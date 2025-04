https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html

Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне. Переговоры пройдут только между чиновниками. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон после того, как Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским. А этот пункт, по информации издания, якобы является краеугольным в плане мирного урегулирования, который делегация США должна была представить на переговорах в Лондоне.Ранее американское издание Washington Post также писало о том, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, зато Белый дом подтвердил его визит в Россию на этой неделе.Чуть позже мировые СМИ написали о том, что участвовать в переговорах по Украине в Лондоне не будут также глава МИД Британии Дэвид Лэмми, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и глава МИД Германии Анналена Бербок.Британское издание Financial Times отметило, что отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине, признание США Крыма российским может стать "точкой кипения" на переговорах по Украине и спровоцировать дипломатический кризис в ЕС и НАТО.Американская газета The Wall Street Journal добавила, что Британия и Франция действительно рассматривают возможность признания потери Украиной территорий в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. Однако, уточняется в материале издания, для этого шага Украина должна преодолеть серьезные "политические и юридические сложности".Американское издание Axios подытожило, что предложение администрации Дональда Трампа описывает как "окончательное предложение", и "Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время". Однако, отметили американские журналисты, Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России.Новая дата встречи в Лондоне не называется.Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев объяснил, что будет, если план урегулирования по Украине в Лондоне начнут "кроить с чистого листа": Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США.Ранее Песков уже подчеркивал, что Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным. Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций: Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине.Несмотря на то, что американский мирный план официально не публиковался и Вашингтоном не озвучивался, в среду британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что состоит он из следующих пунктов:

