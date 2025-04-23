https://ukraina.ru/20250423/putin-rasskazal-pro-vazhnost-iskusstvennogo-intellekta-v-voennom-dele-1062708620.html

Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле

Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле - 23.04.2025 Украина.ру

Путин рассказал про важность искусственного интеллекта в военном деле

Искусственный интеллект в военном деле даст огромные преимущества на поле боя. Об этом 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации заявил президент Владимир Путин.

2025-04-23T15:09

2025-04-23T15:09

2025-04-23T15:09

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Участники заседания заседании Военно-промышленной комиссии рассмотрели вопросы перевооружения российской армии. Особое внимание было уделено беспилотным системам и другим новейшим видам вооружений."Мы все говорим про искусственный интеллект – это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, – но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнёт осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать", - цитирует президента пресс-служба Кремля.В ходе заседания комиссии Путин отметил важность не только ИИ и дронов, но также традиционных видов вооружений. По его словам, в программе расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) участвуют более 400 предприятий. Подробности в публикации Опыт СВО изучают все армии мира – ПутинТакже на эту тему: Армии России поможет орбитальная группировка космических аппаратов – Путин

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новости, кремль, владимир путин, искусственный интеллект, дроны, беспилотники, вооружения, армия, минобороны рф, россия, опк, впк