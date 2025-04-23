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Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле
Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле - 23.04.2025 Украина.ру
Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле
Искусственный интеллект в военном деле даст огромные преимущества на поле боя. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.
2025-04-23T15:09
2025-04-23T15:09
2025-04-23T15:09
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Участники заседания заседании Военно-промышленной комиссии рассмотрели вопросы перевооружения российской армии. Особое внимание было уделено беспилотным системам и другим новейшим видам вооружений."Мы все говорим про искусственный интеллект – это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, – но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнёт осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать", - цитирует президента пресс-служба Кремля.В ходе заседания комиссии Путин отметил важность не только ИИ и дронов, но также традиционных видов вооружений. По его словам, в программе расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) участвуют более 400 предприятий. Подробности в публикации Опыт СВО изучают все армии мира – ПутинТакже на эту тему: Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин
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новости, кремль, владимир путин, искусственный интеллект, дроны, беспилотники, вооружения, армия, минобороны рф, россия, опк, впк
Новости, Кремль, Владимир Путин, искусственный интеллект, дроны, беспилотники, вооружения, Армия, Минобороны РФ, Россия, ОПК, ВПК
Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле
Искусственный интеллект в военном деле даст огромные преимущества на поле боя. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.