ни признавать Крым частью РФ, ни отменять антироссийские санкции до завершения переговоров, а ведь снятие всех ограничений, введённых с 20214 года, также входит в план Трампа.Тем не менее, Франция и Великобритания открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей части регионов, но только де-факто, в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку, говорит источник The Wall Street Journal. Накануне другое американское издание The New York Post писало, что и сам Киев готов признать переход под контроль Москвы 20% своей территории именно де-факто, не де-юре.В Лондон посланцы Банковой прибыли с задачей обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа как таковой. Есть версия, что ещё и поэтому Рубио в последний момент отменил поездку.США в гневе из-за того, что Украина не принимает предложение о территориальных уступках в пользу России и желает сначала обсудить полное прекращение огня, а всё остальное - потом, пишет The Washington Post.Буквально перед самым началом мероприятия в британской столице Вэнс заявил, что Соединённые Штаты пытались выслушать и Россию, и Украину, понять их позиции. Вице-президент призвал стороны конфликта сделать финальные шаги к завершению боёв и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему, т.е. по линии соприкосновения, а также пойти на некоторые территориальные уступки."Мы сделали очень чёткое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса. Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - подчеркнул Вэнс.Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не расценивает заявление американской стороны о выходе из переговорного процесса как ультиматум и приветствует посреднические усилия Вашингтона.В Киеве пришли к менее оптимистичным выводам после срыва переговоров в Лондоне."Учитывая происходящее, могли бы уже просто сообщение с файлом отправить. Это очевидные события, никто не хочет соприкасаться с представителями омерзительного режима. &lt;…&gt; Капитуляция — самый лучший сценарий для Зеленского. Тогда он с "чистой совестью" уедет в "лондонское свободное правительство Украины", - написал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в телеграм-канале.Учитывая противодействие Киева любым миротворческим усилиям американцев, администрация Трампа могла бы воспользоваться ситуацией и с чистой совестью выйти из переговорного процесса. Вот тогда бы посмотрели, как Украина справится без поддержки Штатов и насколько менее выгодные условия соглашения ей предложили бы тогда.Читайте также: Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнать
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https://ukraina.ru/20250421/unizhenie-es-i-anti-zelenskiy-v-gostyakh-u-trampa-kto-vozglavit-novuyu-evropu--1062647316.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, украина, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, марко рубио, стив уиткофф, кит келлог, рустем умеров, андрей ермак, карасин, территориальные уступки, крым, прекращение огня на украине, сво, война на украине, прогнозы сво, новости сво
Эксклюзив, США, Украина, Лондон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Кит Келлог, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Карасин, территориальные уступки, Крым, прекращение огня на Украине, СВО, война на Украине, прогнозы СВО, новости СВО

Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне

15:39 23.04.2025 (обновлено: 15:44 23.04.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В Лондоне начались переговоры, на которых американские чиновники рассчитывали услышать от представителей Украины и Европы ответ на условия по урегулированию конфликта, представленные США на минувшей неделе в Париже. Однако за считанные часы до начала мероприятия оно оказалось на грани срыва
"О мирных переговорах по Украине, которые должны начаться сегодня в Лондоне, нужно знать одну главную вещь - они обернутся повалом", - написал в преддверии события журнал Spectator.
Бойкот ключевых участников встречи
В чём заключается проекта мирной сделки, разработанный президентом США Дональдом Трампом, доподлинно неизвестно, но без утечек в прессу не обошлось, и, судя по тому, что сразу несколько авторитетных изданий (в частности американская The Washington Post и британская The Telegraph) сообщили одни и те же тезисы, есть вероятность полагать, что это близко к истине.
Пункт, вызвавший наибольший резонанс - признание Крыма частью России.
Вечером 22 апреля Владимир Зеленский категорично отверг такой вариант.
"Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет", - заявил он.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
13:29
Кремль ответил на слова Зеленского о признании КрымаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского о признании Крыма
Реакция из Вашингтона последовала незамедлительно – госсекретарь США Марко Рубио отказался лететь в Лондон. Как утверждает газета The New York Times, именно из-за отказа Киева от этого одного из ключевых предложений Трампа.
Глава Госдепартамента, по рассказу одного европейского чиновника агентству Reuters, крайне обеспокоен, что Украина может вернуться к жёстким позициям, препятствуя любым прорывам в переговорах.
"Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского. <…> Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - написал в своём телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Не будет на встрече и второго участника переговоров в Париже по украинскому вопросу - спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Зато на днях он полетит в Россию, что уже официально подтверждено. Представлять Соединённые Штаты в Лондоне будет один лишь спецпредставитель по Украине Кит Келлог, который на самом деле не играет сейчас сколько-нибудь заметной роли в этом процессе, и, соответственно, полномочий принимать серьёзные решения в контексте урегулирования конфликта у него нет. Более вероятно, что ему поручено детальнее обрисовать предложение Вашингтона и выслушать ответ своих визави.
После того, как Рубио сообщил о своём решении организатору мероприятия - главе МИД Великобритании Дэвиду Лэмми, тот и сам предпочёл отказаться от участия в нём. Их коллеги из Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро тоже не увидели смысла ехать в Лондон. Таким образом, вместо министров консультации проведут эксперты, что значительно снижает уровень мероприятия.
Зато руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны страны Рустем Умеров своих планов менять не стали и прибыли в Соединённое Королевство, где пообщаются, в частности, с Келлогом и Лэмми.
Почему в Лондоне нет Зеленского, объяснила газета The Independent – он опасался вновь попасть в скандал, как в конце февраля в Белом доме, откуда его фактически выставили после ругани с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Трамп и Мелони
21 апреля, 14:02
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Украина и Европа, жаждущие войны, против Америки-миротворца
Впрочем, не только Зеленский сопротивляется попыткам администрации Трампа найти мирный выход из украинского кризиса, оказавшего влияние на всю систему международных отношений. Европа не хочет ни признавать Крым частью РФ, ни отменять антироссийские санкции до завершения переговоров, а ведь снятие всех ограничений, введённых с 20214 года, также входит в план Трампа.
Тем не менее, Франция и Великобритания открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей части регионов, но только де-факто, в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку, говорит источник The Wall Street Journal. Накануне другое американское издание The New York Post писало, что и сам Киев готов признать переход под контроль Москвы 20% своей территории именно де-факто, не де-юре.
В Лондон посланцы Банковой прибыли с задачей обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа как таковой. Есть версия, что ещё и поэтому Рубио в последний момент отменил поездку.
Василий Кашин интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
07:00
Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофуУ нас есть реальные шансы на заключение перемирия через несколько недель, когда мы можем завершить конфликт перемирием, а потом достичь целей СВО политическим путем, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
США в гневе из-за того, что Украина не принимает предложение о территориальных уступках в пользу России и желает сначала обсудить полное прекращение огня, а всё остальное - потом, пишет The Washington Post.
Буквально перед самым началом мероприятия в британской столице Вэнс заявил, что Соединённые Штаты пытались выслушать и Россию, и Украину, понять их позиции. Вице-президент призвал стороны конфликта сделать финальные шаги к завершению боёв и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему, т.е. по линии соприкосновения, а также пойти на некоторые территориальные уступки.
"Мы сделали очень чёткое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса. Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - подчеркнул Вэнс.
Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не расценивает заявление американской стороны о выходе из переговорного процесса как ультиматум и приветствует посреднические усилия Вашингтона.
В Киеве пришли к менее оптимистичным выводам после срыва переговоров в Лондоне.
"Учитывая происходящее, могли бы уже просто сообщение с файлом отправить. Это очевидные события, никто не хочет соприкасаться с представителями омерзительного режима. <…> Капитуляция — самый лучший сценарий для Зеленского. Тогда он с "чистой совестью" уедет в "лондонское свободное правительство Украины", - написал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в телеграм-канале.
Учитывая противодействие Киева любым миротворческим усилиям американцев, администрация Трампа могла бы воспользоваться ситуацией и с чистой совестью выйти из переговорного процесса. Вот тогда бы посмотрели, как Украина справится без поддержки Штатов и насколько менее выгодные условия соглашения ей предложили бы тогда.
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