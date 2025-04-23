https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше? - 23.04.2025 Украина.ру
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?
Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне. Переговоры пройдут только между чиновниками. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News
2025-04-23T09:56
2025-04-23T09:56
2025-04-23T12:05
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Ранее американская газета The New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон после того, как Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским. А этот пункт, по информации издания, якобы является краеугольным в плане мирного урегулирования, который делегация США должна была представить на переговорах в Лондоне.Ранее американское издание Washington Post также писало о том, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, зато Белый дом подтвердил его визит в Россию на этой неделе.Чуть позже мировые СМИ написали о том, что участвовать в переговорах по Украине в Лондоне не будут также глава МИД Британии Дэвид Лэмми, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и глава МИД Германии Анналена Бербок.Британское издание Financial Times отметило, что отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине, признание США Крыма российским может стать "точкой кипения" на переговорах по Украине и спровоцировать дипломатический кризис в ЕС и НАТО.Американская газета The Wall Street Journal добавила, что Британия и Франция действительно рассматривают возможность признания потери Украиной территорий в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. Однако, уточняется в материале издания, для этого шага Украина должна преодолеть серьезные "политические и юридические сложности".Американское издание Axios подытожило, что предложение администрации Дональда Трампа описывает как "окончательное предложение", и "Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время". Однако, отметили американские журналисты, Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России.Новая дата встречи в Лондоне не называется.Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев объяснил, что будет, если план урегулирования по Украине в Лондоне начнут "кроить с чистого листа": Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США.Ранее Песков уже подчеркивал, что Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным. Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций: Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине.Несмотря на то, что американский мирный план официально не публиковался и Вашингтоном не озвучивался, в среду британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что состоит он из следующих пунктов:
https://ukraina.ru/20250422/peskov-otvetil-chto-imenno-kreml-znaet-o-soderzhanii-mirnogo-plana-trampa-i-pochemu-molchit-1062682064.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, лондон, сша, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп, нато, мид, financial times
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?
09:56 23.04.2025 (обновлено: 12:05 23.04.2025)
Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне. Переговоры пройдут только между чиновниками. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон после того, как Владимир Зеленский заявил об отказе признавать Крым российским. А этот пункт, по информации издания, якобы является краеугольным в плане мирного урегулирования, который делегация США должна была представить на переговорах в Лондоне.
Ранее американское издание Washington Post также писало о том, что на встречу в Лондон
не поедет и спецпосланник президента США
по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
, зато Белый дом подтвердил его визит в Россию
на этой неделе.
Чуть позже мировые СМИ написали о том, что участвовать в переговорах по Украине в Лондоне не будут также глава МИД Британии Дэвид Лэмми, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Британское издание Financial Times
отметило, что отказ Рубио
и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине
, признание США Крыма
российским может стать "точкой кипения" на переговорах по Украине и спровоцировать дипломатический кризис в ЕС
и НАТО
.
Американская газета The Wall Street Journal
добавила, что Британия
и Франция
действительно рассматривают возможность признания потери Украиной территорий в обмен на предоставление Киеву
"гарантий безопасности" и средств для восстановления. Однако, уточняется в материале издания, для этого шага Украина должна преодолеть серьезные "политические и юридические сложности".
Американское издание Axios подытожило, что предложение администрации Дональда Трампа описывает как "окончательное предложение", и "Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время". Однако, отметили американские журналисты, Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России.
"Если [переговоры ] провалятся, то реален риск, что диалог по прекращению огня на Украине вообще будет прерван и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева. При том, что, если это произойдет из-за отказа украинской власти поддержать план Трампа, то есть вероятность, что Вашингтон продолжит восстанавливать отношения с Москвой уже не обращая внимание на войну на Украине", - сделало выводы украинское издание "Страна.ua".
Новая дата встречи в Лондоне не называется.
Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев
объяснил, что будет, если план урегулирования по Украине
в Лондоне
начнут "кроить с чистого листа": Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
.
Ранее Песков
уже подчеркивал, что Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.
Между тем, агентство Bloomberg
сообщило, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа
предусматривает сохранение за Россией
подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины
в НАТО
и смягчение антироссийских санкций: Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине
.
Несмотря на то, что американский мирный план официально не публиковался и Вашингтоном не озвучивался, в среду британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что состоит он из следующих пунктов:
—прекращение огня;
—прямые переговоры между Москвой и Киевом;
—отказ украинской стороны от членства в НАТО, однако с правом претендовать на вступление в ЕС;
—признание Украиной суверенитета России над Крымом;
—передача Запорожской АЭС под контроль США;
—подписание Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны;
—возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики.